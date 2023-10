Dono do Suns se envolveu diretamente em troca de Ayton

O dono do Phoenix Suns, Mat Ishbia, se envolveu diretamente na troca de Deandre Ayton. De acordo com Sam Amick, do portal The Athletic, o dirigente esteve na linha de frente da negociação. Ou seja, participou das conversas com Portland Trail Blazers e Milwaukee Bucks.

“Como tem acontecido desde que comprou a equipe, em fevereiro, Ishbia, segundo me disseram, esteve muito envolvido nesse negócio. Phoenix não só queria mais profundidade, mas também jogadores que eles acreditavam serem mais adequados para o trio de astros”, revelou o repórter.

Na negociação tripla, Ayton foi para o Blazers, junto com o novato Toumani Camara. O Suns, por sua vez, recebeu Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little e Keon Johnson. Portanto, o elenco de Phoenix ganhou profundidade.

A notícia não surpreende. Desde a sua chegada, Ishbia tem trabalhado junto com o gerente-geral da franquia, James Jones. Logo em sua primeira entrevista como novo dono do Suns, ele garantiu que faria de tudo para trazer um título para Phoenix. Algo que, no momento, parece bem possível. Afinal, a equipe do Arizona vai iniciar a temporada 2023/24 como uma das favoritas.

Desse modo, o dono do Suns não se envolveu apenas na troca de Ayton. Vale lembrar que, nos últimos meses, Phoenix adquiriu duas estrelas: Kevin Durant e Bradley Beal. Ambos vieram com o aval do mandatário. Além disso, Isbhia mudou a comissão técnica do Suns. Saiu Monty Williams e veio Frank Vogel.

Ishbia, aliás, foi figura-chave na negociação por Durant. Essa, talvez, tenha sido a maior troca da história da NBA em trades deadlines. A transação pode parecer arriscada, mas o dirigente garante que não foi.

“Eu não acho que há risco nesse negócio, antes de tudo. Não vejo risco nenhum, na verdade. Vejo uma decisão. Uma decisão que tomamos com convicção e, por isso, estamos prontos para bancá-la. Não significa, no entanto, que tudo vai dar certo e conquistaremos vários títulos. É preciso entrar em quadra e jogar para conquistar. Mas realmente não vejo nenhum risco”, cravou o dono da franquia.

Para Ishbia, a aquisição de Durant é até mais do que um movimento que abala as estruturas da NBA. Em síntese, é o seu cartão de visitas dentro da liga. O negócio foi fechado menos de 48 horas após ser oficializado como o mandatário do Suns. Ele nega que a transação mostre o imediatismo em ser campeão, mas é um sinal claro de sua voracidade como empresário.

“Eu não preciso chegar aqui e vencer um campeonato já no primeiro ano. Planejo, afinal, ser dono da franquia por uns 50 anos. Mas, ao mesmo tempo, nunca entrei em algo na minha vida para não ganhar. Eu sei que todo mundo tem uma opinião, então coisas vão ser ditas. No entanto, se não formos campeões agora, ainda acho que tomamos a decisão certa”, ponderou o magnata.

Perfil do novo dono do Suns

Mat Ishbia desembolsou cerca de US$4 bilhões na compra do Suns e do Phoenix Mercury (WNBA). Aliás, esse valor é um recorde na história da NBA. O magnata comanda uma das maiores empresas de financiamento de imóveis dos Estados Unidos. Ou seja, atua no mercado de hipotecas.

O novo dono do Suns é um empresário de 42 anos do estado de Michigan. O detalhe é que Ishbia tem laços profundos com o basquete. Afinal, ele foi campeão universitário por Michigan State, em 2000. Em seu período como atleta na NCAA, Ishbia foi companheiro de Zach Randolph e Josh Richardson, que tiveram carreiras duradouras na NBA.

De acordo com a revista Forbes, o patrimônio líquido de Ishbia é avaliado em US$5,1 bilhões. Além disso, ele é o proprietário de franquia mais jovem da NBA.

Não é exagero afirmar, portanto, que Ishbia tomou decisões ousadas desde que assumiu o comando do Suns. Acima de tudo, ele não é o tipo de dono de equipe que “só assinar o cheque”. Isso foi visto nessa semana, com o envolvimento do dono do Suns na troca de Ayton.

Ishbia é atuante no mercado da NBA, mas também está contribuindo para a comunidade de Phoenix. Afinal, a franquia vai distribuir antenas de televisão para os moradores locais. O objetivo é que mais pessoas consigam assistir aos jogos do Suns. Agora, as partidas serão transmitidas por um canal aberto do Arizona. Desse modo, as antenas fazem parte do projeto de alcançar 2,8 milhões de lares.

Deandre Ayton

A saída de Ayton do Suns era questão de tempo. Ainda mais após a chegada de Beal para formar um trio de astros com Devin Booker e Durant. Além disso, o pivô de 24 anos era a principal moeda de troca da equipe.

O jogador bahamense nunca caiu nas graças da torcida de Phoenix. Primeira escolha do Draft de 2018, o mesmo de Luka Doncic, Ayton recebeu muitas críticas. Sobretudo pela frequente preguiça em quadra. Recentemente, ele revelou o seu descontentamento com os fãs do Suns.

“De certo modo, posso sentir o mundo inteiro me odiando. Eu sou o cara que todos apontam quando as derrotas acontecem. É o que vejo e, acima de tudo, sinto. Mas meu foco diário tem sido para mudar esse sentimento. Ou seja, mudar a visão que as pessoas têm sobre mim na NBA. Enfim, preciso desbloquear o que quer que seja e focar apenas em mim para mudar esse falatório”, contou o pivô ao jornal Eyewitness News Bahamas.

O desempenho contra Nikola Jokic, nos últimos playoffs, parece ter sido a gota d’água. O sérvio dominou o duelo, com médias de 34,5 pontos, 13,2 rebotes e 10,3 assistência. Em contrapartida, Ayton somou 10,8 pontos e 8,2 rebotes.

Não só a torcida, mas o ex-técnico do Suns, Monty Williams, e alguns jogadores do elenco também se decepcionaram com a postura de Ayton em quadra. Agora, em Portland, o pivô espera dar a volta por cima.

