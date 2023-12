Derrick White brilha e Celtics vence Knicks

Derrick White anotou 30 pontos para comandar a vitória do Boston Celtics sobre o New York Knicks por 133 a 123. O ala-armador converteu seis cestas de três no triunfo, enquanto Jayson Tatum somou 25 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Por outro lado, Jalen Bunson, Julius Randle e RJ Barrett foram os destaques da equipe de Nova York.

Com a ajuda de Derrick White, o Celtics venceu a sua décima sexta partida na temporada 2023/24, enquanto o Knicks acumula 12 vitórias em 21 partidas. Mas não foi tão fácil assim. Apesar de o time de Massachusetts abrir 20 pontos no terceiro quarto, o Knicks chegou a cortar para sete nos minutos finais. No entanto, os donos da casa garantiram o resultado com 12 dos últimos 14 pontos da dupla White e Tatum.

No primeiro quarto, o Celtics começou melhor, especialmente quando Derrick White acertou de três, deixando em 17 a 13 contra o Knicks. Depois, Kristaps Porzingis (que retornou às quadras após lesão) e Jrue Holiday ampliaram a diferença para oito. O time de Nova York, jogando fora de casa, virou posteriormente em 32 a 31. Então, as duas equipes começaram a trocar a liderança em diversas posses no segundo período. O Knicks abriu dois com Brunson, mas não durou muito. Ao fim do primeiro tempo, os anfitriões venciam por 74 a 65.

Então, na volta do intervalo, a situação para os visitantes começou a piorar. Derrick White, de novo, fez o Celtics abrir dez de vantagem sobre o Knicks. Embora Randle e Brunson tentassem, a vantagem para Boston não mudava de patamar. Toda vez que o time de Nova York esboçava algum tipo de reação, em pouco tempo vinha uma resposta.

Derrick White fez seis pontos consecutivos para o Celtics, enquanto o Knicks não não encostava. A diferença seguiu subindo, então Luke Kornet deixou em 103 a 83. Mas nada resolvia. Josh Hart acertou de três, mas Tatum respondeu na mesma moeda. Até que veio uma reação de Nova York.

Immanuel Quickley e Randle acertaram cestas de três consecutivas e a diferença caiu para 11. Mas mais uma vez, o Celtics respondeu na mesma moeda.

Depois, já no último período, Quentin Grimes e Quickley seguiram cortando para o Knicks, mas aí veio Derrick White e garantiu que o Celtics conseguisse o triunfo.

(12-9) New York Knicks 123 x 133 Boston Celtics (16-5)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 23 1 4 1 0 Julius Randle 20 5 3 1 1 RJ Barrett 23 3 3 1 0 Immanuel Quickley 17 0 1 0 0 Isaiah Hartenstein 5 16 4 0 2

Três pontos: 15-37; Randle (3-4)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Derrick White 30 3 3 2 2 Jayson Tatum 25 6 5 1 0 Kristaps Porzingis 21 3 1 2 0 Jaylen Brown 17 0 4 1 1 Jrue Holiday 16 6 5 2 1

Três pontos: 19-47; White (6-10)

(9-13) Toronto Raptors 116 x 119 Charlotte Hornets (7-13)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 25 5 4 1 0 Scottie Barnes 31 10 10 2 1 OG Anunoby 11 3 4 1 0 Precious Achiuwa 17 10 1 0 0 Jakob Poeltl 6 8 1 0 0

Três pontos: 6-32; Achiuwa (3-4)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Gordon Hayward 24 4 4 1 0 Nick Richards 15 8 0 1 0 Terry Rozier 21 2 13 0 0 Miles Bridges 22 8 3 2 0 Brandon Miller 20 5 3 0 2

Três pontos: 13-25; Rozier (4-7)

(2-20) Detroit Pistons 91 x 123 Orlando Magic (15-7)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 21 3 6 1 0 Killian Hayes 16 7 4 0 1 Alec Burks 14 3 0 0 0 Marvin Bagley 9 5 0 0 0 Bojan Bogdanovic 9 3 1 0 0

Três pontos: 6-30; Burks (2-3)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 27 2 3 0 0 Paolo Banchero 24 4 2 2 0 Cole Anthony 16 3 6 0 0 Goga Bitadze 13 8 2 0 4 Gary Harris 11 3 1 2 0

Três pontos: 10-26; Wagner (2-4)

(9-12) Atlanta Hawks 114 x 125 Philadelphia 76ers (14-7)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Dejounte Murray 20 4 9 1 0 Bogdan Bogdanovic 20 9 2 1 0 De’Andre Hunter 24 7 1 0 0 Clint Capela 15 16 2 0 1 Saddiq Bey 16 8 1 0 0

Três pontos: 13-39; Hunter (4-7)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 38 14 3 1 4 Tyrese Maxey 30 2 7 1 1 De’Anthony Melton 15 6 5 1 1 Tobias Harris 13 8 2 1 0 Kelly Oubre 11 3 1 2 1

Três pontos: 11-30; Maxey (4-8)

(3-18) Washington Wizards 97 x 124 Brooklyn Nets (12-9)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 17 3 2 0 0 Deni Avdija 15 7 4 1 2 Tyus Jones 14 2 3 1 1 Bilal Coulibaly 11 10 2 0 0 Jordan Poole 8 2 2 0 0

