“Dream Team”? Veja o melhor elenco para os EUA nas Olimpíadas de 2024

O fracasso na Copa do Mundo de Basquete fez LeBron James colocar os melhores jogadores da NBA em alerta. O astro do Los Angeles Lakers está promovendo uma espécie de Dream Team para disputar as Olimpíadas de 2024. Então, James começou a “convocar” seus colegas, que confirmaram a a intenção. Aos poucos, grandes nomes divulgaram que pretendem cumprir o plano de LeBron.

Mas quem iria mesmo? São apenas 12 vagas no total, enquanto a adesão pode ser bem maior. Afinal, um quarto lugar no Mundial deixou os americanos envergonhados. No entanto, um dos maiores problemas no torneio foi o garrafão, o que preocupa ainda mais para uma sequência.

Não existem grandes pivôs como antigamente, daqueles que jogam de costas para a cesta e são dominantes. O estilo de jogadores como Patrick Ewing e David Robinson, do Dream Team original, não estará disponível nas Olimpíadas de 2024. Então, uma das ideias seria “importar” o que mais lembra um: Joel Embiid.

Embora Embiid, camaronês de nascimento, esteja com a cidadania francesa em mãos, existe a chance de o atual MVP jogar pela seleção dos EUA. Mas caso não seja possível, Anthony Davis, colega de James no Los Angeles Lakers, assumiria o papel.

Na armação, Stephen Curry e Chris Paul, ambos do Golden State Warriors, planejam participar. Enquanto isso, Kevin Durant estaria disposto a participar de mais uma edição dos Jogos Olímpicos. Ao lado de Damian Lillard, ele venceu em 2020 (2021) em Tóquio. De acordo com o jornalista Shams Charania, do site The Athletic, Jayson Tatum, Devin Booker, De’Aaron Fox, Kyrie Irving e Lillard também gostariam de entrar no elenco.

Por fim, James também conversou com Draymond Green e ele poderia voltar em 2024.

Então, sem contar com a possibilidade de Embiid, existe a chance de o grupo para disputar as Olimpíadas teria diversos nomes de peso.

Veja como ficaria

Stephen Curry

Damian Lillard

Chris Paul

Devin Booker

Kyrie Irving

Jayson Tatum

Kevin Durant

LeBron James

Draymond Green

Anthony Davis

Restariam duas vagas, enquanto Grant Hill, diretor da seleção americana, aguardaria por Embiid. Sem ele, Bam Adebayo deve ser o próximo nome na lista. Mas ainda falta um ala, que poderia ficar entre Jaylen Brown, Austin Reaves, Anthony Edwards e Mikal Bridges. Os últimos três disputaram a Copa do Mundo de Basquete em 2023, enquanto Brown esteve na seleção que ficou em sétimo na edição de 2019.

Por enquanto, não existe a confirmação de nenhum nome por parte de Hill. É importante ressaltar que a ideia partiu de LeBron e não da própria seleção.

Redeem Team

Após os fracassos nas Olimpíadas de 2000 e 2004, a equipe dos Estados Unidos foi para o torneio de 2008 com vários grandes jogadores. Assim, aquele grupo ganhou o nome de Redeem Team. Ou seja, Time da Redenção. Com Kobe Bryant, Carmelo Anthony, Dwyane Wade, além de LeBron e Paul, a seleção venceu os Jogos Olímpicos de forma invicta.

Desde então, o título sempre ficou com os americanos. Foi assim em 2012, em Londres, em 2016, no Rio de Janeiro e em 2021, em Tóquio.

