“Dillon Brooks só está na NBA porque é louco”, afirma Andre Iguodala

Para o veterano e MVP das finais, Andre Iguodala, o rival Dillon Brooks só está na NBA por sua mentalidade maluca. O comentário sobre o ala do Houston Rockets foi feito em entrevista ao podcast de JJ Redick, The Old Man And The Three. O duplo sentido da aspa chamou a atenção e viralizou nas redes sociais.

O papo entre Redick e Iguodala era sobre a mentalidade necessária para progredir na liga. Assim, o ala de 39 anos citou Brooks como exemplo.

“Tem muitos caras que precisam disso. A motivação para competir como a liga exige precisa vir de algum lugar. Então, vários caras não estariam na NBA se não tivessem essa mentalidade maluca. Um deles é Dillon Brooks, que, com certeza, não estaria na liga se não fosse louco”.

Além disso, o veterano cita que as provocações de Brooks não são algo aleatório. “Como eu disse, isso também ocorre para o cara se motivar. Você provoca os melhores jogadores todas as noites. É uma maneira de estar sempre ligado, sobretudo em uma campanha tão longa. Por fim, mentalidade é importante e vai de cada um”, concluiu.

Apesar de ter saído da última temporada em baixa, após perder a série para o Lakers, onde provocou LeBron James ao extremo, Brooks está em um bom momento. Ele assinou um vínculo de US$86 milhões por quatro anos com o Houston Rockets. Dessa forma, ele deixou o Memphis Grizzlies após seis temporadas.

Além de tudo, foi um dos melhores jogadores da Copa do Mundo de 2023. Pela seleção do Canadá, ele alcançou médias de 15.1 pontos, 2.9 rebotes e 2.6 assistências. Além disso, Brooks fez 39 pontos na vitória sobre os EUA, na disputa pela medalha de bronze. Ou seja, um Mundial e tanto para o ala.

Andre Iguodala e Dillon Brooks se conhecem

Você pode até não se lembrar, mas Dillon Brooks e Andre Iguodala já foram companheiros de time na NBA. Após as finais de 2019 e a queda para o Toronto Raptors, o Warriors trocou Iguodala para o Grizzlies por uma escolha de primeira rodada.

Em um primeiro momento, o ala estava lesionado. No entanto, ele se recusou a jogar por Memphis posteriormente. Afinal, a franquia estava em reconstrução. Além disso, o clima ficou ruim para Iguodala, com direito a falas de companheiros que não gostavam de sua postura com o time. Um deles? Brooks.

Ambos estiveram em lados opostos na série entre Warriors e Grizzlies em 2022. As brigas e provocações do ala de Memphis, e de outros jovens do elenco contra Golden State, começaram sobretudo, naquela série.

Sem confirmação de aposentadoria

Enquanto não anuncia formalmente sua aposentadoria, Andre Iguodala segue como o jogador mais velho de toda a NBA. Entretanto, as últimas indicações sobre o assunto são de que o jogador, que completa 40 anos durante a campanha de 2023/24, deve realmente deixar as quadras. O GM do Warriors, Mike Dunleavy, “aposta” que a carreira do atleta chegou ao fim

“Acho que outras coisas estão acontecendo no momento. Por isso, ele ainda não anunciou uma decisão. O meu telefone está sempre ligado para ele. Aliás, já conversamos e as portas não estão fechadas para ele. Porém, meu palpite é de que ele não volta pro time”, revelou o dirigente.

O elenco de Golden State tem duas vagas disponíveis até o começo da temporada. Mas, já foi dito que a equipe está focada em adquirir um ala nas próximas semanas. Portanto, não há novidades sobre a situação de Iguodala.

