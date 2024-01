Devin Booker anota 62, mas Suns “emperra” no fim contra Pacers

O astro Devin Booker anotou 62 pontos na partida entre Phoenix Suns e Indiana Pacers, na noite de sexta-feira. No entanto, a grande atuação do ala-armador não foi suficiente para que o Suns garantisse o oitavo triunfo consecutivo. Phoenix liderava por 17, mas permitiu a virada dos donos da casa nas últimas posses de bola.

“Aqueles arremessos eu venho fazendo por toda a temporada, mas precisamos entender algumas coisas, especialmente na defesa”, afirmou Devin Booker.

Mas a noite do Suns teve mais problemas além da derrota. O pivô Jusuf Nurkic sofreu uma lesão no dedo do pé e não conseguiu retornar para o último período. Então, o técnico Frank Vogel utilizou o reserva Drew Eubanks em seu lugar. No entanto, nos cinco minutos finais, Vogel optou por uma formação mais baixa. Naquele momento, Phoenix liderava por 123 a 118.

Então, a partir daquele momento, o Pacers pegou quatro rebotes ofensivos, sendo dois deles cruciais e que decidiram o jogo. A partida estava empatada em 131 e Bennedict Mathurin tentou virar, restando oito segundos. No entanto, ele falhou e Pascal Siakam pegou o rebote de ataque. O camaronês também errou sua tentativa, mas Obi Toppin aproveitou o garrafão baixo de Phoenix para deixar em 133 a 131.

Devin Booker ainda tentou de longe, no estouro do cronômetro, mas a vitória ficou mesmo com o Pacers diante do Suns. Apesar de ele anotar 62 pontos (terceira com 40 pontos ou mais nos últimos cinco jogos), sua equipe não resistiu no fim.

A pontuação de Devin Booker significa o novo recorde do Gainbridge Fieldhouse, ginásio do Pacers. Ele até ficou próximo de sua marca pessoal (70). No entanto, o resultado foi bem diferente do que o Suns imaginava, especialmente após abrir larga vantagem no primeiro tempo.

Além do problema com os rebotes (21 a sete nos ofensivos), a equipe do Arizona falhou muito com a posse de bola. Foram 20 erros de ataque contra 13 do Pacers. Apesar de o Suns acertar 13 cestas de três em 30 tentativas (43.3%), Phoenix foi incapaz de explorar a maior fraqueza de Indiana: o garrafão.

Isso porque o Pacers é um dos times que mais sofrem pontos na área pintada na atual temporada da NBA, mas aconteceu justamente o contário. Indiana explorou Phoenix com 84 pontos só ali, enquanto o Suns produziu 58.

Por fim, o Suns vinha de um dia de descanso, enquanto o Pacers derrotou o Philadelphia 76ers na noite anterior.

