Desde 2003, saiba quais jogadores seguem na NBA de cada Draft

O Draft de 2003 da NBA foi um dos melhores de todos os tempos, com grandes jogadores, que ganharam de tudo na liga. No entanto, com a aposentadoria de Carmelo Anthony, sobrou apenas LeBron James. Mas o de 2004 pode não ter nenhum representante, pois Andre Iguodala pensa em aposentadoria. Apesar de não falar claramente sobre o assunto, o ala esteve em apenas oito partidas na última campanha.

Então, o Jumper Brasil preparou uma lista de jogadores que seguem na NBA desde o Draft de 2003. Confira!

2022

MVP: nenhum

All-Stars: nenhum

Em 2022/23: Paolo Banchero, Jabari Smith Jr, Keegan Murray, Bennedict Mathurin, Jaden Ivey, Chet Holmgren, Shaedon Sharpe, Jalen Duren, Jeremy Sochan, Walker Kessler, Jalen Williams, Andrew Nembhard, Mark Williams e outros 35 jogadores

No total, 48 jogadores do Draft de 2022 já atuaram ou estavam nos elencos da NBA. No entanto, o número pode chegar a 50, já EJ Liddell assinou contrato para 2023/24 e a gente torce para que Gui Santos consiga uma vaga no Golden State Warriors.

Chet Holmgren não jogou, por conta de lesão, mas já fazia parte do elenco do Oklahoma City Thunder.

2021

MVP: nenhum

All-Stars: nenhum

Em 2022/23: Evan Mobley, Cade Cunningham, Scottie Barnes, Jalen Green, Josh Giddey, Franz Wagner, Jonathan Kuminga, Cam Thomas, Alperen Sengun e outros 39 jogadores

Apesar de a classe de 2021 ainda não ter nenhum All-Star, é possível que isso mude em breve. Evan Mobley, Cade Cunnginham e Scottie Barnes despontam como os melhores do Draft, mas Alperen Sengun, Jalen Green e Franz Wagner podem aparecer em poucos anos.

2020

MVP: nenhum

All-Stars: LaMelo Ball, Tyrese Haliburton e Anthony Edwards

Em 2022/23: LaMelo Ball, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Onyeka Okongwu, Tyrese Maxey, Patrick Williams, Desmond Bane, Deni Avdija, Cole Anthony, Isaiah Stewart e outros 35 jogadores

O Draft de 2020 possui, basicamente, quatro ou cinco jogadores com potencial de All-Star Game. Além de LaMelo Ball, Tyrese Haliburton e Anthony Edwards, que já foram, Tyrese Maxey e Desmond Bane possuem boas chances em um futuro próximo.

Aliás, os três astros, além de Bane, receberam extensões em seus contratos na atual offseason, enquanto o Sixers não deve fazer o mesmo com Maxey. Estranho.

2019

MVP: nenhum

All-Stars: Darius Garland, Ja Morant e Zion Williamson

Em 2022/23: Darius Garland, Ja Morant, Zion Williamson, De’Andre Hunter, Tyler Herro, RJ Barrett, Jordan Poole, Nic Claxton, Keldon Johnson, Tyler Herro e outros 28 jogadores

Quase tão badalado quanto o Draft de 2003, o recrutamento de 2019 contou com 38 jogadores na última temporada da NBA. Mas até o momento, poucos deles possuem calibre de All-Star. Além dos três que já foram (Garland, Morant e Williamson), outros quatro ou cinco teriam chances no futuro, como RJ Barrett, Jordan Poole, Tyler Herro, Keldon Johnson e Nic Claxton.

Aliás, o Los Angeles Lakers terá, em 2023/24, as escolhas oito, nove e dez do recrutamento: Jaxson Hayes, Rui Hachimura e Cam Reddish.

