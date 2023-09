Draymond Green ironiza Indiana Pacers por Draft

Em entrevista ao podcast P with Paul George, Draymond Green revelou que pensou que seria escolhido pelo Indiana Pacers no Draft de 2012. A equipe tinha a escolha 26 e observada o ala-pivô, mas escolheu Miles Plumlee em seu lugar. O Golden State Warriors o conseguiu na 35º pick, mas o ex-GM Bob Myers afirma que deveriam ter escolhido em sétimo, no lugar de Harrison Barnes.

“Eu treinei duas vezes para o Indiana Pacers antes do Draft”, afirmou Draymond Green. “Mas eles me passaram e escolheram Miles Plumlee. Está tudo certo”.

O veterano explica que a ida para o Pacers era uma de suas possibilidades no Draft. No entanto, ocorreu uma grande mudança na direção da equipe poucas semanas antes do recrutamento, incluindo a saída de Larry Bird como presidente da franquia.

“Eu tive três ou quatro times que tinham muito interesse em mim. Mas as diretorias deles mudaram uma semana e meia antes do Draft. Sou crente de que tudo acontece por uma razão, mas sim, vocês não me escolheram. Eles também deveriam se culpar por você não estar mais lá”, disse Green para Paul George.

O pensamento do astro está certo. Ele acabou sendo quatro vezes campeão com o Golden State, enquanto o Pacers trocou Plumlee após uma temporada. Além disso, o pivô nunca conseguiu estabilidade na NBA e passou por cinco times em sete anos.

No entanto, o Warriors cometeu erros no Draft de 2012. A equipe tinha a 7º, 30º e 35º escolha. Com as duas primeiras, escolheram Barnes e Festus Ezeli. Desse modo, passaram duas vezes o jogador que se tornaria um dos rostos da franquia.

“Uma coisa que respeito em Bob Myers [antigo GM do Warriors] é admitir seus erros. Ele dizia: ‘Draymond, não dá para ser tão inteligente. Se desse, teríamos escolhido você na sétima posição. Tínhamos as escolhas sete e 30. Não dá para ser tão inteligente, mas acertamos no final”, completou Green.

O ala-pivô acabou se tornando um dos maiores “roubos” do Draft da NBA. A escolha 35 de 2012 acabou colecionando quatro títulos, oito vezes nos times de defesa, duas seleções para os times ideais da NBA e o prêmio de melhor defensor de 2016/17. Quatro vezes All-Star, Draymond Green possui médias de 8.7 pontos, sete rebotes, 5.6 assistências e 1.4 roubo de bola em 758 partidas pelo Warriors.

