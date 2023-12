Detroit Pistons quer troca por um “ala de elite”

De acordo com Shams Charania, do portal The Athletic, o Detroit Pistons vive uma péssima fase na temporada 2023/24 da NBA e busca uma troca por um ala que ajude a melhorar a situação. A equipe está ativa na busca de fortalecer seu elenco e evitar marcas ainda piores na campanha. O time atingiu a façanha de perder 28 vezes seguidas após a derrota para o Boston Celtics na quinta-feira (28).

“Detroit quer se movimentar. A campanha está muito ruim, pior do que eles esperavam. Portanto, algumas mudanças podem acontecer, seja agora ou na próxima offseason“, afirmou Charania.

Publicidade

“O que está certo é que eles estão observando a situação de um quarteto de alas. Seja agora ou na agência livre, eles estarão ativos. Tobias Harris, do Philadelphia 76ers, Pascal Siakam e OG Anunoby, do Toronto Raptors, e Miles Bridges, do Charlotte Hornets. Esses são os nomes para os quais devemos prestar atenção na franquia até fevereiro ou pouco antes do início da campanha de 2024/25″, explicou.

Por fim, o jornalista ressaltou o espaço que o Detroit Pistons terá em seu teto salarial para a agência livre de 2024/25, e como isso garante, acima de tudo, flexibilidade, seja por meio de uma assinatura ou de uma troca por um ala.

Leia mais sobre o Pistons!

“O novo CBA (acordo coletivo de trabalho) favorece equipes com grande espaço salarial. Detroit também se apoia nisso. Aconteceu, aliás, com Indiana Pacers e Houston Rockets na offseason de 2023. Eles levaram Bruce Brown e Fred VanVleet porque tinham mais a oferecer do que os outros. É a situação do Pistons. As estimativas são de que eles terão cerca de US$ 50 até US$ 60 milhões de espaço livre. Assim, são um time forte no mercado”, concluiu.

Publicidade

A ideia está ganhando força, sobretudo, nas últimas semanas. O insider da franquia no mesmo The Athletic, James Edwards, já havia citado que o time tem interesse em Tobias Harris e OG Anunoby, citados por Shams Charania.

Os rumores fora da quadra contrastam com o momento sombrio dentro dela. Mesmo que liderados por Cade Cunningham, que tem jogado muito bem nas últimas partidas, a equipe simplesmente não consegue vencer. Eles superaram a pior marca de derrotas em uma única temporada na história. Além disso, também igualaram a pior sequência de todos os tempos geral, a do Philadelphia 76ers entre 2014/15 e 2015/16, que também perdeu 28 jogos seguidos.

Publicidade

Peças jovens do elenco também estão em especulações como moeda de troca. É o caso, por exemplo, de Killian Hayes, Jaden Ivey, Isaiah Stewart. Além disso, outros veteranos como Bojan Bogdanovic e Joe Harris também estão nos boatos. A equipe tem mais uma chance de quebrar a sequência negativa contra o Toronto Raptors nesse sábado (30), jogando em casa.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA