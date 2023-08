Apenas dois times possuem as próprias escolhas de segunda rodada para o Draft de 2024 da NBA

Somente duas equipes possuem as próprias escolhas de segunda rodada para o Draft de 2024 da NBA. Por causa das inúmeras trocas recentes na Liga, apenas Orlando Magic e Sacramento Kings controlam suas próprias picks. Até o momento, aliás, 30 negociações foram feitas nesta offseason.

Cinquenta e quatro escolhas de segunda rodada foram envolvidas em trocas nos últimos meses. Essas picks, portanto, se tornaram moedas de troca recorrentes na NBA. Assim, não é surpresa que a maioria dos times da liga tenha incluído as escolhas em negociações.

Com as folhas salariais cada vez mais apertadas, as franquias valorizam as picks de segunda rodada. Afinal, os atletas selecionados a partir da escolha 31 não têm contratos totalmente garantidos. Magic e Kings, aliás, estão no top 6 de equipes que menos gastam com salários na NBA.

Publicidade

Além disso, a franquia de Orlando é a única que nunca negociou a pick de segunda rodada de 2024 em nenhum momento. Em contrapartida, Sacramento enviou sua escolha para o Detroit Pistons em um acordo por Delon Wright, em 2021. Mas, um ano depois, readquiriu a pick por conta de uma nova troca com o Pistons, desta vez envolvendo Marvin Bagley.

O Philadelphia 76ers também não trocou sua escolha de segunda rodada de 2024. No entanto, a franquia vai perdê-la como resultado de uma investigação da NBA sobre a agência livre do ano passado.

Leia Mais!

Vinte e duas franquias enviarão suas escolhas de segunda rodada do Draft de 2024 da NBA para outra equipe. O Brooklyn Nets tem tudo para se juntar a esse grupo, Afinal, os novaiorquinos manteriam sua própria pick se ela terminasse entre as 56 e a 59. Porém, se estiver entre as 55 primeiras, será enviada para o Houston Rockets. Ou seja, o Nets teria que fazer uma das cinco melhores campanhas da liga, o que é improvável.

Publicidade

Em contrapartida, Miami Heat e San Antonio Spurs protegeram suas escolhas trocadas. A franquia da Flórida, por exemplo, manterá a pick se estiver entre as 50 primeiras. Mas, caso contrário, terá que enviá-la para Atlanta Hawks ou Nova York Knicks. O Spurs, por sua vez, manterá a escolha de 2024 se ficar entre a 31 e a 49. Caso isso não ocorra, ela vai para Phoenix Suns ou Boston Celtics.

Publicidade

Por fim, Indiana Pacers e New Orleans Pelicans fizeram swaps (troca de posições) de suas escolhas de segunda rodada. Entretanto, as duas franquias ainda controlarão uma segunda rodada, mesmo que não seja deles. O Pacers vai receber a pick menos favorável entre a sua própria seleção, a do Cleveland Cavaliers e a do Utah Jazz. Já o Pelicans terá a menos favorável entre a sua própria escolha e a do Chicago Bulls.

O recrutamento de 2024 vai marcar a 14ª cobertura na história do Jumper Brasil, pioneiro no Brasil em análise do Draft da NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol