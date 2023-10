Derrota humilhante para o Thunder expõe crise no Chicago Bulls

É possível que um time entre em crise já na primeira partida da temporada? Pois a derrota do Chicago Bulls contra o Oklahoma City Thunder, nessa quarta-feira, comprova que sim. O pós-jogo da franquia, afinal, passou longe do ritmo calmo do jogo inicial de um longo calendário. Para começar, o técnico Billy Donovan deparou-se com uma discussão entre os jogadores assim que chegou ao vestiário.

O treinador confirmou que o problema aconteceu nos minutos seguintes do revés, em casa, por 124 a 104. Mas, ao mesmo tempo, minimizou a questão. Ele disse que o bate boca foi acalorado, mas mostra a vontade do elenco em ser melhor. Mais do que isso, considera que foi um reflexo do senso de cobrança interno do grupo por um desempenho melhor em quadra.

“Eu fui para o vestiário e já presenciei a discussão. Era uma conversa, mas bem agitado. De jogadores que, acima de tudo, não gostaram da forma como o jogo desenrolou-se. Então, perguntei se queriam liberdade para colocarem tudo para fora. Disseram que sim e, por isso, deixei-os lá. Ninguém quer perder e é muito importante que assumam a responsabilidade”, relatou o treinador.

Donovan foi além e acredita que a revolta do time faz parte de uma mudança de mentalidade. É uma evolução, para resumir, em relação à temporada passada. “Isso, certamente, não teria acontecido na última campanha. Ou seja, vou levar para o lado positivo. A discussão mostra que não estão satisfeitos, em síntese. Querem melhorar”, elogiou o veterano comandante.

Os jogadores tiveram uma visão parecida com o treinador, a princípio, sobre o pós-jogo tumultuado. Nikola Vucevic foi um dos atletas mais irritados com a situação, então sentiu que a reunião a portas fechadas foi importante. Discutir é importante quando algo está errado, na visão do pivô montenegrino.

“Nem tudo são flores nessa liga. Portanto, acho que foi necessário e bom para nós. Debatemos como melhorar e o caminho para isso. Não foram só cobranças porque muitos atletas falaram coisas positivas. Mas, na maior parte, foram verdades que precisavam ser ditas. Eu falei também. Ninguém está totalmente certo, mas todos tinham o que dizer. Foi positivo, pois comunicação é crucial”, contou o veterano.

Irritação

Vucevic, aliás, foi um dos atletas mais revoltados com a atuação do Chicago Bulls na derrota para o Thunder. Ele tomou uma falta técnica após atirar a bola na base que sustenta a cesta por causa de uma falha defensiva do time. Depois do lance, o pivô ficou mais de 12 minutos sem tocar na bola. Em uma pausa no terceiro quarto, por fim, ele ainda bateu boca com Donovan.

“Em certos momentos, eu senti que estávamos bem estagnados no ataque. Esse é um dos nossos maiores problemas, aliás. Falta um pouco de variedade em nosso sistema ofensivo, de vez em quando. Por isso, queria que mudássemos o foco um pouco. Vou rever tudo depois e entende o que aconteceu. Eu admito que exagerei, mas não foi nada demais”, garantiu o europeu.

As palavras de Vucevic, de certa forma, não deixam de ser uma crítica ao trabalho do treinador. A torcida de Illinois, por exemplo, sempre criticou Donovan pela falta de criatividade ofensiva. No entanto, assim como fez com a reunião dos atletas, ele preferiu relativizar os comentários do comandado. A discussão entre ambos foi um produto da frustração no calor da partida.

“Eu tenho, antes de tudo, um grande respeito por Nikola. Ele expressou frustração e eu também. Como disse, nesse caso, não vejo o confronto como algo negativo. Ninguém está errado, pois essa é uma etapa necessária para consertar as coisas. Por mim, está tudo resolvido. Então, agora, como vamos canalizar essa energia na direção certa e levantar a moral do grupo?”, questionou o técnico.

Zach LaVine

O elenco do Chicago Bulls saiu vaiado pelos torcedores da derrota para o Thunder. E isso teve um forte impacto em Zach LaVine. O astro da equipe deu razão aos fãs durante o pós-jogo, pois também não ficou nada feliz com o que viu em quadra. O astro reconheceu, além disso, que a forma como o jogo desenrolou abre brechas para que se veja uma crise interna.

“Todos nós queremos vencer, sobretudo. No entanto, quando protagonizamos esse tipo de atuação logo no primeiro jogo da temporada, não é ideal. É claro que as pessoas vão falar de nós porque chama a atenção. Então, eu estou frustrado e o resto do elenco também. Era a hora perfeito para falarmos uns com os outros e esclarecer o que era preciso”, desabafou o ala-armador.

Para LaVine, aliás, a derrota foi acompanhada por uma performance individual bem decepcionante. Ele anotou 16 pontos, enquanto converteu só quatro de 16 tiros de quadra. Saiu zerado do primeiro tempo. O Bulls venceu o primeiro quarto, mas foi um desastre daí em diante. O time perdeu o resto da partida por 91 a 69 para os visitantes de Oklahoma City.

“Se não estivéssemos frustrados com tudo isso, então seria um problema. É um sentimento muito ruim, mas necessário. É preciso ficar revoltado com esse tipo de resultado e desempenho na abertura da campanha. Tínhamos que reafirmar que todos estamos alinhados e remando na mesma direção. Afinal, todos perderam. Não foi só eu ou Nikola, por exemplo”, concluiu o pontuador.

