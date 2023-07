Detroit Pistons: confira como está o elenco após a agência livre da NBA

O Detroit Pistons ficou fora dos playoffs mais uma vez, mas a ideia para seu elenco é para ter um futuro melhor na NBA. A equipe teve alguns movimentos “estranhos”, mas pode estar apenas “cultivando” jogadores para “colher” em alguns anos. Por enquanto, vamos mostrar o que a equipe fez até aqui.

Chegaram

Malcolm Cazalon (calouro), Joe Harris (Nets), Monte Morris (Wizards), Tosan Evbuomwan (calouro) Marcus Sasser (calouro), Ausar Thompson (calouro)

Saíram

Buddy Boeheim (agente livre), Hamidou Diallo (agente livre), R.J. Hampton (agente livre), Cory Joseph (Warriors), Rodney McGruder (agente livre), Eugene Omoruyi (Wizards)

Mercado e elenco

Durante offseason, o Pistons foi atrás de atletas que conseguem produzir, como Monte Morris e Joe Harris. No Draft, o time selecionou Ausar Thompson, que já deve fazer parte da rotação principal logo de cara. No entanto, Malcolm Cazalon e Marcus Sasser podem, no máximo, contribuir eventualmente. Por outro lado, o elenco do Detroit Pistons vai acumulando talento, pensando em seu futuro na NBA.

Com a chegada do técnico Monty Williams, talvez, a melhor contratação do time até aqui, já dá para entender que o projeto é bom. Ao menos, deve fazer a diferença a médio prazo. Aí, alguns jogadores podem “ganhar gordura” e, depois, saírem em troca. Ou seja, não é para o Pistons lutar por playoffs agora. É uma ideia que pode levar poucos anos, mas precisa de tempo para “cultivar” atletas.

E, hoje, Detroit já tem em seu elenco jogadores que podem sair. Bojan Bogdanovic e Killian Hayes, por exemplo, possuem muito mercado na liga. Embora Bogdanovic não seja jovem, ele ganhou uma extensão e, assim, o Pistons já consegue uma negociação boa o suficiente. Obviamente, pensando no futuro. São escolhas de Draft, jovens talentosos, tudo o que a direção pretende para o momento.

Bem abaixo do teto salarial para 2024/25, talvez, ali, seja o momento de atrair agentes livres e começar a brigar por playoffs. Por enquanto, o time acumula cerca de US$90 milhões, incluindo uma oferta qualificatória para James Wiseman. Ou seja, se existe uma “janela” de mercado para o Detroit Pistons, é a offseason do próximo ano.

Então, para tentar valorizar jogadores que não pretende contar para um futuro tão longo, é provável que o time utilize tais atletas cada vez mais. Com quatro jogadores de garrafão, é provável que todos eles tenham minutos importantes. Enquanto o planejamento é ter Wiseman e Jalen Duren, caras como Isaiah Stwart e Marvin Bagley seriam peças a serem valorizadas agora.

Assim, Williams planeja colocar os quatro em quadra, com os 96 minutos (pivô e ala-pivô) para eles. Por enquanto, a tendência seria assim, com Bogdanovic vindo como um ala. Não tem espaçamento? Não tem problema. Wiseman e Duren estão treinando o arremesso do perímetro, enquanto Stewart tenta aprimorar o que já fez na última temporada (32.7% em 205 tentativas de três).

Por fim, os jovens Cade Cunningham, Jaden Ivey e Ausar Thompson devem dividir tempo de quadra com Joe Harris, Alec Burks e Monte Morris.

O técnico

Monty Williams fez um bom trabalho desenvolvendo jovens no Phoenix Suns e, então, quando chegou Chris Paul, o time virou candidato ao título imediatamente. Portanto, a ideia da diretoria é a mesma. Pode levar mais tempo, já que o time não conta com um jogador do nível de Paul. Pelo menos, por enquanto.

Mas sabendo que Williams conhece os “atalhos” para isso, o Detroit Pistons pode ter um elenco para brigar na NBA em poucos anos. Claro, o mercado (14° da liga) não ajuda tanto como antes, mas é suficiente para montar um bom grupo.

E o treinador entende bem como fazer seu trabalho, apesar de problemas com alguns atletas no Suns. Ele não gostou de trabalhar com Deandre Ayton, mas alguém o culpa por isso? Teve, também, atritos com o ala veterano Jae Crowder. De novo, ninguém o culpa. Crowder e Ayton não são exatamente caras fáceis de lidar. Aliás, o motivo de sua saída do Suns passa longe disso.

Na NBA, existem ciclos e, em Phoenix, o seu passou. Ele conseguiu desenvolver jogadores como Devin Booker, Mikal Bridges e Cam Johnson. Então, depois, o Suns já estava em uma final. Portanto, a ideia se baseia no que Williams acabou de fazer, com êxito, no Arizona. O título não veio, mas vale lembrar que é apenas um time que termina a temporada como campeão.

Armadores*

2. Cade Cunningham (1,98m, 99kg, 21 anos)

23. Jaden Ivey (1,93m, 88kg, 21 anos)

7. Killian Hayes (1,96m, 88kg, 22 anos)

x. Marcus Sasser (1,88m, 88kg, 22 anos)

x. Ausar Thompson (2,01, 97kg, 20 anos)

x. Monte Morris (1,88, 83kg, 28 anos)

5. Alec Burks (1,98, 87kg, 32 anos)

x. Malcolm Cazalon (1,98, 96kg, 21 anos)

8. Jared Rhoden (1,98, 95kg, 23 anos)

Alas**

44. Bojan Bogdanovic (2,01m, 102kg, 34 anos)

12. Isaiah Livers (2,01m, 104kg, 25 anos)

x. Joe Harris (1,98m, 99kg, 31 anos)

x. Tosan Evbuomwan (2,03m, 99kg, 22 anos)

28. Isaiah Stewart (2,03m, 108kg, 22 anos)

Pivôs

35. Marvin Bagley (2,11m, 106kg, 24 anos)

13. James Wiseman (2,13m, 108kg, 22 anos)

0. Jalen Duren (2,08m, 113kg, 19 anos)

*armadores e alas-armadores

** alas e alas-pivôs

Análise final

Apesar de o Detroit Pistons ser um time tradicional na NBA, seu elenco não é forte o bastante há muito tempo. Até foi aos playoffs há alguns anos, nos últimos suspiros de Blake Griffin como um astro (2018/19), mas desde 2008/09, só chegou lá duas vezes. Ou seja, tudo o que o time fez até aqui, praticamente foi perda de tempo. Não era um tank. Era apenas uma equipe muito ruim, sem objetivos concretos.

Mas o Pistons já chegou na segunda fase, acumulando talentos. Não é possível negar que, hoje, o grupo possui mais peças para o futuro do que há três ou quatro anos. Claro, as últimas campanhas já foram com algum sentido de reformulação, mas não havia uma motivação. Agora, tem.

Dwane Casey, então técnico da equipe, “caiu para cima”. A partir da próxima temporada, ele deixa o cargo para ser um dirigente. Mas tudo dentro dos planos. Enquanto isso, Monty Williams vai tentar extrair o melhor de cada talento jovem que o grupo possui.

O Pistons está, finalmente, andando na direção certa. De novo, não é nada para vencer agora, mas o planejamento pode fazer com que a franquia volte a lutar por títulos. Bons jovens, o time tem: Cade Cunningham, Jaden Ivey, Ausar Thompson, James Wiseman e Jalen Duren. O resto, vem com o tempo.

