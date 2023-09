Draymond Green se revolta com “vazamento”, mas aprova Dwight Howard no Warriors

Dwight Howard está cada vez mais próximo do Golden State Warriors e os vazamentos sobre o assunto estão irritando Draymond Green. O astro reclamou sobre como tudo chegou tão rápido à imprensa. E tudo começou com uma notícia que confirma que o pivô está perto de fechar com a equipe californiana.

De acordo com o repórter Jason Dumas, do portal Bleacher Report, ambos os lados se aproximaram de um acordo, nessa quarta-feira (20).

“O Warriors finalizou suas entrevistas com Howard. O processo teve duração de dois dias, logo após o anúncio de que os lados negociavam. Os veteranos do elenco aprovam a ideia. Ele pode representar uma grande ajuda, sobretudo como um pivô de rebotes e defesa. Ele segue na Califórnia durante os próximos dias. No entanto, está indo para Los Angeles. Lá, Dwight Howard vai treinar com Draymond Green e Chris Paul”.

O jornalista ainda citou que uma decisão sobre um acordo poderia ser informada já nessa quarta, o que não ocorreu.

No entanto, o ala-pivô foi diretamente na publicação de Dumas para reclamar. Não necessariamente do repórter, mas da situação. Os vazamentos incomodam o ídolo de Golden State.

“Eu tenho um sonho. Um dia, um belo dia, eu espero que nem tudo vaze tão fácil assim. Aliás, bom para você, Dumas. Mas, um dia eu espero que nem tudo vaze. Parece que não há nada que possamos esconder um pouco. Eu tenho um sonho”, postou Green no X.

Howard está fora da NBA desde a temporada 2021/22. Na ocasião, disputou a campanha pelo Los Angeles Lakers, que ficou de fora até mesmo dos playoffs. Suas médias foram de 6.2 pontos e 5.9 rebotes, em 16.2 minutos por jogo. Os números, aliás, foram os piores de sua carreira na NBA.

Após não conseguir contratos para 2022/23, ele foi jogar em Taiwan. Passou a temporada no Taoyuan Leopards.

Golden State está começando a correr no mercado. Mesmo com a troca de Jordan Poole por Chris Paul, a franquia só teve acesse ao mínimo de veteranos para trazer reforços. Isso, acima de tudo, não seduziu grandes nomes. As únicas contratações foram, por exemplo, Cory Joseph e Dario Saric. Já Usman Garuba assinou um contrato two-way.

Além disso, o Warriors é uma das três equipes com menos jogadores no elenco. Assim, com 15 atletas e apenas 13 contratos garantidos está ao lado de New Orleans Pelicans e Portland Trail-Blazers no quesito. Com os treinos de pré-temporada começando em algumas semanas, a equipe deve adicionar vários jogadores veteranos para brigar pelas vagas restantes no elenco.

