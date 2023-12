Dillon Brooks é ovacionado em retorno a Memphis

Agora no Houston Rockets, o controverso Dillon Brooks foi aplaudido pela torcida do Memphis Grizzlies em seu retorno à antiga casa. Nessa sexta-feira (15), o ala canadense enfrentou a ex-equipe pela primeira vez, no FedEx Forum. Como resultado, o time texano levou a melhor por 103 a 96.

Motivado e com sede de vingança, Brooks foi o nome do jogo. Anotou 26 pontos, 24 deles no segundo tempo, e alcançou sua maior pontuação pelo Rockets. Além disso, ele comandou a virada de Houston, que chegou a estar 17 pontos atrás no placar. Ou seja, o ala comprovou que a lei do ex é infalível.

O retorno de Dillon Brooks a Memphis incluiu um vídeo de homenagem durante um intervalo no primeiro período. Ovacionado pela torcida, o ala de 27 anos revelou que o reconhecimento significou muito para ele. Acima de tudo, o especialista defensivo se sentiu em casa.

“Parecia que eu estava de volta para casa. As emoções e tudo mais estavam lá. Foi bom com meu pessoal na arena, me vendo jogar. Feliz por estar de volta, vendo coisas que vi durante tantos anos, e vendo coisas novas sendo construídas, o que é ótimo para Memphis. Enfim, sinto falta da cidade”, comentou.

No entanto, Brooks não deixou que as emoções mudassem sua competitividade. Assim, ele cutucou o ex-time. Entre outras coisas, o canadense disse que não quer perder nunca para o Grizzlies. Desse modo, ele quer que a ex-equipe sempre se lembre que errou ao não renovar o seu contrato.

“Não quero perder para o Grizzlies nunca na minha carreira. Independentemente de como conseguirmos, se eu anotar 20 pontos ou se eu terminar o jogo zerado. Então, quero vencer todas as vezes que jogarmos contra Memphis. Só para que eles saibam que cometeram um erro. E o jogo de hoje mostrou o porquê do Rockets ter me dado um contraro de US$80 milhões por quatro temporadas”, concluiu.

Brooks passou suas seis primeiras temporadas na NBA em Memphis. Por conta de seu jeito provocador e da raça em quadra, ganhou o coração dos torcedores e fez parte de uma boa geração da equipe. Em 2022/23, Brooks foi um dos principais defensores da liga. Desse modo foi eleito para o segundo time ideal de defesa.

Escolha 45 do Draft de 2017, Dillon Brooks disputou 345 jogos pelo Memphis Grizzlies. Nesse período, suas médias foram de 14,5 pontos, 3,1 rebotes e 2,1 assistências. O detalhe é que o especialista defensivo era o jogador há mais tempo no elenco da franquia.

Sem Brooks no elenco, o Grizzlies é o vice-lanterna do Oeste e vem de quatro derrotas consecutivas. O Rockets, por outro lado, é o sexto da conferência e engatou uma sequência de cinco vitórias.

Saída conturbada

Mas, as polêmicas em quadra minaram a continuidade de Brooks no Grizzlies. De acordo com o insider Shams Charania, do portal The Athletic, as distrações criadas pelo atleta na última série de playoffs contra o Los Angeles Lakers irritaram a franquia.

O canadense, aliás, chamou o astro LeBron James de “velho”, “cansado”. Ele também sugeriu que o veterano não era tão bom quanto costumava ser. Além disso, no jogo 3, Brooks foi expulso após dar um soco na região da virilha de LeBron. No entanto, o maior cestinha da história da liga deu o troco em quadra. Afinal, o Lakers despachou o Grizzlies com direito a uma vitória acachapante no jogo 6.

Após a sign-and-trade com o Rockets, o ala disse que não queria sair do Grizzlies. Mas, ressaltou que estava feliz por estar em uma franquia que o valoriza. Ou seja, aproveitou para alfinetar a ex-equipe.

“Eu não queria sair. Mas acho que as coisas já não estavam acontecendo contra o meu desejo há mais tempo do que isso. A temporada inteira foi de coisas que eu não queria. Eu sinto que sempre jogamos melhor quando eu era um ponto de foco para o time. Porém, eles escolheram um caminho diferente. No fim, só posso estar feliz por encontrar outro lugar que me valoriza após tudo isso”, afirmou Brooks.

Magoado, Dillon Brooks tinha o retorno a Memphis marcado no calendário. Portanto, ele brilhou em quadra, foi ovacionado pelos fãs do Grizzlies e ainda levou a melhor no confronto. Ou seja, uma noite para ficar guardada na memória do ala.

