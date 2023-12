Detroit Pistons faz história na NBA

O Detroit Pistons bem que tentou evitar, mas acabou fazendo história na NBA ao perder o seu 27° jogo consecutivo. O time de Michigan, entretanto, ainda não possui o recorde absoluto de derrotas seguidas. A marca ainda pertence ao Philadelphia 76ers, que entre 2014/15 e 2015/16 perdeu 28. Portanto, contando apenas uma campanha, o Pistons tem o pior retrospecto.

“De novo, quando você olha para os recordes, você pensa em técnicos, mas tenho certeza que jogadores não querem aquilo no nome na camisa”, afirmou o técnico Monty Williams. “Mas é pesado? Bem, tem sido pesado há algum tempo. Mas é a natureza do tipo de coisa por perder jogos consecutivos e não vai mudar porque estamos avaliando o nível disso. Então, temos que fazer o que for preciso para mudar a situação”.

Apesar de perder mais uma, o Detroit Pistons lutou para não fazer história por algo negativo na NBA. Cade Cunningham, por exemplo, anotou 19 de seus 41 pontos no último período. Após o jogo, Cunningham comentou que conversou com seus colegas no vestiário, tentando motivar o elenco.

“Não acho que o que eu disse foi positivo, mas acho que apenas fui honesto”, disse o armador. “Não tem nada de positivo sobre a situação no momento em que nos colocamos nela. Então, é por isso que temos que cavar fundo para tirarmos a gente dessa. Mas você não pode evitar. Isso pesa contra a gente”.

Detroit chegou a liderar por 14 pontos no primeiro tempo, mas ainda estava na frente até quando restavam cerca de sete minutos para o fim. Com o placar em 97 a 92 após cesta de Cunningham, o Pistons levou a virada em seguida. O Brooklyn Nets anotou 13 pontos consecutivos depois disso, o que comprometeu totalmente o resto da partida.

Embora Cunningham esteja tentando fazer a diferença para o Detroit Pistons, existe um número curioso. Em dez jogos que ele anotou 30 pontos ou mais, o time perdeu todos. De acordo com o site da ESPN, é a pior marca de qualquer jogador da NBA em todos os tempos.

Quando a partida estava acabando, a torcida voltou a pedir para Tom Gores vender o time. No entanto, Gores sequer estava no ginásio para ouvir. Ele afirmou recentemente que não pretende se desfazer da franquia tão cedo.

“Nós temos as pessoas certas no vestiário e mais importante, eu ouvi os torcedores pedindo para vender o time”, disse Jaden Ivey. “Mas na minha cabeça, é o que falamos com o time, quem está com a gente? A torcida foi incrível, mas quem realmente está com a gente? Cantar para vender o time, acho que foi um pouco demais, pois estamos crescendo e é claro que o recorde e muita gente espera que a gente vá melhor. Mas vamos continuar tentando e vamos nos esquecer do que todo mundo está dizendo. Então, vamos seguir juntos e vamos jogar uns pelos outros”.

Em 30 jogos, o Detroit Pistons acumula 28 derrotas e ocupa o último lugar na Conferência Leste.

Na quinta-feira (28), o Pistons pode igualar o recorde geral da NBA diante do Boston Celtics, time de melhor campanha em 2023/24. O jogo acontece em Boston.