Mas do Draft de 2019, Morant e Williamson andam com problemas. Enquanto o primeiro está suspenso dos primeiros 25 jogos da próxima temporada, o ala-pivô perdeu quase 64% das partidas na carreira por lesões.

2018

MVP: nenhum

All-Stars: Luka Doncic, Trae Young, Shai Gilgeous-Alexander e Jaren Jackson Jr

Em 2022/23: Luka Doncic, Trae Young, Shai Gilgeous-Alexander, Jaren Jackson Jr, Deandre Ayton, Marvin Bagley, Jalen Brunson, Mikal Bridges, Bruce Brown, Wendell Carter, Michael Porter, Miles Bridges e outros 26 jogadores

Phoenix Suns, Sacramento Kings e Atlanta Hawks sempre serão lembrados por um “pequeno” detalhe: os três poderiam ter Luka Doncic. Enquanto Suns e Kings foram de Deandre Ayton e Marvin Bagley, respectivamente, o Hawks selecionou Doncic. No entanto, o time trocou o esloveno por Trae Young. Embora Young seja, de fato, um astro, a diferença é gritante. O armador do Dallas Mavericks é um MVP ambulante.

Vale lembrar que, de toda a lista, desde o Draft de 2003, apenas cinco jogadores conseguiram o MVP antes da sétima temporada na NBA. LeBron James, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic e Derrick Rose foram os eleitos. Ou seja, a “janela” para Doncic fazer parte do grupo ainda tem mais um ano. Não que ele seja favorito, até porque depende muito da campanha do Mavs.

2017

MVP: nenhum

All-Stars: Bam Adebayo, Jarrett Allen, De’Aaron Fox, Lauri Markkanen, Donovan Mitchell e Jayson Tatum

Em 2022/23: Bam Adebayo, Jarrett Allen, De’Aaron Fox, Lauri Markkanen, Donovan Mitchell, Jayson Tatum, Markelle Fultz, Malik Monk, Kyle Kuzma, OG Anunoby, John Collins, Derrick White, Dennis Smith, Josh Hart, Dillon Brooks, Lonzo Ball e outros 14 jogadores

Apesar de Lonzo Ball não jogar na última temporada, ele fazia parte do elenco do Chicago Bulls. Aliás, o armador, segunda escolha do Draft de 2017, também não deve atuar na próxima campanha. Uma lesão no joelho pode simplesmente o tirar das quadras em definitivo.

Mas tirando a parte ruim, o recrutamento conta com seis atletas que foram ao All-Star Game, sendo dois deles, pela primeira vez, em 2022/23 (Lauri Markkanen e De’Aaron Fox). Vale lembrar, ainda, que o Boston Celtics tinha a primeira escolha e trocou com o Philadelphia 76ers. Assim, o Celtics selecionou Jayson Tatum na terceira, enquanto Markelle Fultz foi a primeira. Mas Fultz vem jogando bem pelo Orlango Magic. Não chega a atingir o nível que esperavam, até por conta da lesão grave no ombro, mas é muito bom.

2016

MVP: nenhum

All-Stars: Jaylen Brown, Brandon Ingram, Dejounte Murray, Domantas Sabonis, Pascal Siakam e Ben Simmons

Em 2022/23: Jaylen Brown, Brandon Ingram, Dejounte Murray, Domantas Sabonis, Pascal Siakam, Ben Simmons, Buddy Hield, Jakob Poeltl, Caris LeVert, Malcolm Brogdon, Jamal Murray, Taurean Prince, Ivica Zubac, Georges Niang, Damian Jones, Kris Dunn, Malik Beasley, Furkan Korkmaz e Bo Cruz

Nada menos que 27 dos 60 jogadores do Draft de 2016 não chegaram ao quarto ano na NBA, marca similar ao de 2003 (25). Mas assim como há 20 anos, o recrutamento teve ótimos jogadores de nível All-Star.

