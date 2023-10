Dirigentes elegem os melhores jogadores por posição da NBA

Afinal, quem são os melhores jogadores por posição na NBA em 2023/24. Uma pesquisa com os diretores da liga tentou descobrir. O famoso NBA GM Survey é uma pesquisa anual feita antes de toda temporada com o GM de cada uma das 30 equipes da liga. Neste ano, 50 perguntas dos mais diferentes âmbitos foram feitas aos executivos das equipes. A pesquisa é comandada pela própria liga.

Os rankings de jogadores sempre repercutem, especialmente quando estamos na offseason. E isso se torna ainda mais legal quando a opinião vem de pessoas que estão tão envolvidas com o torneio. Então, confira abaixo os resultados de cada uma das cinco posições.

Armadores

Stephen Curry, Golden State Warriors: 63%

Luka Doncic, Dallas Mavericks: 27%

Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder: 7%

Para os executivos, Curry segue reinando como o melhor armador da liga. O astro vem de uma campanha onde produziu médias de 29.4 pontos, 6.3 assistências e 6.1 rebotes, enquanto atuou por 34.7 minutos por noite. Ele foi eleito para o segundo time All-NBA da campanha. Acima de tudo, segue como a grande esperança de um quinto título para o Warriors nos últimos dez anos.

Curry venceu a eleição do ano anterior com uma porcentagem ainda maior, 72% dos votos. Doncic foi o segundo colocado com 27%, após ser eleito pelo quarto ano seguido ao primeiro time ideal da temporada. Entretanto, não levou o Dallas Mavericks aos playoffs em 2022/23. Com o time reforçado, tenta mudar a história em 2023/24.

Alas-armadores

Devin Booker, Phoenix Suns: 63%

Stephen Curry, Golden State Warriors: 10%

Luka Doncic, Dallas Mavericks: 7%

Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves: 7%

Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder: 7%

Pelo segundo ano seguido, Devin Booker vence como o melhor ala-armador da NBA. Desta vez, no entanto, com uma porcentagem ainda maior. De 45% antes de 2022/23, para 63% agora. Ele não foi premiado durante a última campanha, mas teve números históricos durante os playoffs. Em 11 jogos, teve média de 33.7 pontos, 7.2 assistências e 4.8 rebotes. Além disso, arremessou para 58.5% nos chutes gerais e para 50.8% nas bolas de três.

Destaque para a presença de três dos quatro citados na pesquisa da posição de armador. Curry foi o segundo colocado, enquanto Doncic e Shai empataram com Anthony Edwards, destaque dos EUA na Copa do Mundo de 2023, em terceiro.

Alas

Jayson Tatum, Boston Celtics: 47%

Kevin Durant, Phoenix Suns: 20%

Luka Doncic, Dallas Mavericks: 17%

LeBron James, Los Angeles Lakers: 13%

Mudança na eleição dos alas. Após a vitória de Kevin Durant no último ano, é a vez de Jayson Tatum superar o astro, obtendo 47% dos votos. MVP do All-Star Game e eleito ao primeiro time All-NBA, o ala de Boston se consolidou como um dos melhores jogadores da posição na NBA. Entretanto, não conseguiu o tão sonhado título com o Celtics.

Destaque para a presença de Doncic novamente. Afinal, parece que os executivos estão um pouco indecisos sobre qual é a sua posição. Ele ficou no top-3 em todas as três primeiras eleições, mas não venceu nenhuma. Aliás, superou até mesmo LeBron James para os diretores.

Alas-pivôs

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks: 97%

Kevin Durant, Phoenix Suns: 3%

A vitória mais próxima da unanimidade da pesquisa está aqui. Antetokounmpo também foi do primeiro time All-NBA de maneira unânime na última campanha. O único jogador a alcançar a marca. Aliás, essa foi a quinta eleição seguida do duas vezes MVP ao quinteto. Ele também venceu a última pesquisa com os executivos, mas por uma margem menor, 86%.

Neste ano, apenas um executivo não escolheu o grego. O GM não revelado selecionou, então, Kevin Durant. O astro tenta superar a péssima última impressão do Bucks na pós-temporada. Líder do Leste, a equipe caiu na primeira rodada da fase decisiva para o oitavo colocado, Miami Heat.

Pivôs

Nikola Jokic, Denver Nuggets: 93%

Joel Embiid, Philadelphia 76ers: 3%

Anthony Davis, Los Angeles Lakers: 3%

Nikola Jokic foi eleito o primeiro colocado em várias listas que ranqueavam os melhores jogadores da NBA, seja por posição ou não, durante a offseason. Aqui, afinal, não foi diferente. Enfim, campeão da liga e MVP das finais, foi eleito novamente pela pesquisa anual como o melhor pivô do torneio.

Joel Embiid foi o jogador mais valioso da temporada 2022/23, e ainda assim viu a diferença do sérvio aumentar. De 79% no último ano, para 93% na edição atual. Aliás, apenas dois executivos não escolheram Jokic como o melhor pivô. Um destes votos, além do camaronês, também acabou, por fim, com Anthony Davis.

