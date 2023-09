Donovan Mitchell faz publicação em rede social e intriga torcedores do Cavaliers

Donovan Mitchell deixou os torcedores do Cleveland Cavaliers intrigados. O astro fez uma publicação enigmática em sua rede social, causando certo alvoroço entre seus seguidores, que queriam saber o que significava tudo aquilo. Afinal, o jornalista Brian Windhorst, da ESPN, indicou que Mitchell não vai estender seu contrato com o Cavs. Então, qualquer sinal poderia ser algo definitivo.

Mitchell possui quase quatro milhões no Instagram. O jogador compartilhou um post intrigante que consistia em duas fotos e um vídeo.

Acompanhando o conteúdo multimídia, uma legenda enigmática adicionou mistério ao post: “Acordei com algo 🤫 na minha mente‼️🔜🕷️.” Em menos de oito horas desde a publicação, a mensagem enigmática recebeu mais de 41 mil curtidas e inspirou 450 comentários de fãs ansiosos para decifrar seu significado.

Depois, Darius Garland, seu companheiro no Cavaliers, também deixou um comentário, simplesmente dizendo: “Sim, é hora!!”

Décima terceira escolha do Draft de 2017 da NBA, Donovan Mitchell tem sido um dos favoritos dos torcedores do Cavaliers. Embora tenha feito apenas uma temporada na equipe de Ohio, ele conduziu a equipe aos playoffs pela primeira vez sem LeBron James desde 1997/98. Mas os rumores sobre sua eventual saída do Cavs já estão deixando fãs incrédulos sobre o futuro.

Em 2022/23, por exemplo, Donovan Mitchell registrou médias de 28,3 pontos, 4,3 rebotes, 4,4 assistências e 1,5 roubo de bola por jogo. Além disso, ele ainda converteu 38.6% nos arremessos do perímetro. Assim, o atleta obteve a sua quarta participação no All-Star Game de forma consecutiva.

Mas Mitchell impressionou mesmo naquele 2 de janeiro, diante do Chicago Bulls. Ele anotou nada menos que 71 pontos (sete cestas de três), 11 assistências e oito rebotes. Aquela partida colocou o Cavaliers na quarta posição do Leste, com 34 vitórias e apenas 14 derrotas. No entanto, o time de Ohio chegou aos playoffs como favorito contra o New York Knicks e caiu logo na primeira rodada.

Apesar de tudo, a diretoria fez mudanças na offseason e recebeu boas peças para o banco de reservas. Agora, existe a dúvida se ele pretende seguir em Cleveland após a temporada 2024/25. Isso porque ele tem uma opção, no valor de US$37.1 milhões na agência livre de 2025. E a NBA deve ter um novo acordo da TV justamente naquele ano. Ou seja, os salários devem aumentar sensivelmente a partir dali.