Três pontos: 6-33; Coulibaly (1-2)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Mikal Bridges 21 4 3 0 2 Cam Thomas 17 2 4 1 1 Nic Claxton 13 15 0 0 2 Spencer Dinwiddie 13 3 9 4 0 Day’Ron Sharpe 15 11 4 1 1

Três pontos: 10-33; Royce O’Neale (3-9)

(13-9) Cleveland Cavaliers 111 x 99 Miami Heat (12-10)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 27 13 6 1 0 Darius Garland 18 2 6 4 0 Max Strus 11 7 1 1 0 Georges Niang 13 3 2 0 0 Craig Porter 8 3 4 2 1

Três pontos: 14-38; Niang (3-4)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Lowry 17 2 5 2 0 Jimmy Butler 16 5 2 1 0 Josh Richardson 17 1 2 1 0 Caleb Martin 15 6 4 0 2 Kevin Love 14 12 3 1 1

Três pontos: 15-42; Richardson (5-7)

(17-4) Minnesota Timberwolves 127 x 103 Memphis Grizzlies (6-15)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 24 7 5 1 0 Rudy Gobert 16 20 1 1 6 Mike Conley 19 4 7 0 0 Troy Brown 20 4 4 1 0 Shake Milton 17 2 1 0 0

Três pontos: 15-38; Brown (4-6)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr 21 2 1 1 1 Desmond Bane 16 2 1 0 1 Xavier Tillman 12 2 0 4 0 Santi Aldama 9 10 6 0 0 Derrick Rose 6 1 7 0 0

Três pontos: 15-35; Bane (4-6)

(10-12) Golden State Warriors 136 x 138 Oklahoma City Thunder (14-7)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 34 6 3 1 0 Jonathan Kuminga 24 12 0 0 0 Klay Thompson 22 4 0 0 1 Draymond Green 12 5 13 0 1 Brandin Podziemski 12 6 4 1 0

Três pontos: 19-48; Curry (6-12)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 38 5 5 5 1 Jalen Williams 28 5 2 3 1 Chet Holmgren 21 7 1 0 3 Lu Dort 16 5 1 0 1 Josh Giddey 9 9 4 3 0

Três pontos: 5-29; Williams (1-1)

(9-14) Chicago Bulls 121 x 112 San Antonio Spurs (3-18)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 20 6 10 3 0 Coby White 24 4 6 1 0 Nikola Vucevic 21 16 2 0 1 Patrick Williams 20 6 3 1 1 Torrey Craig 16 8 0 2 0

Três pontos: 13-28; White, Craig (5-7)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 21 20 4 1 4 Keldon Johnson 20 2 5 0 1 Tre Jones 18 5 9 1 0 Zach Collins 12 9 4 1 0 Devin Vassell 11 2 5 1 0

Três pontos: 13-42; Johnson (6-11)

(10-9) Houston Rockets 114 x 106 Denver Nuggets (14-9)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 26 3 1 0 0 Fred VanVleet 25 5 3 0 1 Alperen Sengun 17 10 7 0 1 Dillon Brooks 16 5 1 2 0 Jabari Smith Jr 9 10 5 0 0

Três pontos: 13-39; VanVleet, Brooks (4-10)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 23 16 5 0 2 Jamal Murray 21 5 3 0 0 Michael Porter 20 8 0 0 2 Kentavious Caldwell-Pope 14 0 0 0 1 Peyton Watson 13 4 2 0 0

Três pontos: 10-28; Murray (4-8)

(12-8) Sacramento Kings 114 x 106 Phoenix Suns (12-10)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 34 4 7 1 0 Domantas Sabonis 15 17 5 0 0 Sasha Vezenkov 14 3 2 3 0 Keegan Murray 13 4 0 1 0 Malik Monk 13 2 6 0 0

Três pontos: 14-39; Fox (4-7)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 28 7 7 1 0 Eric Gordon 19 0 3 2 1 Jusuf Nurkic 15 9 3 1 0 Chimezie Metu 10 4 1 2 2 Jordan Goodwin 8 5 6 0 0

Três pontos: 11-32; Gordon (3-7)

(11-10) Los Angeles Clippers 117 x 103 Utah Jazz (7-15)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 41 5 5 0 1 Paul George 20 3 2 6 1 Ivica Zubac 18 12 3 0 2 James Harden 12 7 8 0 1 Terance Mann 10 4 1 1 1

Três pontos: 15-34; Leonard (6-8)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK John Collins 20 13 2 2 4 Keyonte George 15 0 3 1 0 Walker Kessler 8 12 3 2 4 Talen Horton-Tucker 15 1 5 1 1 Kelly Olynyk 13 4 2 1 0

Três pontos: 9-31; George (2-5)

(13-8) Dallas Mavericks 125 x 112 Portland Trail Blazers (6-15)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 32 6 10 1 1 Dante Exum 23 6 7 0 0 Tim Hardaway Jr 20 4 0 0 0 Derrick Jones 14 8 1 2 2 Dereck Lively 10 9 2 1 2

Três pontos: 12-39; Hardaway Jr (4-9)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 30 5 8 1 0 Shaedon Sharpe 24 9 5 1 0 Toumani Camara 14 9 0 1 0 Scoot Henderson 10 3 3 0 0 Matisse Thybulle 9 8 1 3 1

Três pontos: 18-53; Sharpe (5-10)

