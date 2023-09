Destaque do Brasil no Mundial, Bruno Caboclo some e não se apresenta em novo time

Principal jogador do Brasil no Mundial de Basquete, Bruno Caboclo criou um impasse com seu novo time, o Reyer Venezia, da Itália. De acordo com o jornal Gazzettino, o jogador faria sua apresentação oficial na sexta-feira (15), mas não apareceu. Além disso, não justificou sua ausência. Isso porque, segundo a publicação, atleta e clube não estão em contato.

Destaque do Brasil, Bruno Caboclo assinou com seu novo time após o título da liga alemã com o Ulm. Mas com a disputa da Copa do Mundo, adiou sua apresentação, Então, depois do sumiço do ala-pivô, o presidente do Venezia, Federico Casarin, falou sobre a situação do jogador de 27 anos.

“Depois da Copa do Mundo da FIBA, o Brasil demorou um tempo para voltar a seu país. Além disso, Caboclo foi para os EUA para lidar com burocracias e obter seu visto. Seu plano, então, era pegar um avião na quinta-feira para poder chegar à Itália na sexta, conforme o planejado. No entanto, nós fomos informados que ele não pegou o voo”, disse Casarin.

Publicidade

Vale lembrar que Caboclo foi campeão na Alemanha ao lado de Yago Mateus. O armador, aliás, foi eleito MVP das Finais da competição. Mas, assim com o ex-companheiro, mudou de equipe para a próxima temporada.

Yago acertou sua ida ao Estrela Vermelha da Sérvia. A tradicional equipe disputa o principal torneio de clubes europeu, a EuroLiga. Ambos provaram se dar bem em quadra pelo Ulm e deixaram ainda mais claro com a seleção brasileira. Os dois atletas foram considerados os principais nomes do Brasil no Mundial.

Publicidade

Leia mais!

Copa do Mundo de Basquete: Brasil prova que não é piada

Pela primeira vez em 22 anos, temporada 2023/24 não terá jogadores do Brasil na NBA

Veja quem a seleção brasileira pode enfrentar no pré-olímpico de basquete

Com o sumiço de Caboclo, seu futuro passou a ser incerto. O jogador começou a seguir o perfil do Estrela Vermelha nas redes sociais. Então, há rumores de que ele possa voltar a atuar ao lado de Yago. Além disso, o Venezia disputa a EuroCup, uma competição considerada de nível inferior à EuroLiga.

Publicidade

Por outro lado, muitos torcedores brasileiros pediram seu retorno à NBA após grande campanha na Copa do Mundo. Caboclo, afinal, passou sete anos na liga americana. Vigésima escolha do draft de 2014, seus primeiros anos foram pelo Toronto Raptors. Ele também defendeu o Sacramento Kings e o Memphis Grizzlies, onde foi titular em 19 dos 34 jogos, produzindo médias de 8.3 pontos, 4.6 rebotes e um bloqueio.

Publicidade

Mas Caboclo perdeu espaço e saiu em negociação para o Houston Rockets. No time texano, entretanto, foram apenas 14 partidas e foi dispensado em janeiro de 2021.

Bruno Caboclo esteve bem próximo de voltar a jogar na NBA antes do início da campanha 2022/23. Ele assinou com o Boston Celtics para disputar a pré-temporada e, até então, a equipe precisava de alas-pivôs versáteis. A situação não avançou, mas o brasileiro não desistiu de retornar ao basquete norte-americano.

Publicidade

Na ocasião, em entrevista ao ao jornal O Estado de São Paulo, o atleta comentou sobre seu desejo em jogar novamente na melhor liga de basquete do mundo.

“Eu sempre vou ter isso [jogar na NBA] na minha cabeça. Mas também vou focar no meu momento presente. Quero estar nas melhores condições possíveis para que, se um dia aparecer uma chance mais uma vez, esteja pronto para aproveitá-la”, revelou.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA