Draymond Green e Warriors se reúnem para definir futuro na NBA

Ainda cumprindo suspensão imposta pela NBA, Draymond Green avançou para mais uma etapa no seu plano de retorno ao Golden State Warriors. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, além de sessões de aconselhamento, o veterano está se reunindo periodicamente com membros da franquia para traçar planos sobre sua volta ao time.

Ainda segundo o jornalista, os encontros são feitos de forma virtual. O objetivo, portanto, é a NBA, o Warriors e a Associação dos Jogadores medirem o progresso de Draymond Green no programa de reintegração. Ou seja, mais um acompanhamento para ter certeza quando e se o astro estará apto a voltar às quadras.

“Os encontros são no sentido de resolver quaisquer problemas que possam ter contribuído para repetidos episódios violentos. Seja com adversários e um ex-companheiro de equipe. Green foi descrito como aberto e engajado após a suspensão indefinida imposta pela liga no dia 13 de dezembro”, escreveu Woj.

Nomes importantes ligados ao jogador e à NBA fazem parte das sessões. São eles, seu agente Rich Paul e o GM do Warriors, Mike Dunleavy Jr. Além disso, o membro da comissão técnica da equipe, Rick Celebrini, e dirigentes da NBA também se reúnem com o camisa 23.

Então, essas reuniões fazem parte do que a NBA descreveu como “certas condições da liga e da equipe” para que a suspensão chegue ao fim. Vale lembrar que o ala-pivô sofreu punição por dar um soco em Jusuf Nurkic, do Phoenix Suns. Depois de mais uma polêmica, a liga optou por não dar prazo em sua nova medida.

Assim, Green segue sem previsão de retorno às quadras. Para que isso aconteça, ele precisa passar por essa série de medidas. Da mesma forma, precisa cumpri-las rigorosamente, além de ter uma avaliação positiva antes de um prazo ser estipulado.

Vale lembrar que, apesar de estar afastado de jogos oficiais, o atleta multicampeão foi liberado para seguir treinando com o Warriors. No entanto, o GM da franquia não garantiu que o jogador estaria em todas as atividades do time.

“Achamos que o mais saudável é que ele esteja por aqui conosco. Pode não ser todos os dias. Vai depender muito de uma logística junto com a liga. Mas nosso plano é ajudá-lo, e você faz isso o mantendo por perto. Não vamos descartar o cara em qualquer lugar; ele é um de nós”, explicou o executivo.

Wojnaroski também informou que Green só deve se reapresentar ao Warriors em janeiro. Além disso, o insider apontou qual pode ser o período de tempo afastado.

“É improvável que ele retorne às instalações do time regularmente antes do início de janeiro. Afinal, entre os envolvidos neste processo, existe uma crença geral de que sua suspensão abrangerá um intervalo de 11 a 13 jogos. Salvo qualquer contratempo”, escreveu.

Aos 33 anos, Draymond Green foi expulso três vezes nesta temporada. A primeira, em episódio contra o Cleveland Cavaliers , no dia 11 de novembro. Na ocasião, ele recebeu duas faltas técnicas. Ao todo, a NBA suspendeu Green seis vezes em sua carreira. Do mesmo modo, o Warriors afastou o veterano na pré-temporada, há um ano. Isso porque ele acertou um soco no ex-companheiro de equipe Jordan Poole .

