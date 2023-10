Devin Vassell fecha extensão com San Antonio Spurs

Devin Vassell fechou uma extensão de cinco temporadas com o San Antonio Spurs nesta segunda-feira (2). A informação é do insider Adrian Wojnarowski, da ESPN. Segundo a publicação, o jogador de 22 anos vai receber US$146 milhões em salários.

No entanto, o novo vínculo começará a vigorar apenas em 2024. Na próxima temporada, aliás, o atleta vai receber US$5,9 milhões em salários. Esse valor é referente ao último ano do seu contrato de calouro.

Dessa forma, a extensão prévia não só impedirá que Devin Vassell teste o mercado como agente livre no ano que vem, mas assegura a sua permanência no Spurs até 2029. A renovação do vínculo com o ala-armador era uma das prioridades da franquia nesta offseason.

Décima primeira escolha do Draft de 2020, Vassell já disputou 171 partidas na NBA. Na última campanha, ele se tornou um dos principais jogadores do time texano. Afinal, em 38 jogos, o jovem jogador obteve médias de 18,5 pontos, 3,9 rebotes e 3,6 assistências. Além disso, converteu 38,7% das bolas de três pontos.

Vassell, portanto, tem talento suficiente para fazer parte do futuro do Spurs. Ele evoluiu a cada temporada. Além disso, mostrou eficiência como arremessador do perímetro e tem upside como defensor.

A equipe de San Antonio, porém, ficou devendo na temporada. Afinal, terminou com a segunda pior campanha (22 vitórias e 60 derrotas). Desse modo, ficou de fora dos playoffs pelo quarto ano seguido.

Para a próxima temporada, o Spurs contará com Victor Wembanyama, primeira escolha do Draft 2023. Além disso, o time assegurou a permanência do armador Tre Jones nas próximas duas campanhas. Assim, a equipe treinada pelo lendário Gregg Popovich espera voltar a ser competitiva.

Devin Vassell, então, se tornou o segundo jogador do núcleo jovem do Spurs a acertar uma extensão com a franquia. O primeiro foi Keldon Johnson. Na offseason passada, o ala de 23 anos assinou um contrato de US$80 milhões válido até 2027.

Por fim, Vassell se tornou o sexto atleta da classe de 2020 a fechar uma extensão contratual. Isso porque Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves, LaMelo Ball (Charlotte Hornets), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Isaiah Stewart (Detroit Pistons) e Desmond Bane (Memphis Grizzlies) também renovaram seus contratos.

