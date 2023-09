Dispensado do Spurs, Cameron Payne vira opção no Timberwolves

O Minnesota Timberwolves está explorando a possibilidade de reforçar seu elenco com a adição do armador Cameron Payne, dispensado pelo San Antonio Spurs recentemente, de acordo com relatos. Darren Wolfson, da 5 Eyewitness News, revelou que, embora o Timberwolves tenha demonstrado grande interesse em Payne, ainda não houve uma oferta de contrato ao jogador veterano. Ex-Phoenix Suns, Payne se tornou um dos melhores agentes livres disponíveis.

A situação do atleta é única, mas não totalmente incomum. Ele vai receber US$ 6.5 milhões do Spurs para a temporada 2023/24. Portanto, o jogador pode aceitar um contrato mínimo de veterano, tornando-se uma ótima opção para equipes em busca de experiência no perímetro.

Com oito anos na NBA, Payne passou suas últimas quatro temporadas no Suns. Na última campanha, por exemplo, ele teve médias de 10,3 pontos e 4,5 assistências por jogo. Mas o armador ainda converteu 41.5% dos arremessos do perímetro. No entanto, sua trajetória mudou quando foi negociado para o Spurs em julho, como parte dos esforços de reconstrução da equipe. Reconhecendo o desejo de Payne por um papel mais importante em um time candidato aos playoffs, o time texano o liberou.

Agora, o Timberwolves pode aproveitar a dispensa do Spurs para fechar com Cameron Payne. Existe uma necessidade de um armador reserva confiável para apoiar Mike Conley. Enquanto isso, Jordan McLaughlin serve como a primeira opção para a função, com Nickeil Alexander-Walker e Shake Milton como alternativas potenciais. No entanto, nenhum desses jogadores inspira total confiança da diretoria como o reserva imediato de Conley. Portanto, a possível contratação de Payne, especialmente antes do início dos treinamentos, faria muito sentido para Minnesota.

Além dele, existem outros agentes livres de disponíveis, incluindo Ish Smith e George Hill. Mas tanto Smith quanto Hill estariam abaixo daquilo que a diretoria entende como reforços. À medida que o Timberwolves avalia suas opções, garantir um armador reserva habilidoso e experiente pode ser crucial para melhorar sua competitividade na próxima temporada da NBA.

Elenco

