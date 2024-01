Devin Booker marca 44 pontos, mas Magic vira e vence Suns

O Phoenix Suns e Devin Booker enfrentam um roteiro semelhante ao da última rodada, dessa vez diante do Orlando Magic. Afinal, o astro marcou 44 pontos e parecia liderar sua equipe a mais uma vitória. No entanto, caiu de rendimento justo no quarto final. Assim, o time visitante venceu por 113 a 98, durante a rodada deste domingo (28). Como destaque, o Magic teve Paolo Banchero, com 26 pontos e sete assistências.

O primeiro período começou de maneira equilibrada, com trocas de cestas pelos dois lados. Ainda assim, o Phoenix Suns, que abriu o marcador, seguiu durante quase todo o quarto na liderança. O Orlando Magic, por outro, assumiu a ponta por alguns seguidos, mas seguiu próximo. No entanto, nos últimos quatro minutos, o time da casa contou com uma arrancada. Afinal, foram 16 pontos, contra seis do adversário. Assim, encerrou o quarto com uma vantagem de nove pontos.

Novamente, o roteiro de troca de cestas marcou o início do segundo quarto. Contudo, não demorou para o Magic reagir e reduzir a desvantagem para o Suns. Com isso, após sete pontos seguidos, a equipe visitante ficou apenas dois atrás. No entanto, os mandantes ligaram o sinal de alerta e não permitiram a virada no placar. Devin Booker, aliás, foi o principal responsável por isso, com 11 pontos no quarto.

A melhora do Suns na reta final, então, manteve a equipe na liderança. Assim, o placar encerrou o primeiro tempo em: 56 a 51.

Leia mais sobre o Suns!

Segundo tempo

Certamente, pode parecer repetitivo, mas o terceiro quarto retornou da mesma maneira: uma diferença curta, uma vez que as duas equipes conseguiram pontuar. Devin Booker, mais uma vez, então, foi o diferencial para o Suns diante do Magic. O ala-armador conseguiu 21 pontos somente no período. Assim, apesar de boa atuação coletiva do adversário, o time da casa encerrou mais um quarto com três pontos a frente.

Booker, aliás, chegou ao quarto final com quase metade dos pontos de toda a sua equipe. No entanto, caiu completamente de rendimento no momento decisivo. Afinal, foram apenas dois pontos do astro. Assim, o ataque do Suns sucumbiu, com apenas 15 pontos no último período.

O Magic, então, aproveitou a queda do adversário para enfim crescer na partida. Desse modo, marcou 31 pontos e virou o placar com facilidade. Assim, venceu por 113 a 98.

Mas a rodada deste domingo não teve apenas o Magic vencendo o Suns, mesmo com grande atuação de Devin Booker. Isso porque o Detroit Pistons surpreendeu e venceu o Oklahoma City Thunder. O Indiana Pacers, por outro lado, bateu o desfalcado Memphis Grizzlies. Então, confira os destaques:

(26-20) Phoenix Suns 98 x 113 Orlando Magic (24-22)

Destaques

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 44 4 3 1 2 Kevin Durant 15 4 5 0 1 Bradley Beal 9 5 6 1 0 Eric Gordon 9 1 1 0 0 Grayson Allen 8 5 1 0 0

Três pontos: 4-14; Devin Booker: 1-2

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 26 4 7 0 0 Mo Wagner 16 12 1 1 1 Markelle Fultz 14 2 4 5 0 Franz Wagner 11 8 7 1 0 Jalen Suggs 10 4 5 2 1

Três pontos: 12-36; Paolo Banchero: 2-5

(32-14) Oklahoma City Thunder 104 x 120 Detroit Pistons (6-40)

Destaques

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous Alexander 31 5 4 1 0 Jalen Williams 20 1 3 0 0 Josh Giddey 12 9 5 0 1 Chet Holmgren 9 12 1 0 1 Lu Dort 6 1 1 0 1

Três pontos: 8-28; Jalen Williams: 2-3

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Duren 22 21 6 0 1 Jaden Ivey 19 8 6 0 0 Bojan Bogdanovic 17 1 2 0 0 Isaiah Stewart 11 1 0 0 0 Alec Burks 10 6 2 3 0

Três pontos: 11-26; Jaden Ivey: 3-7

(18-28) Memphis Grizzlies 110 x 116 Indiana Pacers (27-20)

Destaques

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 25 5 4 2 1 Vince Williams Jr. 20 8 1 0 0 GG Jackson II 18 4 1 1 1 David Roddy 14 5 1 1 1 Santi Aldama 10 6 1 0 0

Três pontos: 11-30; Vince Williams Jr.: 2-3

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Ben Mathurin 24 7 1 1 1 Pascal Siakam 19 6 6 2 0 Jalen Smith 19 10 2 0 2 Andrew Nembhard 16 4 9 1 0 Aaron Nesmith 16 7 6 2 1

Três pontos: 13-35; Jalen Smith: 3-6

(16-30) Toronto Raptors 125 x 126 Atlanta Hawks (19-27)

Destaques

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 26 4 8 0 2 Jordan Nwora 24 9 6 1 0 Gary Trent Jr 16 1 0 2 0 Gradey Dick 15 0 3 1 0 Dennis Schroder 14 3 6 4 0

Três pontos: 15-31; Trent Jr.: 4-8

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 30 2 12 2 0 Saddiq Bey 26 13 3 0 0 Bogdan Bogdanovic 24 4 2 2 2 Clint Capela 19 14 0 0 1 Jalen Johnson 17 12 5 2 0

Três pontos: 6-27; Bogdanovic: 4-8

