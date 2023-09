Depois de tudo, o Toronto Raptors pode levar Damian Lillard

Damian Lillard pediu troca para o Miami Heat no começo da agência livre, mas seu destino pode ser o Toronto Raptors. O armador do Portland Trail Blazers quer deixar a equipe para tentar um título. No entanto, o Heat não quer fazer sacrifícios para receber o astro e oferece o mesmo pacote desde julho. De acordo com o jornalista Marc Stein, do Substack, basta o time canadense oferecer Scottie Barnes que leva Lillard.

Embora a direção do Raptors seja difícil de negociar, existe um sentimento interno de que com o armador, a equipe pode lutar pelo topo do Leste. Barnes é um jogador promissor, mas que já está assumindo cada vez mais um papel maior dentro do elenco. Só que existe uma grande diferença entre ficar na zona do play-in e subir de patamar com apenas uma mudança. Aliás, duas, né? Isso porque Fred VanVleet foi embora sem que Toronto recebesse nada em troco.

Então, é algo a se pensar. Realmente, o Toronto Raptors vira um candidato imediato ao receber Damian Lillard?

Publicidade

Pode até ser, mas é bom lembrar que com Pascal Siakam, OG Anunoby, VanVleet e Barnes, o time não foi a lugar algum. Na prática, Lillard chegaria para ocupar a vaga de dois. Mas existem ideias que poderiam funcionar. Ele jogou por dois anos e meio com Gary Trent Jr e a dupla funcionou muito bem em 2019/20. Trent era um de seus principais alvos nos cantos da quadra e, não por menos, foi a temporada que o armador teve mais assistências na carreira.

E detalhe: 85.7% das cestas de três que Trent converteu naquela campanha vieram de passes decisivos.

Leia mais

Pacers pode ser o quarto time da troca de Damian Lillard

Confira as últimas novidades sobre a troca de Damian Lillard na NBA

Damian Lillard revela detalhes sobre pedido de troca do Blazers

Publicidade

Então, vamos entender que Lillard sabe criar para arremessadores. É o primeiro ponto aqui. Depois, ele sempre trabalhou em duplas com pivôs e alas-pivôs. No Blazers, o armador recebia picks de Jusuf Nurkic, Enes Freedom (antes, Kanter) e LaMarcus Aldridge e, posteriormente, passava a bola com eles livres. É aquela jogadinha que John Stockton e Karl Malone cansaram de fazer no Utah Jazz, quando o jogador grande sai na cabeça do garrafão, faz uma “parede” para o armador e corre sem marcação para a cesta.

Mas Lillard tem ainda uma evolução em cima da jogada. Ele faz o Early Split, criando o próprio lance com a aproximação de um pivô.

Portanto, com Jakob Poeltl e Siakam, é outra coisa que funcionaria em Toronto.

Publicidade

E defensivamente, por atuar ao lado de quatro ótimos defensores, é algo que daria muito certo. Até porque todos eles são longos (acima de dois metros de envergadura). Aliás, o próprio Lillard tem 2,03 metros no quesito. Trent (2.04m), Siakam (2,22m), Anunoby (2,20m) e Poeltl (2,20m).

Raptors vai mesmo entregar Barnes?

Em janeiro deste ano, o Jumper Brasil publicou uma matéria informando que o Toronto Raptors poderia trocar qualquer jogador que não tivesse o nome de Scottie Barnes. Certo. O que mudou de lá até hoje? Provavelmente, muito pouco.

Publicidade

De acordo com alguns jornalistas que cobrem a equipe canadense, a ideia seria enviar OG Anunoby, Chris Boucher, Otto Porter e Malachi Flynn. Barnes recebe muito menos que Anunoby, então ficaria realmente difícil envolver o atleta. Por mais que Stein diga que o Toronto Raptors aceitaria enviar o jogador por Damian Lillard, não faz sentido. A não ser que o time envie vários contratos para Portland.

Aí, talvez. Mas veja. Teria de incluir expirantes como Thaddeus Young, Precious Achiwua e Jeff Dowtin, além de Boucher, Porter e Flynn para bater salários. Entende? Ficaria com uns dez atletas sob contrato e teria de preencher o elenco com jogadores de segunda ou terceira linha pelo mínimo.

Publicidade

De novo, é possível. Mas é apenas estranho, já que estamos a um mês de começar a nova temporada e os treinos começam em cerca de uma semana. O time titular seria maravilhoso, mas e o banco?

Dennis Schroder, Gradey Dick, Garrett Temple, Jalen McDaniels e só. Tem um Christian Koloko ali, mas muito cru ainda. Claro, pode alterar os contratos de alguns two-way, como Javon Freeman-Liberty e Ron Harper Jr, mas é pouco. Teria de ir atrás de algum veterano (Dwight Howard?) para suprir as ausências de Achiwua e Boucher. Enfim, não parece um elenco pronto para brigar por um título como Lillard quer.

Publicidade

E Damian Lillard jogaria pelo Toronto Raptors?

Aqui, o nosso último ponto. É fato que o Raptors quer muito contar com Lillard, mas a recíproca não seria verdadeira. Ao menos, é o que jornalistas falaram por toda a offseason.

Claro, ele é um profissional exemplar, mas aos 33 anos, ele vai querer trocar o que não é bom, mas promissor para alguns anos por algo que não seja tão sólido? Que o torcedor de Toronto entenda: o elenco é bom, mas não o suficiente para brigar por nada muito profundo nos playoffs. Com Lillard, o quanto isso aumenta?

Publicidade

Ele quer o Miami Heat. Deixou claro diversas vezes.

Agora, o Toronto Raptors vai negociar um excepcional jogador para os próximos anos por alguém que eventualmente chegaria infeliz?

Aparentemente, a troca sai antes das apresentações dos jogadores, no dia 2 de outubro. Fique de olho.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA