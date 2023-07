Jornalista revela motivo para Dillon Brooks deixar o Memphis Grizzlies

De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, Dillon Brooks não deixou o Memphis Grizzlies por problemas fora das quadras. O jornalista revelou que o principal motivo foi a seleção de arremessos ruins, além do ala não querer se tornar um coadjuvante no ataque da equipe. Além disso, o insider afirmou que negociar o ala não foi um desejo apenas na agência livre de 2023.

“As razões pelas quais o Memphis Grizzlies estava disposto a procurar um outro caminho, em relação a Dillon Brooks, são mal contadas até hoje. Seu falatório que tanto se especula, não foi o principal motivo. A principal razão, então, foi seu papel ofensivo. Ele e a franquia não estavam alinhados nesse sentido. A real é que o Grizzlies estava interessado nisso, há mais de um ano”, conta o jornalista, em visita ao podcast de Zach Lowe, também da ESPN, The Lowe Post.

“Dillon não queria ser uma quarta ou quinta peça ofensiva. Memphis, acima de tudo, esteve envolvido em rumores de troca por jogadores da posição nos últimos anos, incluindo, OG Anunoby e Mikal Bridges. Brooks certamente seria envolvido em um pacote por esses nomes, desde 2021/22. No entanto, a franquia não fechou essas trocas e o ala ficou na equipe”, revelou MacMahon.

Sobre a contratação, via sign-and-trade, do Houston Rockets, o jornalista da ESPN contou que Brooks era um interesse, sobretudo, do técnico da franquia, Ime Udoka.

“Udoka o queria. Ele o valoriza, e ele está em Houston hoje, por conta disso. Ime tomou o desafio, e ele é o tipo de técnico que pode tirar o melhor de Brooks, acima de tudo, em relação ao desenvolvimento dos jovens”, finalizou o insider.

Volume de arremessos muito alto

Dillon Brooks chegou ao Memphis Grizzlies em 2017/18, mas foi apenas em 2019/20 que ele virou um titular absoluto. Na ocasião, Ja Morant era calouro e outros nomes como Jaren Jackson Jr e Jonas Valanciunas eram outros destaques. O ala teve o maior volume de arremessos de todo o time. Eram 14.6 por jogo. O cresceu ainda mais em 2020/21, com 15.4 por jogo. Brooks, entretanto, foi superado, nos playoffs, apenas por Morant.

Brooks também teve o segundo maior volume em 2021/22 (13.6). Por fim, Desmond Bane, em 2022/23, ultrapassou sua marca com 13.6 arremessos por noite. Se Memphis queria que o ala tivesse apenas o quarto ou quinto maior volume, de acordo com MacMahon, não era necessariamente o que estava acontecendo.

Rockets gastou na agência livre

Houston foi o grande time em termos de espaço salarial para o mercado de 2023. Os US$60 milhões foram preenchido com Brooks e também por outros nomes importantes. O valor, aliás, chegou a ser ampliado com trocas de jogadores que estavam no elenco anteriormente.

Por fim, confira os salários dos cinco reforços:

Fred VanVleet: US$128.5 milhões por três anos. US$40.8 milhões em 2023/24, opção de equipe em 2025/26.

Dillon Brooks: US$86 milhões por quatro anos. US$22.6 milhões em 2023/24, totalmente garantido.

Jock Landale: US$32 milhões por quatro anos. US$8 milhões em 2023/24, apenas o primeiro ano é garantido.

Jeff Green: US$16 milhões por dois anos. US$8 milhões em 2023/24, opção de equipe em 2024/25.

Aaron Holiday: US$2.3 milhões por um ano.

