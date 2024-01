Draymond Green exige Stephen Curry na discussão de GOAT

Para Draymond Green, Stephen Curry precisa estar na conversa sobre o GOAT (melhor jogador de todos os tempos) da NBA. Em um episódio recente de seu podcast, o ala-pivô rasgou elogios ao companheiro de Golden State Warriors. Recentemente, o assunto veio à tona após o astro Kevin Durant, do Phoenix Suns, afirmar que não entende o motivo de não ser lembrado como um dos maiores da história. Green, por sua vez, defendeu o legado de Curry na liga.

“Até 2022, Steph não recebia o crédito que recebe hoje. Afinal, naquele ano, ele liderou a nossa equipe em um título. Além disso, ganhou o prêmio de MVP das Finais. A propósito, como um fã de basquete, eu já vi Steph fazer de tudo. Então, quando o vi fazer o que fez em 2022, ele subiu alguns degraus. Definitivamente, ele está naquela conversa [GOAT] agora. Sim, ele está lá agora.”

“Você tem que fazer o que Steph fez para chegar a essa conversa, na minha opinião. Não estou na conversa do GOAT. E tudo bem. Mas, na minha opinião, você tem que fazer o que Steph fez para chegar lá. Talvez a equipe não seja tão ideal quanto você gostaria. E talvez você saiba que nem tudo é perfeito. Mas, adivinhe: quando chegar a hora, eu direi: venha, suba nas minhas costas, vamos aqui. Esse é Steph Curry”, comentou Green.

Volta e meia, a conversa sobre o GOAT vem à tona, desta vez com Draymond Green apoiando o nome de Stephen Curry. Ambos são companheiros no Warriors há mais de uma década. Juntos, ajudaram o time a ganhar quatro títulos em um período de oito anos (2015, 2017, 2018 e 2022). Ou seja, foram fundamentais para a dinastia mais recente da NBA.

Ex-companheiro de Stephen Curry e Draymond Green, Durant falou sobre a sua ausência na conversa sobre o GOAT da NBA. Em entrevista para o jornalista Duane Rankin, do Arizona Republic, ele ainda garantiu não estar nessa discussão devido às polêmicas de sua carreira em 17 anos na liga. Apesar de ser considerado um dos melhores jogadores desde que entrou na liga, ele nunca subiu ao patamar de nomes como Michael Jordan, LeBron James e Kobe Bryant.

“Honestamente, eu não sei por que eu não poderia estar em uma discussão como essa. Na realidade, eu acho que sei sim. É porque fui jogar no Warriors em 2016, eu aposto. Mas eu me pergunto sempre, o que eu não fiz na minha carreira? Acho que realizei tudo o que precisava. Então, por que eu não deveria estar na discussão? É a pergunta que você deve se fazer quando pensar sobre o GOAT da NBA”, afirmou Durant.

O camisa 35 sempre foi visto como um jogador revolucionário. Afinal, trata-se de um ala mais alto do que o habitual, com grande fluidez de movimentos e um jogo ofensivo de técnica refinada. Mas, sua popularidade, que ainda é enorme, foi afetada por sua ida para o Warriors em vários aspectos.

Além disso, o título de Golden State em 2022, já sem a presença do craque, afastou Durant de vez da conversa sobre GOAT. Enquanto isso, o próprio ala jamais voltou a vencer um campeonato ou até mesmo a disputar as finais da NBA. Portanto, seus únicos dois títulos (2017 e 2018) foram ao lado de Curry.

Stephen Curry GOAT?

No mês passado, o ex-jogador e analista da TNT, Shaquille O’Neal, foi na mesma linha de Draymond Green ao dizer que Stephen Curry pertence à conversa do GOAT. Questionado sobre a afirmação de Shaq, o técnico do Warriors, Steve Kerr, destacou o pacote de habilidades do camisa 30.

“Então, há maneiras diferentes de ver quem é o melhor, quem é o mais talentoso. Você pode levar em consideração o tamanho, a capacidade atlética, o que quer que seja. Acho que Steph é o jogador de basquete mais habilidoso da história. Nunca houve ninguém em termos de arremesso e controle de bola. Além disso, ele tem a habilidade de arremessar de longe e finalizar perto da cesta. O ritmo, a fluidez. Enfim, nunca vi ninguém tão habilidoso com a bola quanto Steph Curry”.

Kerr é um privilegiado, já que atuou ao lado de Jordan, considerado por muitos o GOAT, e, agora, treina Curry. No último mês de novembro, o técnico fez uma reflexão sobre a grandeza do armador. Kerr, então, falou que se acostumou a ver o camisa 30 ser protagonista em todos os jogos. Assim, ele comparou Curry ao maior jogador da história.

“Quando as pessoas me perguntam qual foi a coisa mais incrível que Steph fez, eu literalmente não consigo pensar em nada. Afinal, ele faz isso todas as noites. Foi o mesmo com Michael Jordan. Qual foi a coisa mais incrível de Michael? O fato de ele fazer isso todas as noites. E isso era esperado. Por isso, Steph me faz lembrar de Michael todas as noites”.

Curry é o Jordan moderno?

No início deste ano, Kerr já havia comparado Curry a Jordan. Para o treinador, o astro do Warriors provoca emoção nas pessoas. Algo semelhante ocorria com o camisa 23 do Chicago Bulls. Kerr viu isso de perto, já que foi tricampeão da NBA como jogador da equipe de Chicago (1996-1998).

“Steph é o MJ moderno. Jogando com o Bulls, metade da torcida usava camisas 23 vermelhas. Agora, metade do público está com camisetas 30 azuis e amarelas. Steph transcende o jogo. Ele provoca emoção nas pessoas. Além disso, ele é tão inspirador com seu jogo que não importa onde vamos. Enfim, há sempre muitas pessoas que torcem por ele”, disse Kerr.

No entanto, o discurso de Kerr não compara estilo de jogo ou importância para o basquete. Afinal, as conquistas e o impacto que as duas estrelas trouxeram para a NBA são notórios. Jordan ganhou as seis finais que disputou pelo Bulls. É considerado o maior da história, um ícone global, um fenômeno do marketing esportivo. Muito por conta dele, a liga ficou conhecida em todo o mundo.

Curry, por sua vez, mudou a dinâmica do jogo. Com seus arremessos certeiros do perímetro, as outras equipes passaram a utilizar cada vez mais a bola de três. Ou seja, o armador do Warriors já é um dos atletas mais influentes de todos os tempos. Além disso, Curry é considerado o maior arremessador que o jogo já viu. Ele também foi a referência do Warriors na conquista de quatro títulos.

