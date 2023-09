Dona do Lakers defende Anthony Davis como melhor jogador da NBA

Astro do Los Angeles Lakers, Anthony Davis pode ser considerado o melhor jogador da NBA. Pelo menos é o que acha Jeanie Buss, dona da franquia californiana que, em entrevista ao site The Athletic, afirmou que o ala-pivô foi fundamental na mudança de patamar do time na última temporada.

“O início da última temporada foi realmente difícil. Então, quando o time se entrosou e as coisas começaram a dar certo, Anthony Davis, quando estava saudável, podemos argumentar que ele era o melhor jogador em toda a NBA”, afirmou a proprietária do Lakers.

Se não fossem as lesões, Davis talvez fosse mais aclamado. Em 2022/23, ele teve média de 25.9 pontos por partida. Além disso, converteu 56.3% de seus arremessos de quadra e conquistou 12.5 rebotes por jogo. Em ambos os casos, foi a melhor marca de sua carreira. De fato, se não tivesse ficado fora de 26 jogos, o camisa 3 do Lakers teria liderado a liga em rebotes.

Já nos playoffs, Davis foi importante na caminha do Lakers à final da Conferência Oeste. A média de pontos caiu (22.6), mas o astro aumentou sua produção defensiva. Na pós-temporada, o ala-pivô alcançou 14.1 rebotes e 3,1 tocos por jogo. Assim, dificultou o trabalho dos adversários para infiltrar no garrafão do time de Los Angeles.

O desempenho fez com que o Lakers oferecesse uma extensão de contrato ao jogador. No início de agosto ele aceitou uma proposta de US$270 milhões para ficar na Califórnia até a temporada 2027/28.

O analista Stephen A. Smith, da ESPN, não aprovou a extensão. Para ele, a inconsistência e as lesões fazem com que o contrato não compense para o Lakers. E o ponto é valido, desde que chegou à Los Angeles, Davis atuou em 192 de 328 possíveis partidas. Ou seja, ficou de fora de 42% dos jogos da equipe.

Por outro lado, o ex-jogador e analista da TNT, Charles Barkley, acredita que Anthony Davis precisa ter ainda mais protagonismo na equipe. Isso porque, na sua visão, o Lakers não pode depender 100% de LeBron James. Afinal, o veterano vai para sua 21ª temporada na NBA.

“Em algum ponto, LeBron James vai ter que olhar para Anthony Davis e dizer: cara, pelo amor de Deus, eu tenho 100 anos. Você está no seu auge. Então, essa é a sua vez de ser o dono do time”, disse o integrante do Hall da Fama.

