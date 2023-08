Dono do Mavericks admite que trocou jogadores por fumarem maconha demais

O dono do Dallas Mavericks, Mark Cuban, contou em declaração recente que já trocou jogadores que exageravam na hora de fumar maconha. Apesar de não citar nenhum nome ou até mesmo não criminalizar a questão, o dirigente não gostava dos excessos. Ele foi o convidado do podcast de Patrick Beverley, The Pat Bev Show.

Em uma NBA cada vez menos restritiva ao uso da maconha, Cuban disse que o problema não está aí.

“Cara, vamos ser honestos. Todo mundo fuma hoje em dia. Então, já deixo claro que não estou falando que isso é um problema ou coisa do tipo. O que me pega mesmo são os excessos. A falta de controle nesse sentido”, declarou.

Então, o dono do Mavericks revelou que trocou jogadores do Mavericks por isso.

“Tive casos por exemplo de jogadores que iam toda a hora ao saguão do hotel durante nossa estadia em alguma cidade para um jogo. Encontrava os caras chapados. Além disso, vi atletas treinarem sob os efeitos, com os olhos vermelhos e afins”, continuou.

“Pegar isso acontecendo nos treinamentos é muito ruim. Tem os caras que são acostumados e, como eu já disse, minha questão não é com a erva. O que me preocupa nesse meio tempo é o contato dos jovens com tanta facilidade. E nem é pelo fato de fumar ou o que quer que seja. Falo por exemplo, sobre o começo de carreira, quando eles ainda não estão totalmente dentro da rotina que a liga exige”, completou Cuban.

A maconha não é proibida na NBA

É verdade que a liga já não contava com a substância em seus testes antidoping nos jogadores desde a temporada 2019/20. No entanto, o novo acordo de trabalho (CBA) confirmou de vez. Além de não serem mais testados, os atletas não tem qualquer proibição sobre isso a partir de 2023/24.

Isso aconteceu após grande pressão de vários jogadores que já faziam uso durante a offseason. Logo, a associação de jogadores (NBPA) conseguiu a liberação dos testes.

Uma das estrelas que defendeu a liberação no acordo foi Kevin Durant. O astro do Phoenix Suns ressaltou que a prática está se tornando comum nos EUA.

“Na verdade, eu liguei para Adam Silver e advoguei para ele remover a marijuana da lista de substâncias banidas. Acho que é algo que está se tornando comum ao redor do país. Ao redor do mundo. O estigma disso não é tão negativo quanto antes. Afinal, ela não te afeta de nenhuma maneira negativa. Apenas gosto da planta. É isso”, disse o craque.

Por fim, o veterano também contou que se encontrou presencialmente com o comissário para discutir o assunto. No entanto, ele afirma que não precisou de muito para convencê-lo. Publicidade “Ele sentiu o cheiro quando entrei na sala. Então, não precisei falar muito”, disse Durant. “Ele entendeu para onde a conversa iria. Além disso, estamos falando da NBA. Todo mundo faz o uso. É como se fosse vinho, no momento”.

