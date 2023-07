Draymond Green teria falhado em “mentoria” de Jonathan Kuminga no Warriors

Em participação ao podcast P with Paul George, Draymond Green admitiu que falhou na mentoria de Jonathan Kuminga no Golden State Warriors. De acordo com o veterano, ele tentou liderar o jovem sem o conhecer, tornando a missão impossível. Desse modo, Monte Poole, repórter que cobre a franquia, disse que a situação pode é um problema no Golden State Warriors.

“É problema e pode apenas ser consertado por Draymond, que já se comprometeu em realizar isso”, afirmou Poole na rádio 95.7 The Game. “Para ser honesto, até este momento não tenho certeza se ele está pronto para fazer isso. A franquia estendeu o contrato dele, então acreditam que ele consegue. Acho que lá dentro tem muita gente com o pensamento de esperar para ver no que dá. Ao mesmo tempo, ao redor da liga as pessoas acreditam que não vai dar certo”.

Enquanto Poole tem uma visão pessimista do assunto, Draymond Green parecia disposto a se aproximar de Jonathan Kuminga no Warriors quando falou com Paul George.

“Eu sinto que tive dificuldades com Kuminga”, disse Green. “O que eu estava fazendo de errado? Não pensava que ele que estava fazendo algo de errado. Então, Anthony Vereen [assistente técnico], que tem um bom relacionamento com ele, me perguntou se o conhecia. Em seguida comecei a me perguntar o que é conhecer alguém de verdade”.

“Cheguei a conclusão que eu não conheço ele. Meu trabalho é ser o líder dele. E meu técnico universitário me ensinou em meu primeiro ano que para liderar alguém, é preciso conhecer a pessoa. É preciso passar tempo com ela”, completou.

O resultado do soco

Nos últimos dias, o soco de Draymond Green em Jordan Poole voltou à tona graças a comentários do pai do armador. Segundo o jornalista Monte Poole, o Warriors ainda não está recuperado por completo do ocorrido. Desse modo, as declarações polêmicas do ala-pivô sobre a agressão só irão atraplhar o elenco na próxima temporada da NBA

“Ainda é preciso fazer algo sobre isso. Acho que é justo dizer isso”, disse o repórter. “Nós sabemos o quão leal Stephen [Curry] é com Draymond, Klay [Thompson] e a organização. No entanto, Green está colocando ele em uma situação desconfortável. Mesmo sendo bons amigos, Draymond torna difícil ficar ao seu lado. Além disso, não ajuda que Bob Myers [antigo presidente e GM] não esteja mais na equipe”.

