Doc Rivers detona James Harden

A relação de James Harden com Doc Rivers, ex-técnico do Philadelphia 76ers, está destruída. Desse modo, o treinador não mediu palavras para falar do astro. Em entrevista ao Dan Patrick Show, ele disse o que realmente aconteceu para chegar nesta situação.

“Veja a primeira metade da última temporada, na qual ele se doou pelo time. Éramos a melhor equipe da NBA por um período de dez a 20 jogos. É claro que tínhamos nossos outros jogadores, mas estávamos ganhando porque James estava sendo um armador. Foi engraçado porque um técnico me ligou e disse que nunca achou que veria isso acontecer. E ele fez por um curto período. Se conseguir mantê-lo dessa maneira e fazê-lo não se importar com números, você tem um ótimo jogador”, afirmou Doc Rivers, quando perguntado o que falaria para um GM que tem interesse em James Harden.

O astro estava tendo um dos melhores períodos da carreira e seu time estava vencendo. Mas o que mudou? De acordo com o Rivers, não ser selecionado para o All-Star Game fez com que Harden mudasse de mentalidade.

Publicidade

“Acredito que não ter ido para o All-Star Game incomodou muito ele”, explicou. “Os técnicos só concordaram em não colocá-lo. Ele estava tendo um dos melhores momentos de sua história, com o melhor aproveitamento de três da carreira. Mas não foi selecionado”.

Leia mais sobre James Harden!

“Ele nunca diria isso, mas na minha visão, ele mudou quase que de imediato. Um ou dois jogos depois disso, ele me ligou e disse que queria jogar mais com os reservas. Eu sei exatamente o que isso significa. Mais arremessos. Ele quer voltar a pontuar mais. Desde então, a nossa relação foi inconsistente”.

Publicidade

Após a última temporada, ficou claro que James Harden não era um grande fã de Doc Rivers. Muitos associam a insatisfação do astro com a demissão do técnico. No entanto, ele acredita que tinham uma relação “aberta e honesta”.

“O engraçado é que nossa relação era honesta. Deve ser por isso que estou na televisão”, disse o sorridente Rivers. “Você tem que ser honesto como treinador. Precisa ser aberto. ‘Quando você faz isso, talvez não seja o mais divertido para você, mas é o melhor para o time’. E sempre o abordei dessa maneira. Pensava que ele gostava”.

Publicidade

Após a demissão, Rivers abandonou sua carreira de 25 anos como técnico na NBA e se tornou um analista da ESPN. Ao mesmo tempo, a relação de Harden com o Sixers só piorou. O astro “fugiu” dos treinos coletivos da última semana e foi afastado da estreia da equipe contra o Milwaukee Bucks, nesta quinta-feira (26).

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA