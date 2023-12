Detroit Pistons iguala recorde absoluto de derrotas na NBA

Falta uma. Apesar de o Detroit Pistons bater o recorde de derrotas consecutivas em uma temporada diante do Brooklyn Nets, a equipe ainda não conseguiu superar o absoluto da NBA. Isso porque o Philadelphia 76ers perdeu 28 entre as campanhas 2014/15 e 2015/16. Agora, o Pistons soma as mesmas 28, mas apenas em 2023/34.

No entanto, o time de Michigan lutou para não ampliar sua sequência ruim. Na noite de quinta-feira, o Pistons encarou o Boston Celtics fora de casa e chegou a liderar por 21 pontos no primeiro tempo. Só que o Celtics explorou as principais deficiências de Detroit no terceiro quarto para empatar em 82 antes do último quarto. Embora o jogo tenha ido para a prorrogação, Boston ficou com a vitória por 128 a 122.

O Celtics aproveitou que o Detroit Pistons é o time que mais permite lances livres do adversário, além de o oitavo que mais sofre cestas dentro do garrafão. Como resultado, a equipe de Massachusetts, que “amassou o aro” no primeiro tempo, mudou sua estratégia no intervalo e garantiu o triunfo.

Portanto, o Detroit Pistons está próximo de quebrar o recorde absoluto de derrotas na NBA. No sábado, o time recebe o Toronto Raptors. Mesmo que vença, a pior marca em apenas uma temporada já pertence ao time, com 28 e contando.

Apesar de mais um resultado negativo, o técnico Monty Williams elogiou a entrega de seus jogadores.

“Eu estou incrivelmente orgulhoso do grupo, da forma que eles jogaram”, afirmou o treinador. “Eles ouviram tudo sobre o que falaram do nosso time, mas mesmo assim seguiram jogando. Eu sei que isso teremos bons frutos disso”.

Mais uma vez, Cade Cunningham tentou de tudo para evitar a derrota. No primeiro tempo, por exemplo, ele tinha 22 pontos (terminou com 31).

“Não tenho interesse em vencer apenas um outro jogo na temporada, sabe? Para parar com isso. Seria mais fácil, na minha opinião”, afirmou o armador. “Mas nossas metas são muito maiores que isso. Nós fizemos de tudo para vencermos o jogo. Mas precisamos entender como foram nossos jogos, entender o sistema e procurar o que falta para permitir que a gente vença. Então, é o que nós estamos procurando”.

O treinador, por outro lado, ressaltou a importância do grupo como um todo. Ele gostou de como o time jogou, especialmente no primeiro tempo.

“Por mais que esteja doendo agora, está doendo para eles”, disse. “Mas eu disse a eles que se continuarmos trabalhando bem, tirando os erros de ataque, nós vamos vencer não só um jogo. Então, vamos conseguir os ajustes para isso”.

Embora o Pistons saia com mais uma derrota e igualar o recorde, Williams tenta acalmar o elenco para sair de uma situação muito ruim.

“Então, nós fizemos isso no começo. Nós brigamos pela vitória. Mas acabamos jogando mal um pouco no terceiro quarto. Só que dá para notar que crescemos muito e é algo que podemos aprender a partir disso e levar para o próximo jogo”, concluiu.

No momento, o Detroit Pistons ocupa o último lugar da Conferência Leste com apenas duas vitórias em 31 jogos.