Se em 2003 teve nove jogadores assim naquele Draft da NBA, aqui foram seis. Aliás, cinco deles seguem jogando assim. O outro é Ben Simmons, que “desaprendeu” a jogar.

2015

MVP: nenhum

All-Stars: Devin Booker, Kristaps Porziņgis, D’Angelo Russell e Karl-Anthony Towns

Em 2022/23: Devin Booker, Kristaps Porziņgis, D’Angelo Russell, Karl-Anthony Towns, Myles Turner, Terry Rozier, Kelly Oubre, Bobby Portis, Montrezl Harreell, Kevon Looney e outros 13 jogadores

O Draft de 2015 conta, hoje, com 11 jogadores que foram escolhas de loteria. Quase todos muito relevantes, exceto Stanley Johnson (escolha 8), Frank Kaminsky (9), Justise Winslow (10), Trey Lyles (12) e Cameron Payne (14). De qualquer forma, o principal destaque é Devin Booker, enquanto Karl-Anthony Towns, D’Angelo Russell, Myles Turner e Kristaps Porzingis na sequência. Aliás, como o Phoenix Suns não tem um armador definido para a próxima campanha, Payne “corre o risco” de deixar de ser mediano.

Ou não.

2014

MVP: Nikola Jokic (duas vezes), Joel Embiid (uma vez)

All-Stars: Joel Embiid, Nikola Jokic, Zack LaVine, Julius Randle e Andrew Wiggins

Em 2022/23: Joel Embiid, Nikola Jokic, Zack LaVine, Julius Randle, Andrew Wiggins, Aaron Gordon, Marcus Smart, Doug McDermott, Jusuf Nurkic, Clint Capela, Kyle Anderson, Gary Harris, Joe Harris, Spencer Dinwiddie, Jerami Grant, Noah Vonleh, TJ Warren, Jordan Clarkson, Dwight Powell, Dario Saric, Bogdan Bogdanovic, Thanasis Antetokounmpo

Uma classe de Draft com dois jogadores que venceram o prêmio MVP é realmente boa, certo? Sim, certo. Pelo menos, aqui. Nikola Jokic, foi apenas a escolha 41, enquanto Joel Embiid já tinha uma projeção para ser o grande astro que é. Andrew Wiggins foi a primeira pick de 2014. Claro que não atingiu o patamar que esperavam, mas ainda é um grande defensor e ótimo jogador no Golden State Warriors. Agora, Jabari Parker (segunda escolha) teve até um bom início no Milwaukee Bucks, mas jamais conseguiu manter o nível. Para a próxima temporada, faz treinos tentando retornar.

2013

MVP: Giannis Antetokounmpo (duas vezes)

All-Stars: Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert e Victor Oladipo

Em 2022/23: Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert, Steven Adams, Mason Plumlee, Kentavious Caldwell-Pope, Victor Oladipo, Dennis Schroder, Kelly Olynyk, CJ McCollum, Tim Hardaway Jr, Gorgui Dieng, Alex Len, Otto Porter, Reggie Bullock, Cody Zeller, Mike Muscala, Nerlens Noel, Raul Neto, Michael Carter-Williams

Apesar de contar com Giannis Antetokounmpo, duas vezes MVP e Rudy Gobert, eleito três vezes o melhor defensor da NBA, o resto da classe não possui premiações. Victor Oladipo até foi para o Jogo das Estrelas, mas vive com problemas de contusões. Agora, poucas pessoas vão se lembrar quem foi o melhor calouro do ano: Michael Carter-Williams. No entanto, vários jogadores estiveram na liga em 2022/23 e ainda são muito úteis até hoje.

Ah, a primeira escolha foi Anthony Bennett, o maior bust de todos os tempos.

