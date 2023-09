Destaque da Letônia na Copa do Mundo recebe sondagens da NBA

Um dos destaques da seleção da Letônia durante a Copa do Mundo entrou no radar da NBA. Segundo Donatas Urbonas, do site Basket News, algumas equipes da liga buscam informações e fizeram sondagens ao armador Arturs Zagars nos últimos dias. Além disso, times que vão disputar a Euroliga também monitoram a situação do atleta de 23 anos. A tendência é que ele tenha um novo time em breve.

“Arturs poderia jogar na NBA, sim, sendo bem sincero. Certamente, ele teria uma chance sólida de conseguir o seu espaço. Tudo pode acontecer quando se está no lugar certo, na hora certa, para começar. Só depende do timing e de aproveitar a oportunidade. Posso garantir que ele tem todos os recursos para jogar nos EUA”, cravou o colega de seleção Davis Bertans, do Oklahoma City Thunder.

A Copa do Mundo foi o primeiro torneio de nível mundial de Zagars, pois só havia disputado jogos de eliminatórias anteriormente. Apesar dessa pouca experiência, ele assumiu um papel crucial no time com o desfalque de Kristaps Porzingis. O jogador comandou a Letônia à quinta posição no Mundial, enquanto anotou 12,4 pontos e 7,4 assistências. Na campanha, aliás, eliminou a seleção brasileira.

“Todos já notaram que, antes de tudo, Arturs é um atleta e espírito implacável em quadra. Os nossos adversários colocaram os seus melhores marcadores em cima dele todas as partidas. E, mesmo assim, ele ‘entregou’ no mais alto nível. Eu não tenho dúvidas, por isso, de que o menino tem o que é preciso para brilhar onde for”, finalizou Bertans.

Zagars, surpreendentemente, ainda é um agente livre no cenário europeu e segue sem time. Ele disputou a temporada passada pelo BC Nevezis, que terminou a liga lituana na oitava posição. Antes do Mundial, no máximo, o armador possuía uma sinalização de interesse do Wolves Vilnius para continuar na Lituânia. Ele deixa a Ásia, no entanto, em outro patamar no mercado do continente.

“Podem apostar que o que Arturs fez aqui é só o início de sua trajetória. O próximo passo é achar um novo e bom time, pois acredito que merece. Ele é jovem e, por isso, precisa estar em quadra para crescer ainda mais. Estou na torcida para que consiga uma equipe à altura do seu talento finalmente”, exaltou o treinador da Letônia, Luca Banchi.

Apesar das atuações pela Letônia na Copa do Mundo, uma vaga na NBA é uma perspectiva pouco realista. A maior parte das franquias, afinal, não possuem contratos garantidos a ofertar mais. O cenário mais provável seria um vínculo two-way e sem seguranças depois da pré-temporada. A proposta é pouco atrativa, em termos esportivos e financeiros, comparado a clubes importantes da Europa.

“Eu não tenho dúvidas de que Arturs pode jogar na Euroliga. Ele provou aqui que, acima de tudo, é um grande jogador de basquete capaz de produzir em qualquer nível. Criou ótimos arremessos para todos em nosso time e, além disso, pontuou com facilidade. E, por fim, é um líder natural dentro de quadra”, elogiou o pivô e colega de elenco, Rolands Smits.

Zagars ainda não deixou a Copa do Mundo com uma vaga garantida na Euroliga ou NBA, mas leva um recorde para a Letônia. Ele distribuiu 17 assistências na vitória contra a Lituânia, que garantiu o quinto lugar aos letões. Assim, quebrou o recorde histórico em uma partida de Mundial. A marca anterior era de 15 passes decisivos, pertencente a Carlik Jones e o lendário Toni Kukoc.

“Acredito que Arturs fez uma competição muito sólida, ainda que com uma grande responsabilidade. Foi a sua primeira Copa do Mundo e, acima de tudo, a primeira vez como titular da seleção adulta. Então, não era uma tarefa fácil. Mas o garoto não parou de ter grandes atuações. Ajudou a provar-nos que podemos competir com os melhores times do mundo”, reverenciou Banchi.

Dar 17 assistências em um jogo é um feito impressionante em qualquer jogo, em qualquer torneio. Mas Zagars não viu nada demais. Para resumir, foi só basquete como deve ser jogado. “Eu só passei a bola e os meus companheiros fizeram os arremessos. Simples assim. Quando você joga basquete da forma correta, aliás, tudo fica bem simples”, concluiu o novo astro da Letônia.

