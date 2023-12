Dominante, Joel Embiid quebra recorde de Wilt Chamberlain

O Philadelphia 76ers venceu as últimas cinco partidas e, assim, já igualou a segunda melhor campanha do Leste. São 17 vitórias em 24 jogos, enquanto assumiu o posto de ataque mais eficiente da liga. E, à frente dessa ascensão, Joel Embiid está tão bem que quebrou um recorde do lendário Wilt Chamberlain. O astro chegou a nove atuações de 30 pontos e dez rebotes seguidas pelo time e, com isso, superou o ícone da NBA.

“Obviamente, Wilt alcançou feitos incríveis com tudo o que realizou na carreira. Então, é ótimo ser colocado ao lado dele e superar uma de suas marcas. Mas, para mim, o mais importante é dominar todos os jogos da forma como for possível. Pode ser pontuando, mas também com passes ou na defesa. Só quero manter esse momento e ganhar”, garantiu o camaronês, após a vitória contra o Detroit Pistons.

Para variar, Embiid teve uma atuação dominante contra o Pistons. Ele anotou 35 pontos, 13 rebotes e quatro tocos nos três quartos iniciais contra a pior equipe da temporada. Com uma vantagem de 32 pontos antes do último período, ele nem precisou entrar em quadra nos 12 minutos decisivos. Aliás, dois dias antes, o craque já havia marcado 41 pontos e 11 rebotes contra o mesmo adversário.

“Nós queremos que Joel siga tão agressivo quanto agora. Não pare. Ele vem recebendo a bola nos pontos em que sente-se confortável em quadra e, assim, colocando pressão sobre a defesa sem parar. Ou atacando defensores para cobrar vários lances livres por partida. Por isso, não queremos que faça nada diferente. Pois é assim que deve ser”, reverenciou o técnico Nick Nurse.

Leia mais sobre Joel Embiid

Assustador

No entanto, esse recorde não é a única estatística que coloca Joel Embiid ao lado de Wilt Chamberlain nessa sexta-feira. O líder do Sixers tornou-se o primeiro atleta a fazer 675 pontos e 200 rebotes nas 20 partidas inaugurais de uma temporada desde 1964. Há 59 anos, o último jogador a ter atingido esses números foi o falecido integrante do Hall da Fama. Os números assustam, mas não é o que mais assusta Tyrese Maxey.

“Joel é muito bom nesse negócio de basquete, antes de tudo. E é assustador porque fica cada vez melhor. Hoje, por exemplo, ele fez uma bandeja que eu normalmente uso. Fez um eurostep e jogou a bola alto na tabela para fugir do bloqueio. Perfeição. O problema é que esse cara tem 2,18m de altura e corre, movimenta-se com a mesma velocidade e agilidade que eu. Isso não é normal”, exclamou o armador.

Logo depois da jogada, foi possível ver Maxey fazendo um comentário para o experiente Patrick Beverley. Ele revelou que discutia como é quase impossível acreditar em alguns dos lances do pivô. “Eu só creio porque estou lá dentro, às vezes. É difícil de crer, cara. Simplesmente assustador”, reafirmou o jovem talento.

Foco máximo

Embiid conseguiu um dos seus objetivos pessoais na última temporada com o prêmio de MVP da temporada. Mas, segundo os seus colegas de elenco, isso não o satisfez. Pelo contrário. O pivô agora tem uma meta maior e que vai muito além do esforço individual na busca por um título para o Sixers. De’Anthony Melton conta que, no dia a dia, ele nunca esteve tão focado quanto nos últimos meses.

“Em primeiro lugar, dá para ver que Joel está mais focado do que nunca. Ele acabou de ser o MVP mas deseja mais. Ele quer mais de si mesmo e, ao mesmo tempo, cobra mais de todos a sua volta também. Quer crescer e melhorar, mas nunca sozinho. É impossível não amar e abraçar esse tipo de comportamento e mentalidade em um colega de time”, exaltou o especialista defensivo.

