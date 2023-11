Devin Booker volta, mas Victor Wembanyama detona em vitória do Spurs sobre o Suns

O San Antonio Spurs bateu o Phoenix Suns mais uma vez, com grande noite de Victor Wembanyama, mesmo com a volta de Devin Booker às quadras. Era a chance da revanche do jogo que aconteceu na última segunda-feira, mas o Spurs confirmou o triunfo por 132 a 121. Booker não jogava desde a estreia na temporada, por conta de uma lesão no pé. O Spurs chegou a liderar por 27, mas o Suns até empatou no último período. Só que Wembanyama brilhou depois disso.

E o domínio começou logo no primeiro quarto. O Spurs fez os 13 primeiros pontos (oito de Devin Vassell) da partida, enquanto o Suns não tinha resposta alguma. Apenas quando o jogo tinha quatro minutos, Kevin Durant fez a primeira cesta de Phoenix. Apesar de Durant tentar de tudo, os visitantes seguiam pontuando com naturalidade. Cedi Osman deixou em 23 a 11. Os anfitriões esboçaram uma reação, mas nada funcionava. Assim, o Spurs termiou o período liderando por 39 a 20.

A vantagem pulou para 21 no começo do segundo, após cesta de Vassell. Mas o Suns não pontuava e o Spurs continuou atacando um dos melhores times da NBA. Então, Victor Wembanyama fez para San Antonio e, na sequência, ele passou para Jeremy Sochan deixar em 55 a 28. Grayson Allen e Devin Booker tentavam colocar o Suns no jogo, mas Wembanyama seguia liderando para o Spurs com grande margem. Ao fim do primeiro tempo, o placar apontava 75 a 55.

Na volta do intervalo, o Spurs seguiu com boa vantagem, sempre na casa dos 20 pontos ou mais. Então, Malaki Branham deixou em 87 a 63. Mas Phoenix finalmente reagiu. Devin Booker e Kevin Durant, com cestas de três, diminuíram o prejuízo para o Suns, enquanto o Spurs tentava cadenciar o jogo. Aos poucos, os donos da casa passaram a impor o melhor ritmo. Enquanto Booker brilhava, a equipe do Arizona começou a acompanhar. O placar, então, já estava em 103 a 89 antes dos 12 minutos finais.

Por fim, no último período, o Suns continuou tirando diferença com Booker, enquanto Wembanyama estava no banco do Spurs. De três, o astro cortou para oito e o técnico Gregg Popovich pediu tempo. Mas não adiantou muito. Sochan tentou cesta, Durant bloqueou e, no lance seguinte, Keita Bates-Diop cortou para três. Popovich parou o jogo mais uma vez. Osman aliviou para San Antonio com uma cesta de três, mas por pouco tempo. Bates-Diop, de três, empatou em 116, restando pouco mais de quatro minutos para o fim. Só que Wembanyama voltou à quadra e ele anotou cinco pontos consecutivos para deixar em 121 a 116 para o Spurs.

E o francês continuou em seu show, fazendo o Spurs abrir ainda mais vantagem. Após cesta de três de Wembanyama, o placar estava em 128 a 116. Depois, San Antonio tentou parar o jogo com faltas, mas em vão.

(3-2) San Antonio Spurs 132 x 121 Phoenix Suns (2-3)

San Antonio

Victor Wembanyama: 38 pontos, dez rebotes

Zach Collins: 19 pontos, oito rebotes, quatro assistências

Devin Vassell: 17 pontos

Jeremy Sochan: 14 pontos, nove assistências, cinco rebotes

Tre Jones: 12 pontos, dez assistências, cinco rebotes

Cedi Osman: 13 pontos

Phoenix

Devin Booker: 31 pontos, 13 assistências, nove rebotes, cinco erros de ataque, 5-7 em três pontos

Kevin Durant: 28 pontos, seis rebotes

Grayson Allen: 16 pontos, quatro assistências

Drew Eubanks: 13 pontos, cinco rebotes

Keita Bates-Diop: 13 pontos

