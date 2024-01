Doc Rivers é o novo técnico do Milwaukee Bucks

De acordo com a CNN, Doc Rivers vai substituir Adrian Griffin como o novo técnico do Milwaukee Bucks. Rivers estava sem time desde a saída do Philadelphia 76ers ao fim da última temporada. Ele vinha trabalhando como comentarista da ESPN, mas com a chance de retornar ao comando de uma equipe, ele aceitou.

O Milwaukee Bucks vinha fazendo uma boa campanha em 2023/24, mas a qualidade do que se apresentava com Griffin não agradava. Apenas para ter uma ideia, o time tem apenas a vigésima primeira eficiência defensiva da NBA. Isso, em um elenco que conta com Giannis Antetokounmpo (cinco vezes eleito para os times ideais de defesa da liga e melhor defensor de 2019/20) e Brook Lopez (dois All-NBA Defensive Team).

Além disso, o trabalho de Griffin vinha sendo questionado pelos próprios jogadores. Após a derrota para o Indiana Pacers na Copa da NBA, Bobby Portis discutiu com o antigo treinador. Mas até Antetokounmpo teve problemas com o ex-técnico em novembro. Por fim, antes mesmo do início da temporada, o então assistente Terry Stotts pediu demissão da equipe. Stotts, que trabalhou com Damian Lillard por vários anos no Portland Trail Blazers, não tinha boa relação com o comandante.

Apesar de o Milwaukee Bucks ocupar a segunda posição no Leste, a saída da direção foi contratar Doc Rivers como o seu novo técnico. Vale ressaltar, entretanto, que o Bucks se desfez de seus dois melhores defensores de perímetro para ter Lillard. Na troca pelo armador, Milwaukee despachou Grayson Allen para o Phoenix Suns, enquanto Jrue Holiday foi para o Portland Trail Blazers.

Mas a ideia da direção do Milwaukee Bucks criou um outro problema. O Boston Celtics, um de seus principais rivais no Leste, fez uma troca por Holiday. Hoje, o Celtics possui a melhor campanha da NBA.

Enquanto isso, o Bucks tentou vencer seus adversários meramente contando com o talento de seus jogadores no ataque, pois o antigo técnico não conseguia fazer o time defender. Além disso, as memoráveis derrotas para o Indiana Pacers fez Griffin balançar no cargo. Em um jogo contra o Pacers, por exemplo, Milwaukee perdeu com Antetokounmpo anotando 54 pontos.

As escolhas de rotações defensivas de Griffin como técnico do Bucks também chamavam a atenção. No perímetro, ele utilizou Malik Beasley ao lado de Lillard até o momento de sua demissão. No entanto, os dois não estão minimamente próximos do nível defensivo de Allen e Holiday.

Sob o comando de Griffin, o Milwaukee Bucks até aparecia entre os candidatos ao título, mas sempre com desconfiança por parte da imprensa local. No entanto, a própria diretoria entendeu que não estava funcionando.

“É uma decisão difícil de se tomar durante a temporada”, afirmou Jon Horst, GM do Bucks, na terça-feira (23). “Mas nós estamos trabalhando imediatamente para contratarmos o próximo treinador. Nós agradecemos ao técnico Griffin por seu trabalho e suas contribuições”.

Estilos diferentes

Por outro lado, o Milwaukee Bucks contratou Doc Rivers como técnico para tentar trazer paz ao vestiário. Rivers costuma agregar seus comandados e diversos jogadores gostam de trabalhar com ele. No entanto, seus últimos trabalhos não resultaram em grandes performances nos playoffs. Tanto no Los Angeles Clippers que contava com Chris Paul e Blake Griffin ou no Sixers de Joel Embiid e Ben Simmons e, depois, James Harden, ele não atingiu às finais de Conferência.

A última vez que Doc Rivers disputou uma decisão de Conferência foi em 2012, com o Boston Celtics. Aliás, uma das críticas ao seu trabalho é justamente pelo fato de não conseguir mais de um título pelo Celtics.

Na época, o time de Massachusetts contava com jogadores como Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen e Rajon Rondo. A equipe venceu em 2008 e perdeu na decisão de 2010 sob seu comando.

Eleito o técnico do ano em 1999/2000, quando trabalhava no Orlando Magic, Doc Rivers faz parte de um grupo seleto. Em 2021/22, a NBA o indicou como um dos 15 melhores treinadores de todos os tempos.

