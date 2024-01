Derrota para o Hawks aumenta crise no Lakers na NBA

O Los Angeles Lakers voltou a ter uma campanha abaixo de 50% de aproveitamento na NBA após a derrota para o Atlanta Hawks. Após superar o Golden State Warriors em uma batalha no último sábado e vencer três dos quatro compromissos anteriores, o nível de jogo voltou a cair com duas derrotas de larga desvantagem para Houston Rockets e o próprio Hawks.

As duas derrotas voltam a gerar questionamentos em uma equipe que não consegue embalar na temporada 2023/24. A queda para Atlanta nessa terça-feira (30), no entanto, não começou na quadra. Anthony Davis não atuou por conta de dores no quadril e na panturrilha. Aliás, essa é a terceira derrota em três jogos sem o pivô na campanha. Nesses jogos, o time foi derrotado em média por 22,3 pontos por partida.

Mas engana-se quem pensa que foi só isso. Darvin Ham decidiu começar o jogo com Jaxson Hayes na equipe titular. Poucos minutos depois, Christian Wood, outra opção do time para a posição, foi ao Twitter e fez uma publicação com a gíria ‘Lol’, que nada mais é do que uma risada.

O tweet repercutiu muito. Afinal, poderia se tratar de uma ironia para a decisão do técnico, que tem sido muito criticado por torcedores da franquia. Após o jogo, o pivô negou que o comentário tenha sido direcionado ao treinador.

“Eu estava para falar alguma coisa por lá, mas acabei não o fazendo. Porém, acabei apertando sem querer para publicar e nem percebi. No fim, não olhei mais para o meu celular porque temos que ir aquecer na quadra. Eu olhei agora depois do jogo e vi todo o caos. Mas foi um acidente, eu juro. Isso não teve nada a ver com basquete”, afirmou.

Porém, algumas perguntas mais tarde, Wood também disse que gostaria de ter mais minutos: “Eu adoraria ajudar ainda mais o time se tivesse mais tempo”.

O assunto também chegou à coletiva de imprensa do próprio Ham. O treinador justificou sua escalação dizendo que gostaria que seu time tivesse uma mentalidade mais defensiva e, por isso, escolheu Hayes. Além disso, citou que quis manter a estrutura da rotação atual.

“Eu não vi isso. Eu não estou nas redes sociais, na verdade, então realmente não sabia. Bom, eu quis manter a estrutura da rotação. Wood vem tendo mais minutos do que Jaxson, então pensei que era importante mantê-lo em seu papel habitual. No fim, minhas escolhas sempre buscam o maior equilíbrio possível do meu time. Eu não estou escolhendo quem está em quadra por um concurso de popularidade”, disparou o comandante.

“Eu penso que preciso reforçar a defesa. Anthony Davis está fora, e você perde muito da mentalidade defensiva do time. Então era preciso reforçar esse lado. Uma rotação visa equilibrar nossos jogadores, e as melhores combinações que possam nos levar à vitória. Acho que uma boa defesa é o que gera um bom ataque. Portanto, senti que ambos fizeram um trabalho sólido nessa noite”, concluiu.

Em 24 minutos, Hayes anotou seis pontos, seis rebotes e quatro roubos de bola. Wood, por outro lado, teve nove pontos, oito rebotes e acertou quatro de sete arremessos em 22 minutos.

O homem também falou

LeBron James não escondeu a frustração com o resultado negativo. O astro anotou 20 pontos, nove rebotes e oito assistências em 35 minutos na derrota do Lakers para o Hawks na rodada da NBA.

‘Nesse momento, é muito difícil dizer qual é a cultura da nossa equipe. Sinto que podemos vencer todos os times da liga quando jogamos o nosso melhor basquete. Ao mesmo tempo, sinto que todos os times também podem não só nos vencer, como chutar nossa bunda. Foi o que aconteceu nas últimas duas noites, não fizemos nada’, afirmou o craque de 39 anos.

Uma passagem interessante veio em seguida. O ala foi questionado se tinha alguma mensagem aos companheiros de equipe após mais uma derrota. James, então, foi sincero:

‘Não tenho nada a dizer aos meus companheiros. É só ir até lá e fazer o seu trabalho’, disparou.

Em seguida, LeBron chegou a falar: ‘Quer dizer…’, e foi interrompido por uma pessoa que trabalha em Los Angeles, dizendo que o tempo da entrevista havia acabado. Antes disso, ele havia dado uma risada após começar uma nova linha de raciocínio. Por fim, afirmou: “Boa maneira de me cortar. Eu estava prestes a entrar”.

Após a derrota para o Hawks na NBA, a sequência do Lakers não fica fácil. Afinal, seus dois próximos compromissos são no clássico contra o Boston Celtics no TD Garden, na próxima quinta-feira (1), e contra o New York Knicks, que venceu seus últimos oito jogos, no Madison Square Garden no sábado (3).

