Dillon Brooks manda indireta para Grizzlies no Mundial de Basquete

Dillon Brooks se diz “revitalizado” em poder jogar pelo Canadá no Mundial de Basquete. A offseason não foi fácil para o ala, já que o Memphis Grizzlies disse publicamente que não havia chances dele retornar ao time. Desse modo, agora ele se sente bem em poder dividir a quadra com jogadores que confiam nele.

“Após um ano difícil com meu antigo time, foi bom me revitalizar com o sangue canadense. Jogadores que acreditam em mim. Que confiam em mim”, comentou para o portal Eurohoops.

Dillon Brooks é uma das principais peças do sucesso do Canadá neste Mundial de Basquete. Em cinco jogos, está com média de 10,4 pontos, 2,6 rebotes e 2,4 assistências. Seu aproveitamento de três é o que mais impressiona. Enquanto na última temporada da NBA teve 32,6%, na Copa do Mundo está com 53,8%.

Na partida contra a Espanha no domingo (3), Brooks foi o principal defensor do Canadá. Além disso, acertou arremessos decisivos na vitória de 88 a 85 que deu à seleção a vaga nas Olimpíadas de Paris de 2024. O ala teve 22 pontos, cinco rebotes e duas assistências. Seu aproveitamento foi de 66,7% nos arremessos gerais e 55,6% nas bolas de três.

Saída do Memphis Grizzlies

Poucos dias após o Grizzlies ser eliminado pelo Los Angeles Lakers nos playoffs, a franquia informou que Dillon Brooks não jogaria mais pelo time. Desse modo, o ala se tornou um agente livre irrestrito e assinou com o Houston Rockets nesta offseason.

De acordo com Shams Charania, do portal The Athletic, as últimas semanas tumultuadas nos playoffs foram fundamentais para a saída de Brooks. Ou seja, o trash talk do jogador, em especial para LeBron James, gerou muitas críticas e pesou em sua saída do Grizzlies. Desse modo, franquia e atleta chegaram a um consenso de que a ruptura é o melhor para ambas as partes.

O GM do Grizzlies, Zach Kleiman, disse que não comentaria sobre o futuro do veterano em Memphis. No entanto, o dirigente observou que a franquia teve que lidar com “distrações criadas por eles mesmos” durante os playoffs. Ou seja, um recado claro às atitudes controversas de Brooks na série contra o Lakers.

O canadense, aliás, chamou o astro LeBron James de “velho”, “cansado”, e sugeriu que o veterano não era tão bom quanto costumava ser. Além disso, no jogo 3, Brooks foi expulso após dar um soco na região da virilha de LeBron.

