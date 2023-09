O Denver Nuggets vai ser campeão da NBA novamente?

O Denver Nuggets foi campeão da NBA pela primeira vez. E, por isso, a offseason foi de uma merecida festa para todos. A maioria dos jogadores da franquia nunca esteve em tanta evidência. Nikola Jokic, enquanto isso, surgiu em vários vídeos curtindo “até demais” as férias na Sérvia. Ou seja, todo mundo comemorou. Mas essa celebração está com os dias contados.

O ditado popular avisa que o difícil não é chegar ao topo, mas manter-se lá. Pois a pré-temporada do Nuggets está para começar e, com isso, a missão de defesa do título. Aliás, vai tentar ser o primeiro bicampeão da NBA desde 2018. E, como era esperado, o novo e mais restritivo acordo coletivo de trabalho limitou a ação da equipe no mercado.

As perspectivas para a franquia na defesa do título é o que vamos discutir hoje. O time do Colorado terminou a última temporada no topo e ganhou muitos elogios. Mas como retorna agora?

Convocamos a equipe do Jumper Brasil e o convidado Heber Costa (@HocsBasketball) para analisar a situação. O Denver Nuggets está realmente pior – e quanto pior – em relação ao campeão da NBA na última temporada? E, afinal, como isso impacta as suas chances em 2024? É o que nós vamos discutir agora…

1. O Denver Nuggets piorou em relação ao time campeão da NBA na última temporada?

Gustavo Freitas: sim, mas pode não ser tanto assim. A base titular, afinal, segue. Então, eu não acho que seja um grande problema perder alguns reservas. Tudo vai depender do elenco ficar saudável porque a reposição já não é tão brilhante quanto o quinteto inicial.

Mateus Carvalho: sim. Mas era algo esperado pela própria franquia. Já se sabia que o Nuggets não conseguiria competir com ofertas financeiras mais pesadas por Bruce Brown. Viu, além disso, Jeff Green também ser bem pago pelo Rockets. O novo acordo coletivo de trabalho foi brutal com Denver.

Heber Costa: sim. O elenco está pior em termos de profundidade e, assim, encara mais interrogações. Ainda precisa de um pivô reserva, por exemplo. O banco tem três calouros (Pickett, Strawther, Tyson), dois jovens que não se firmaram (Zeke Nnaji, Watson) e dois veteranos em ocaso (Reggie Jackson, Justin Holiday).

Vinicius Donato: não. O desempenho do Nuggets pode variar em relação à última temporada por causa de várias circunstâncias. Mas, com a permanência de Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon e Michael Porter, é difícil dizer que pioraram de fato.

Ricardo Stabolito Jr: sim. Mais do que a qualidade individual dos nomes em si, o banco do Nuggets meio que deteriorou-se. Vai depender de novatos e jovens, para resumir, jogarem de imediato para “encorpar” o elenco. Não é o que se espera de um atual campeão.

2. Verdadeiro ou falso: a saída de Bruce Brown tem um impacto brutal no time do Colorado.

Gustavo Freitas: falso, pois Christian Braun vai assumir mais responsabilidades saindo do banco para suprir essa ausência. E, pelo que mostrou no ano de estreia na NBA, é algo bem promissor para o Nuggets.

Mateus Carvalho: verdadeiro. A versatilidade e impacto nos dois lados da quadra tornavam-no o reserva perfeito para o melhor quinteto titular da NBA. Brown, em síntese, só não jogava de pivô. É difícil achar esse tipo de peça no mercado. E fica difícil mantê-lo enquanto três atletas do elenco têm contratos máximos.

Heber Costa: verdadeiro. Brown supria várias necessidades de Denver: defesa na bola, criação secundária, chute de fora, movimentação inteligente. Por isso, é duro repor tudo isso com uma contratação só. São tarefas, então, que vão ter que ser compensadas em conjunto.

Vinicius Donato: verdadeiro, na teoria. A avaliação do impacto da saída de Brown só vai ser realmente medida quando chegar a pós-temporada. Mas, pelo caminho do título da última temporada, acho que tende mesmo a ser uma tremenda perda.

Ricardo Stabolito Jr: verdadeiro. Não sei se brutal é a palavra, mas, certamente, é pesado. Brown é o tipo de jogador que faz o seu elenco parecer maior por causa de sua versatilidade funcional. Pode jogar com qualquer quarteto de companheiros de elenco. É bem difícil substitui-lo com um atleta só.

