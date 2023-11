Draymond Green é exulso em jogo do Warriors e protesta

Na derrota do Golden State Warriors para o Cleveland Cavaliers, o ala-pivô Draymond Green foi expulso de jogo de forma bastante controversa. Green deixou a partida quando restavam pouco mais de seis minutos para o fim do terceiro, mas o lance foi estranho. Ele já tinha uma falta técnica e, com a segunda, a arbitragem o retirou do embate.

“Eu sou a mesma pessoa que foi suspensa das Finais da NBA por faltas flagrantes que foram marcadas depois de um jogo”, afirmou Green. “Então, nada me surpreende”.

Publicidade

Foi confuso, mas a abitragem entendeu que Draymond Green deveria ser expulso de jogo após derrubar Donovan Mitchell após cesta contra o Warriors. Mas como os árbitros não viram, a partida continuou normalmente. No entanto, Green ia para o ataque conduzindo a bola quando sofreu falta de Mitchell, que o empurrou.

A confusão entre os dois começou e, após análise de vídeo, veio a decisão sobre a expulsão. O fato de o lance acontecer e o jogo continuar confundiu não só a torcida, mas técnicos e jogadores.

“Eu nunca ouvi falar da regra, mas aparentemente você pode receber uma falta técnica de dois lances antes”, disse o técnico Steve Kerr. “Então, tem um monte de jogadas que eu gostaria de voltar nos últimos três anos. Foi bizarro”.

Publicidade

Leia mais sobre o Warriors

A primeira falta técnica de Draymond Green aconteceu no primeiro quarto, enquanto ele discutia com a arbitragem. Então, sua expulsão causou efeito contrário no Warriors. A equipe perdia por dez quando o lance aconteceu. Pouco depois, Golden State virou o placar em 83 a 82, após cesta de Chris Paul.

“Foi mais na emoção, na força”, disse Kerr. “Foi a primeira vez em toda a temporada que a nossa primeira unidade parecia certa, mas foi por causa de uma grande energia dos nossos jogadores. Aquilo nos motivou no terceiro quarto”.

Publicidade

Entretanto, o Cavs começou o último quarto com duas cestas de três de Dean Wade e, em pouco tempo, Cleveland liderava por 90 a 83. Depois, a vantagem para a equipe de Ohio só aumentou. Mas no fim, já com reservas, a margem caiu para oito e sem tempo para uma nova reação. As últimas quatro cestas do time de San Francisco foram de três, mas insuficientes.

“Foi um pequeno exemplo de como podemos jogar bem, mas como começamos muito mal, foi um problema para conseguirmos corrigir”, afirmou Stephen Curry. “Mas nós somos competidores e limitamos eles (Cavs) a 16 pontos no terceiro quarto. Nós só precisamos ter inícios melhores nos jogos”.

Publicidade

O Warriors ocupa o quinto lugar na classificação do Oeste, enquanto o Cavaliers é o 11° no Leste.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA