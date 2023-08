Emocionado, Dirk Nowitzki revela seu melhor companheiro na NBA: Steve Nash

Em sua apresentação ao Hall da Fama, Dirk Nowitzki agradeceu a Steve Nash pelo início de carreira na NBA. O alemão, MVP da temporada 2006/07, elegeu o ex-técnico do Brooklyn Nets como o seu melhor companheiro na liga. No sábado, o 14 vezes All-Star fez seu discurso ao entrar no grupo seleto.

“Criatividade não é nada sem liderança, e um cara que me faz lembrar disso é meu amigo Steve Nash”, afirmou Dirk Nowitzki. “Eu acho que nós tivemos um longo caminho, desde aqueles cortes de cabelo brutais que vimos aqui. Mas quem iria imaginar que a gente começou a jogar junto e, hoje, estaríamos juntos aqui? Significa muito para mim e você foi uma grande inspiração e meu melhor companheiro em todos os tempos. Sempre positivo, você me encorajou, então trabalhamos muito todas as noites, voltando para treinar. Então, eu tenho você como meu amigo para a vida. Muito obrigado”.

Pelo Dallas Mavericks, eles jogaram juntos entre 1998/99 até 2003/04. Depois, cada um fez seu próprio caminho. Enquanto Nowitzki ficou no Mavs por 20 anos e foi campeão em 2010/11, Nash foi para o Phoenix Suns em 2004/05. Então, o armador canadense venceu o MVP em duas ocasiões consecutivas nos dois primeiros anos no Arizona.

Enquanto jogaram juntos, eles foram para o All-Star Game em duas ocasiões. Além disso, eles conduziram, ao lado de Michael Finley, o Mavs aos playoffs por quatro temporadas. Em uma delas, o Mavericks obteve 60 vitórias e 22 derrotas, mas não conseguiu superar o San Antonio Spurs na decisão do Oeste.

Na época, eles formaram uma das melhores duplas da NBA e rivalizavam com Shaquille O’Neal e Kobe Bryant, por exemplo. Só que o armador decidiu deixar o time texano e, em 2004, ele assinou com o Suns, como agente livre.

Nash encerrou sua carreira após passagem pelo Los Angeles Lakers, em 2015. Nowitzki jogou até os 40 anos, em 2018/19 e é um dos melhores estrangeiros de todos os tempos da liga. Em 2022, o Mavericks aposentou sua camisa.

Legado de 2003

Do elenco de 2002/03, vários jogadores seguem na liga. Não atuando, mas em diferentes posições. Avery Johnson (treinou Dallas), Adrian Griffin (Milwaukee Bucks) e Nash são técnicos. Nick Van Exel é assistente do Atlanta Hawks, enquanto Popeye Jones ocupa o mesmo cargo no Denver Nuggets. Finley é um dos diretores do Mavs. Raja Bell, por outro lado, trabalhou no departamento de desenvolvimento de jogadores no Cleveland Cavaliers.

Apesar de não ser na NBA, Tariq Abdul-Wahad foi outro que trabalhou como técnico. Primeiro, foi assistente da Universidade Cal State, Monteray Bay no basquete feminino. Depois, foi treinador da Lincoln High School. Quase o mesmo aconteceu com Raef LaFrentz, que é assistente da Decorah High School desde 2020.