Leia mais

2012

MVP: nenhum

All-Stars: Bradley Beal, Anthony Davis, Andre Drummond, Draymond Green, Damian Lillard e Khris Middleton

Em 2022/23: Bradley Beal, Anthony Davis, Andre Drummond, Draymond Green, Damian Lillard, Khris Middleton, Harrison Barnes, Terrence Ross, Evan Fournier, Jae Crowder, Will Barton, Meyers Leonard

Dos jogadores deste Draft, seis deles foram ao All-Star Game. No entanto, apenas cinco ainda são relevantes, uma vez que Andre Drummond perdeu completamente o espaço que tinha na liga. Hoje, Drummond tem um contrato mínimo e expirante para a próxima temporada. Vale registrar, também, que até 2022/23, Bradley Beal, Draymond Green e Damian Lillard jogaram por apenas uma equipe na NBA. Só que, para a próxima campanha, Green deverá ser o único deles. Beal já deixou o Washington Wizards em troca para o Phoenix Suns, enquanto Damian Lillard pediu negociação no Portland Trail Blazers.

2011

MVP: nenhum

All-Stars: Jimmy Butler, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas, Klay Thompson, Nikola Vucevic e Kemba Walker

Em 2022/23: Jimmy Butler, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Klay Thompson, Nikola Vucevic, Bismack Biyombo, Alec Burks, Marcus Morris, Markieff Morris, Reggie Jackson, Corey Joseph, Tristan Thompson, Jonas Valanciunas, Bojan Bogdanovic

Apesar de ninguém de 2011 ter conseguido o MVP, vários deles foram campeões, como Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Tristan Thompson e Klay Thompson. Leonard, aliás, possui dois títulos por duas equipes diferentes (San Antonio Spurs e Toronto Raptors) e ficou com o MVP das finais em ambos. Klay venceu quatro vezes pelo Golden State Warriors, enquanto Tristan ganhou pelo Cleveland Cavaliers, ao lado de Kyrie Irving.

2010

MVP: nenhum

All-Stars: DeMarcus Cousins, John Wall, Paul George e Gordon Hayward

Em 2022/23: John Wall, Paul George, Gordon Hayward

A classe do Draft de 2010 é marcada por muitos jogadores importantes que sofreram com graves lesões. Os quatro que foram All-Stars tiveram contusões sérias, mas três deles atuaram na última campanha. No entanto, apenas Paul George e Gordon Hayward possuem contratos para 2023/24. Enquanto DeMarcus Cousins se machucou quando estava em seu melhor nível na NBA e, desde então, luta para conseguir uma equipe, John Wall não tem acordo para a próxima temporada. Ele faz treinos, em busca de seguir sua carreira.

2009

MVP: Stephen Curry (duas vezes), James Harden (uma vez)

All-Stars: Stephen Curry, DeMar DeRozan, Blake Griffin, James Harden, Jrue Holiday e Jeff Teague

Em 2022/23: Stephen Curry, DeMar DeRozan, Blake Griffin, James Harden, Jrue Holiday, Ricky Rubio, James Johnson, Taj Gibson, Danny Green, Patty Mills, Patrick Beverley

Dos 60 jogadores deste Draft, 19 não conseguiram jogar, sequer, quatro temporadas. Entre eles, Jonny Flynn, que o Minnesota Timberwolves escolheu antes de Stephen Curry cair no colo do Golden State Warriors. Aqui, a primeira escolha, Blake Griffin, não jogou em 2009/10, por lesão. Fez sua estreia na campanha seguinte e ganhou o prêmio de melhor calouro. Além de Curry, James Harden também foi MVP. Aliás, Griffin é um que não tem contrato para 2023/24.

