Devin Booker detona Mavericks em vitória do Suns

Um jogo com dois momentos completamente diferentes. Fora de casa, o Phoenix Suns superou o Dallas Mavericks em grande noite de Devin Booker por 132 a 109. A partida, entretanto, teve de tudo: larga vantagem para Dallas, provocações, expulsão e um Luka Doncic praticamente jogando sozinho. Isso porque Kyrie Irving, com lesão no dedo, desfalcou o Mavs na noite de quarta-feira. Enquanto isso, os outros jogadores da equipe texana não conseguiram acompanhar o esloveno.

No primeiro período, o Mavericks foi amplamente melhor que o Suns, principalmente por conta de Luka Doncic, mas Devin Booker tentava deixar os visitantes no jogo. O Mavs começou com tudo e logo abriu sete de vantagem, mas Grant Williams provocou Kevin Durant e ambos levaram técnica. Então, Grayson Allen cortou para dois. As bolas de três de Dallas estavam caindo, enquanto a defesa de Phoenix assistia. Depois, Josh Green deixou em 34 a 25.

Mas a diferença só aumentou no segundo quarto. Com cestas de três de Tim Hardaway Jr e Doncic, Dallas abriu 15. Depois, o esloveno aumentou para 16, mas nada funcionava para Phoenix. Devin Booker, então, passou a pontuar e, aos poucos, o Suns finalmente reagia diante do Mavericks. Booker cortou para quatro, enquanto era a vez de tudo dar errado para o time texano. O cestinha pegou rebote ofensivo, fez cesta e a diferença caiu para um antes do intervalo.

Então, na volta dos vestiários, absolutamente nada funcionou para os anfitriões. Enquanto Devin Booker “pegou fogo” no terceiro período, fazendo o Suns virar em cima do Mavericks, Luka Doncic seguia “sozinho”. Assim, Phoenix continuou atacando, enquanto Dallas parou de pontuar. Jusuf Nurkic deixou em 69 a 61 e, na sequência, Grant Williams levou outra técnica e foi expulso. Mas tudo o que poderia dar errado para o Mavs, deu. Dallas não conseguia produzir, enquanto Booker anotou 16 dos próximos 20 pontos da equipe do Arizona. A diferença explodiu e foi para 28, mas os donos da casa fizeram duas cestas de três consecutivas antes do último quarto.

Mas para quem parecia “morto”, o Mavericks começou a diminuir a diferença, enquanto Devin Booker descansava pelo Suns. A reação veio, cortando para 17 após cesta de Dante Exum, mas parou por aí. Na sequência, Keita Bates-Diop e Booker acertaram de três e a vantagem voltou a superar a marca dos 20. Então, Booker ainda fez mais uma e o técnico Jason Kidd pediu tempo e lançou seus reservas em quadra, aceitando a derrota.

O Suns alcançou a sua sétima vitória consecutiva, enquanto o Mavs perdeu a terceira seguida.

(26-18) Phoenix Suns 132 x 109 Dallas Mavericks (24-20)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 46 7 3 2 0 Bradley Beal 20 7 7 1 1 Kevin Durant 12 10 7 1 2 Grayson Allen 15 5 4 1 0 Keita Bates-Diop 11 2 1 1 0

Três pontos: 14-34; Booker: 6-10

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 34 8 9 1 2 Tim Hardaway Jr 17 5 2 2 0 Jaden Hardy 11 3 2 0 0 Dereck Lively 8 2 1 1 1 Josh Green 8 4 3 0 0

Três pontos: 17-42; Hardaway: 4-10

(10-32) Charlotte Hornets 106 x 113 Detroit Pistons (5-39)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Miller 23 7 4 0 1 Camisa 0 20 10 2 2 0 Nick Richards 21 10 0 0 1 LaMelo Ball 17 4 7 1 0 PJ Washington 12 6 5 1 1

Três pontos: 15-38; Miller: 5-10

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Bojan Bogdanovic 34 4 4 0 0 Jalen Duren 14 8 2 0 0 Alec Burks 15 0 1 0 0 Isaiah Stewart 11 8 2 1 0 Killian Hayes 6 7 8 0 0

Três pontos: 15-38; Bogdanovic: 5-10

(31-13) Minnesota Timberwolves 118 x 107 Washington Wizards (7-36)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 38 3 5 1 0 Karl-Anthony Towns 27 6 3 0 1 Rudy Gobert 19 16 1 0 4 Jaden McDaniels 13 5 0 2 0 Nickeil Alexander-Walker 6 5 5 1 0

Três pontos: 9-22; Edwards: 3-10

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 24 6 6 0 0 Kyle Kuzma 17 14 8 0 1 Marvin Bagley 17 15 0 1 0 Daniel Gafford 10 4 1 1 2 Tyus Jones 5 2 6 0 0

Três pontos: 10-24; Avdija: 4-5

(17-27) Memphis Grizzlies 105 x 96 Miami Heat (24-20)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Vince Williams 25 5 4 1 0 GG Jackson 17 4 2 0 0 Jaren Jackson Jr 15 6 3 1 1 Scotty Pippen Jr 15 6 6 0 0 John Konchar 11 10 2 1 1

Três pontos: 16-35; Williams: 5-6

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 15 15 6 1 6 Tyler Herro 18 6 3 0 0 Jimmy Butler 15 4 3 2 0 Caleb Martin 15 4 1 2 1 Terry Rozier 9 4 5 3 0

Três pontos: 11-33; Martin: 3-4

(26-16) Cleveland Cavaliers 116 x 126 Milwaukee Bucks (31-13)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Jarrett Allen 21 12 5 0 0 Donovan Mitchell 23 7 8 1 0 Max Strus 14 4 2 2 0 Georges Niang 14 4 2 0 0 Sam Merrill 12 2 3 0 0

Três pontos: 13-38; Merrill: 4-9

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 35 18 10 0 2 Damian Lillard 28 1 4 2 0 Khris Middleton 24 5 5 2 0 Brook Lopez 8 9 3 1 1 Bobby Portis 8 6 0 0 0

Três pontos: 11-29; Beasley: 3-5

(13-31) Portland Trail Blazers 137 x 131 Houston Rockets (20-23)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 33 6 5 0 0 Jerami Grant 21 5 9 0 2 Deandre Ayton 18 17 3 1 2 Malcolm Brogdon 19 2 6 0 0 Matisse Thybulle 13 4 1 3 0

Três pontos: 14-35; Simons: 4-9

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 30 10 8 1 0 Jalen Green 29 0 3 1 1 Fred VanVleet 18 6 7 3 3 Dillon Brooks 14 4 4 0 0 Aaron Holiday 12 3 2 1 0

Três pontos: 12-36; Brooks: 3-6

Em andamento

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs

Atlanta Hawks x Golden State Warriors

