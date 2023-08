Dillon Brooks acredita que tinha LeBron James “nas mãos”

O entrevero entre Dillon Brooks e LeBron James não parece ter um fim. Pelo menos, por parte do novo ala do Houston Rockets. O atleta, que vai defender a seleção canadense durante a Copa do Mundo FIBA 2023, falou mais uma vez sobre o assunto. E em sua opinião, o astro do Los Angeles Lakers sempre esteve em suas mãos durante o duelo com seu antigo time, o Memphis Grizzlies.

“Cara, eu falo a verdade acima de tudo, mas eu o tinha na posição em que eu queria. As pessoas podem falar o que quiser, mas ele sempre esteve em minhas mãos”, disse o ala, em entrevista ao site Sportsnet.

“Aliás, essa série foi jogada em cima de mim por conta das palavras que eu disse sobre ele. Afinal, a mídia tem os seus preferidos. Eu falei o ano todo sobre várias estrelas e outros grandes jogadores, mas não houve a mesma repercussão. Virei o vilão por falar em uma série, mas se você assistiu a temporada 2022/23 inteira, eu falei sobre todos o ano todo. Ainda assim, vencemos 50 jogos”, explica o atleta de 27 anos.

As provocações de Dillon Brooks contra LeBron James aconteceram durante todos os duelos, especialmente após a vitória do Grizzlies no segundo jogo da série. Empolgado com o triunfo que empatara o confronto, ele ainda pediu para que o astro se provasse no resto dos enfrentamentos para, então, respeita-lo.

“Eu não me importo com o que ele diz, pois é um velho. Vi que o cara queria falar alguma coisa quando cometi a minha quarta falta, então já estava esperando. Só acho que ele deveria ter aberto a boca antes. Vocês sabem que adoro provocar e, por isso, ‘cutuco as onças com vara curta’ mesmo. Não respeito ninguém até que faça 40 pontos em mim”, provocou o especialista defensivo.

No entanto, o Lakers venceu três dos últimos quatro duelos da série, fechando o confronto em seis partidas. E ainda houve o problema entre eles no terceiro embate, após Brooks o acertar na virilha. Ali, ele foi expulso.

Por fim, LeBron registrou 22.2 pontos, 11.2 rebotes, 5.2 assistências, 48.6% nos arremessos de quadra diante de Brooks, que teve apenas 10.5 pontos, três rebotes e 31.2% de aproveitamento nos arremessos.

Além da derrota, o nível de protagonismo ofensivo que Brooks queria ter na equipe, minou sua passagem. Mesmo assim, ele recebeu um acordo de quatro anos e US$86 milhões com o Rockets, muito pela sua capacidade defensiva. Ele foi eleito para os times ideais de defensa em 2022/23.

Copa do Mundo

O atleta vai jogar o Mundial de Basquete de 2023, representando o Canadá. A competição começa nesta sexta-feira e vai até 10 de setembro. Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo terá múltiplas sedes – Filipinas, Indonésia e Japão. Ou seja, os jogos vão ocorrer em três países asiáticos.

O grupo canadense é uma das mais fortes do torneio, contando com a tradicional Franca, a Letônia e o Líbano. Ao lado de vários nomes da NBA, como Shai Gilgeous-Alexander e R.J Barrett, há expectativa por uma boa campanha.

