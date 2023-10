Dillon Brooks apronta em estreia pelo Houston Rockets

Dillon Brooks ficou menos de cinco minutos em quadra na sua estreia pelo Houston Rockets. Ainda no primeiro tempo, o ala deu um “golpe baixo” em Daniel Theis, pivô do Indiana Pacers. Desse modo, foi expulso.

Brooks marcava Bennedict Mathurin quando Theis fez uma barreira contra o ala. Na tentativa de escapar, deu um “golpe baixo” enquanto contornava o pivô. A ação foi considerada uma falta flagrante de nível dois após ser analisada. O jogador do Rockets, então, foi expulso e saiu para o vestiário sem reclamar.

Dillon Brooks ficou exatamente 4,33 minutos em quadra em sua estreia pelo Houston Rockets. Ele não havia tentado nenhum arremesso. Desse modo, suas únicas estatísticas com a camisa vermelha são uma assistência e duas faltas pessoais.

Com Brooks, a equipe titular do Rockets contava com Fred VanVleet, Jalen Green, Jabari Smith e Alperen Sengun. Com a expulsão do canadense, Tari Eason e Cam Whitmore se alternaram na posição. O confronto terminou em vitória texana por 122 a 103, com Whitmore e Sengun sendo os principais pontuadores da equipe, com 15 pontos cada.

Pelo Pacers, TJ McConnell, Bruce Brown, Mathurin, Obi Toppin e Theis foram os titulares. No entanto, Aaron Nesmith foi o principal pontuador da equipe, saindo do banco. Foram 18 pontos em 77,8% de aproveitamento nos arremessos de quadra.

Negou intenção de contato

Após o apito final, Dillon Brooks foi entrevistado sobre sua expulsão na estreia pelo Houston Rockets. De acordo com ele, sua reputação fez com que a falta fosse vista como uma flagrante de nível dois.

“Não sei”, respondeu Brooks ao ser perguntado se merecia ter sido expulso. “Qual o meu nome? Meu nome é Dillon, o Vilão, então…”.

Em seguida, o canadense foi questionado se ele achou simulação de Theis com o contato.

“Não sei. Para dar uma falta flagrante de nível dois, o árbitro tem que saber se a pessoa teve a intenção de cometer uma falta grave. Então, é por isso que acredito que foi pela minha reputação. Isso mostra que ele não me conhece como pessoa. Só sabe pelo o que escuta dos outros”.

“Tentei passar pela barreira. Talvez tenha encostado nele abaixo da cintura, mas ele logo ficou normal. Não sei. É estranho que, toda vez em que isso acontece, implicam comigo. Então, acho que é apenas parte da minha reputação”, completou.

