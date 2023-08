Draymond Green explica motivo de cair no Draft da NBA: “Gerentes burros”

Quatro vezes campeão da NBA, Draymond Green foi apenas a trigésima quinta escolha no Draft de 2012. Apesar de ser um dos grandes destaques nos treinamentos, havia muita dúvida se ele seria capaz de defender na liga. Logo ele, eleito o melhor defensor da temporada 2016/17. Mas mesmo com um grande último ano por Michigan State no basquete universitário, Green despencou no recrutamento.

“Eu participei de 21 treinamentos, mas muitos gerentes são bem burros”, afirmou Green, em participação no Podcast P, de Paul George. “Fui muito bem nos treinamentos. Dominei tudo. Meu arremesso foi bom, assim como jogando dois contra dois, três contra três, quatro contra quatro. Então, eu realmente dominei. Mas é muito estranho eu cair tanto assim no Draft. Eu caí porque eles não sabiam qual posição eu iria defender. Diziam que eu era baixo demais para defender um ala-pivô e lento demais para marcar um ala. Então, caí por isso”.

De fato, Draymond Green não é dos mais altos (1,98 metro) na NBA, mas naquele Draft, o Warriors selecionou dois jogadores antes dele. Primeiro, com a sétima escolha, o time optou por Harrison Barnes. Depois, na trigésima, Golden State foi de Festus Ezeli. Enquanto a equipe californiana utilizou Barnes anos depois para fazer a troca por Kevin Durant, Ezeli durou apenas três anos na liga.

Claro que o recrutamento não é uma certeza na liga. Michael Kidd-Gilchrist, por exemplo, foi a segunda escolha daquele Draft. Apesar de ser titular nos primeiros anos de Charlotte Hornets, ele jamais foi na NBA o que era no basquete universitário. Outro foi o ala-pivô Thomas Robisnon, quinta seleção. Embora fosse um astro em Kansas, ele durou apenas cinco temporadas, passando por seis equipes. Mas Green provou o contrário.

Em seu primeiro ano na NBA, o ala-pivô não jogou muito no começo, mas passou a ter mais tempo de quadra na segunda temporada. Então, em 2014/15, ele seguiria como reserva de David Lee, duas vezes All-Star. No entanto, Lee se machucou antes do início daquela campanha e Green assumiu a posição. Lee voltou, mas nunca mais recuperou a titularidade. Já em 2014/15, foi sua vez de participar do Jogo das Estrelas.

A partir daí, ele acumulou, além dos quatro títulos, oito vezes nos times de defesa, duas seleções para os times ideais da NBA e o prêmio de melhor defensor de 2016/17. Quatro vezes All-Star, Draymond Green possui médias de 8.7 pontos, 7.0 rebotes, 5.6 assistências e 1.4 roubo de bola em 758 partidas pelo Warriors.