2008

MVP: Russell Westbrook (uma vez), Derrick Rose (uma vez)

All-Stars: Goran Dragic, Roy Hibbert, DeAndre Jordan, Brook Lopez, Kevin Love, Derrick Rose e Russell Westbrook

Em 2022/23: DeAndre Jordan, Brook Lopez, Kevin Love, Derrick Rose, Russell Westbrook, Goran Dragic, Robin Lopez, Eric Gordon, JaVale McGee, George Hill, Nicolas Batum, Danilo Gallinari, Serge Ibaka

Derrick Rose era a primeira escolha, Michael Beasley, a segunda e OJ Mayo, a terceira. Rose ainda teve grandes temporadas depois da grave lesão no joelho, mas Beasley e Mayo, que chegaram com tanta hype, “afundaram” suas carreiras e jamais chegaram perto do que se esperava. No entanto, a classe foi muito forte, incluindo sete All-Stars e 13 jogadores que atuaram na última campanha. Além disso, Russell Westbrook e Rose ganharam o MVP.

2007

MVP: Kevin Durant (uma vez)

All-Stars: Kevin Durant, Mike Conley, Al Horford, Marc Gasol e Joakim Noah

Em 2022/23: Kevin Durant, Mike Conley, Al Horford, Thaddeus Young

O Draft de Greg Oden. Havia muita expectativa no pivô, mas as lesões acabaram com qualquer chance de ele jogar em grande nível. Enquanto isso, Kevin Durant, a segunda escolha no recrutamento, soma 13 seleções para o All-Star Game, dez All-NBA, MVP em 2013/14, além de dois MVP das finais. Mike Conley, Al Horford e Thaddeus Young seguem em atividade.

2006

MVP: nenhum

All-Stars: Kyle Lowry, LaMarcus Aldridge, Paul Millsap, Rajon Rondo e Brandon Roy

Em 2022/23: Kyle Lowry, Rudy Gay, PJ Tucker

Finalista em 2022/23 e campeão em 2018/19, Kyle Lowry é um dos principais nomes de uma boa classe. LaMarcus Aldridge é o cestinha, com quase três mil pontos a mais que Rudy Gay, o segundo da lista. Aldridge encerrou sua carreira em definitivo em março de 2023, após ficar sem time para a última temporada. Para a próxima campanha, Gay, Lowry, além de PJ Tucker, possuem contratos.

2005

MVP: nenhum

All-Stars: Chris Paul, Deron Williams, Danny Granger, Andrew Bynum e David Lee

Em 2022/23: Chris Paul

Andrew Bogut foi a primeira escolha do Draft de 2005 da NBA, mas Chris Paul foi o grande destaque. Por muito, aliás. O hoje jogador do Golden State Warriors participou de todas as 18 temporadas que esteve disponível. Enquanto isso, Lou Williams atuou por 17 campanhas. Deron Williams, que em seus primeiros anos na liga era um dos principais armadores, ao lado de Paul, parou após o seu 12° ano.

2004

MVP: nenhum

All-Stars: Dwight Howard, Luol Deng, Devin Harris, Andre Iguodala e Jameer Nelson

Em 2022/23: Andre Iguodala

Primeira escolha do Draft de 2004 da NBA, Dwight Howard foi, certamente, o principal destaque. Embora ele não seja o jogador com mais temporadas daquele recrutamento (ficou com 18), ele foi três vezes eleito o melhor defensor da liga e oito vezes All-Star. Andre Iguodala, com 19 campanhas, ainda não confirmou, mas pode se aposentar. Além de Howard, Trevor Ariza foi o outro com 18 temporadas.

2003

MVP: LeBron James (quatro vezes)

All-Stars: LeBron James, Dwyane Wade, Carmelo Anthony, Chris Bosh, Josh Howard, David West, Mo Williams, Chris Kaman e Kyle Korver

Em 2022/23: LeBron James

De todos os jogadores do Draft de 2003 da NBA, só sobrou um: LeBron James. São 20 temporadas, mas Carmelo Anthony chegou perto, com 19. Apesar de Anthony só encerrar a carreira apenas em 2023, ele não atuou na última campanha. O ídolo do Denver Nuggets e New York Knicks até esperava por mais uma chance em 2022/23, mas não aconteceu. Enquanto isso, James vai para a sua vigésima primeira.

