Donovan Mitchell brilha e Cavaliers supera Wizards

Não foi tão fácil como se imaginava, mas o Cleveland Cavaliers, liderado por Donovan Mitchell, bateu o Washington Wizards fora de casa por 114 a 106. Mitchell anotou 40 pontos e pegou oito rebotes, enquanto Evan Mobley somou 22 pontos e oito rebotes. Por outro lado, Kyle Kuzma e Corey Kispert foram os principais cestinhas do Wizards.

Foi a décima quinta vitória nos últimos 16 jogos do vice-líder isolado da Conferência Leste. Enquanto isso, o time de Washington é o penúltimo do Leste após vencer nove das 50 partidas até aqui. All-Star pelo quinto ano consecutivo, Donovan Mitchell acumula 25 pontos ou mais em 11 dos últimos 13 embates, incluindo no triunfo do Cavaliers sobre o Wizards.

Apesar de ser um dos piores times da NBA no momento, o Wizards não aceitou fácil o jogo do Cavaliers, enquanto Donovan Mitchell somava sete dos primeiros 15 pontos de sua equipe. No entanto, Washington tinha ótimo aproveitamento nos arremessos de três e liderava por cinco. Mas quando os reservas do Cavs entraram, a diferença ficou nítida e rapidamente os times empataram em 27.

No segundo quarto, os visitantes abriram cinco pontos, mas por pouco tempo. O Cavs ficou quase quatro minutos sem pontuar e os anfitriões viraram em 42 a 37. Então, Mitchell anotou dez pontos para fechar o primeiro tempo em 57 a 57.

Então, na volta do intervalo, Jarrett Allen e Evan Mobley colocaram a equipe de Ohio na frente por 66 a 59. No entanto, Kuzma estava “quente” e não deixava o placar dilatar. Mas Daniel Gafford se juntou a ele e o Wizards virou após mais uma “seca” do ataque do Cavaliers. Após ficar quase seis minutos sem pontuar, o Cavs finalmente teve Mitchell assumindo a responsabilidade. Assim, Washington ainda liderava por 74 a 70. E o astro apareceu mais uma vez, enquanto Cleveland voltava a liderar, por 80 a 79.

Por fim, no quarto decisivo, Donovan Mitchell fez mais 14 pontos para o Cavaliers, que fechou o jogo contra o Wizards por 114 a 106. Foi o quinto jogo de 40 pontos ou mais do astro em 2023/24. Jordan Poole, apesar de chegar em Washington para ser um dos cestinhas, não pontuou.

Enquanto o Boston Celtics venceu mais uma e lidera o Leste com 39 vitórias em 51 jogos, o Cavs abriu vantagem sobre o Milwaukee Bucks, terceiro na Conferência.

(33-16) Cleveland Cavaliers 114 x 106 Washington Wizards (9-41)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 40 8 5 1 0 Evan Mobley 22 8 1 1 1 Jarrett Allen 12 9 2 0 2 Darius Garland 13 0 4 0 0 Caris LeVert 4 5 5 0 0

Três pontos: 12-35; Mitchell: 5-10

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 28 4 2 2 1 Corey Kispert 23 7 2 0 0 Daniel Gafford 14 13 1 0 4 Tyus Jones 15 3 8 1 0 Deni Avdija 9 8 3 0 0

Três pontos: 16-40; Kuzma: 5-13

(18-33) Toronto Raptors 123 x 117 Charlotte Hornets (10-40)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 23 6 5 0 1 Scottie Barnes 18 5 4 0 1 Immanuel Quickley 18 3 4 0 0 Dennis Schroder 16 4 5 0 0 Jakob Poeltl 12 12 2 0 1

Três pontos: 17-33; Barrett: 4-6

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Camisa 0 45 8 7 0 0 Cody Martin 19 5 8 2 0 Brandon Miller 20 4 1 2 1 Bryce McGowens 10 4 1 0 0 Nick Smith 9 0 1 0 0

Três pontos: 16-39; Camisa 0: 6-11

(23-25) Golden State Warriors 127 x 104 Philadelphia 76ers (30-20)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Wiggins 21 10 1 1 1 Jonathan Kuminga 18 6 5 1 0 Klay Thompson 18 3 1 0 1 Lester Quinones 13 2 4 0 0 Kevon Looney 9 9 2 0 2

Três pontos: 16-38; Thompson: 4-7

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Ricky Council 17 0 0 0 0 KJ Martin 15 5 2 1 0 Tobias Harris 13 7 3 0 1 Pat Beverley 13 3 5 0 0 Tyrese Maxey 12 2 3 1 1

Três pontos: 8-32; Martin: 2-3

(22-29) Atlanta Hawks 117 x 125 Boston Celtics (39-12)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 20 2 10 1 0 Saddiq Bey 25 9 1 1 0 Jalen Johnson 19 15 4 3 0 Onyeka Okongwu 19 10 3 0 2 Bogdan Bogdanovic 12 6 3 1 0

Três pontos: 13-41; Bey: 4-7

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Kristaps Porzingis 31 3 1 0 2 Derrick White 21 6 7 1 1 Jayson Tatum 20 9 7 1 0 Al Horford 14 8 8 2 4 Jaylen Brown 15 6 6 1 0

Três pontos: 17-49; White: 5-10

(10-41) San Antonio Spurs 104 x 116 Miami Heat (28-24)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 18 13 3 1 1 Tre Jones 19 2 6 0 0 Devin Vassell 19 3 3 1 0 Zach Collins 8 4 3 0 0 Keldon Johnson 7 6 0 0 1

Três pontos: 12-37; Wembanyama: 3-5

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 24 6 7 0 0 Jimmy Butler 17 11 11 3 1 Bam Adebayo 20 5 2 1 0 Terry Rozier 13 2 5 0 0 Jaime Jaquez 10 3 0 0 0

Três pontos: 12-38; Herro: 4-7

(30-21) New Orleans Pelicans 117 x 106 Los Angeles Clippers (34-16)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 25 7 4 0 0 Zion Williamson 21 3 10 1 2 Brandon Ingram 15 8 6 1 1 Trey Murphy 13 1 2 0 0 Dyson Daniels 10 4 1 4 2

Três pontos: 12-32; McCollum: 5-11

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 19 8 5 1 1 Norman Powell 18 1 0 1 0 Kawhi Leonard 15 6 4 2 1 Ivica Zubac 12 8 1 0 0 Mason Plumlee 11 3 1 0

Três pontos: 12-32; Harden: 5-6

(7-43) Detroit Pistons 133 x 120 Sacramento Kings (29-21)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden Ivey 37 6 7 0 0 Alec Burks 25 7 2 0 0 Jalen Duren 20 15 6 0 0 Marcus Sasser 18 3 4 0 0 Ausar Thompson 12 6 2 2 1

Três pontos: 17-31; Ivey: 5-7

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Domantas Sabonis 30 12 7 1 0 Malik Monk 23 5 10 0 2 Kevin Huerter 16 1 1 1 1 De’Aaron Fox 12 3 7 3 1 Trey Lyles 19 2 1 0 1

Três pontos: 15-44; Lyles: 5-10

A trade deadline da NBA acontece no dia 8 de fevereiro (quinta-feira) e então, o Jumper Brasil terá uma live especial em seu canal do Youtube a partir de 15h (horário de Brasília).