3. Quem é o principal adversário do Denver Nuggets no caminho para ser campeão da NBA outra vez?

Gustavo Freitas: Bucks. E isso é muito porque Giannis Antetokounmpo vem “mordido” pela eliminação dos últimos playoffs. Milwaukee caiu cedo demais e, por isso, o grego está determinado a ganhar outro título para a franquia.

Mateus Carvalho: Lakers. O outro finalista do Oeste supriu algumas lacunas que ainda estavam expostas no elenco. É um time com um ataque em potencial mais consistente, enquanto Denver perdeu profundidade. Uma revanche, certamente, tende a ser bem mais equilibrada.

Heber Costa: diria que Kings e Suns, pois é complicado dizer um só. Miami exibiu que correria e volume do perímetro podem criar dificuldades para Denver. O Kings tem isso de sobra. Ao mesmo tempo, a fragilidade da segunda unidade do Nuggets vai trazer problemas nos confrontos individuais contra Phoenix.

Vinicius Donato: Suns, em condições ideais. É claro que, a princípio, a situação de Deandre Ayton e a saúde do elenco são questões abertas. Só vamos saber o que vai acontecer no fim da temporada, obviamente. Mas, no mundo ideal, é Phoenix.

Ricardo Stabolito Jr: Bucks. Milwaukee apresentava o melhor basquete da NBA antes do início dos playoffs e a lesão de Antetokounmpo. E, além disso, possui o reforço mais subestimado dos esportes: continuidade.

4. De qual jogador do elenco você espera um salto de produção em 2024?

Gustavo Freitas: Braun, definitivamente. Eu não espero muito de Michael Porter, pois, se fosse para algo extraordinário sair daí, já teria acontecido. Então, a minha aposta é o jovem. Com mais tempo de quadra e espaço, ele tem tudo para ser a primeira opção do banco de Denver.

Mateus Carvalho: Peyton Watson e Reggie Jackson. O primeiro é um jogador versátil e bom defensor. Ou seja, pode preencher algumas lacunas deixadas por Bruce Brown. Jackson, por sua vez, torna-se um sexto homem bem competente caso retome os melhores momentos com o Los Angeles Clippers.

Heber Costa: Peyton Watson. Espera-se que ele assuma novas responsabilidades agora, como cortes fora da bola e criação secundária. É a principal aposta. Mas não ficaria surpreso se caras como Nnaji e os two-ways Braxton Key e Jay Huff ganhem espaço na rotação.

Vinicius Donato: Christian Braun é a resposta óbvia aqui, para mim. Ele foi muito bem como calouro, teve personalidade em quadra e ainda foi bem importante nas finais. A saída de Bruce Brown, nesse sentido, deve ajudar a ascensão do jovem.

Ricardo Stabolito Jr: Christian Braun e Peyton Watson. O primeiro já mostrou a que veio nos playoffs e só tem a crescer. Enquanto isso, o segundo parece ter sido preparado para ser o substituto em potencial para Brown. Em comum, ambos são jogadores versáteis e de fácil encaixe nos dois lados da quadra.

5. E, por fim, o Denver Nuggets entra na próxima temporada como favorito para ser campeão da NBA novamente?

Gustavo Freitas: sim, mas a concorrência está mais forte. Nas duas conferências, os rivais melhoraram para evitar o bicampeonato do Nuggets. Denver possui uma torcida que faz a diferença, um time bem confiante e um MVP da liga. As chances de dinastia existem, mas o resto da liga não quer.

Mateus Carvalho: sim, mas a distância para o resto da liga diminuiu. O Nuggets não foi só campeão, mas sobrou nos últimos playoffs. Teve o melhor jogador do mundo e o melhor quinteto titular da liga. A falta de profundidade, no entanto, costuma ser fatal na NBA. Eu não apostaria que vão conseguir defender o título, mas são um dos melhores.

Heber Costa: sim. No entanto, depende de alguns fatores primordiais: Porter vai ter mais maturidade em quadra? Quem é o armador reserva? Os jovens vão subir de patamar? Michael Malone vai precisar extrair disciplina semelhante de um grupo bem mais jovem. São mais questões do que o campeão costuma enfrentar.

Vinicius Donato: sim. Mantém o núcleo da equipe campeã após vencer esse ano até com certa facilidade nos playoffs. E, acima de tudo, tem Jokic a seu favor.

Ricardo Stabolito Jr: sim. Salvo raras exceções, o campeão merece o benefício de ser visto como favorito até que os jogos voltem. O time piorou e, como resultado, a diferença para os rivais diminuiu. Mas a verdade é que a diferença foi gigantesca: o Nuggets foi bem melhor do que qualquer adversário nos playoffs.

