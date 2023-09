Dwight Howard está perto de ser jogador do Warriors

De acordo com o jornalista Shams Charania, do site The Athletic, o Golden State Warriors quer um jogador veterano para fechar seu elenco e poderia ser Dwight Howard. O reporter indicou que Howard vai se encontrar com a direção da equipe californiana na próxima semana. Enquanto isso, o Warriors fechou com Usman Garuba como two-way.

Fora da NBA na última temporada, Howard atuou pelo Taoyuan Leopards, de Taiwan. Por lá, ele registrou médias de 23.2 pontos, 16.2 rebotes, 5.0 assistências e 1.2 bloqueio em cerca de 35 minutos por noite. O atleta pedia por mais uma chance na NBA, após passagem apenas regular pelo Los Angeles Lakers em 2021/22. Oito vezes All-Star e outras três vezes eleito como o melhor defensor da liga, ele pode ser uma presença veterana no banco do Warriors.

Vale registrar que o time de San Francisco vem fazendo treinamentos com diversos atletas nos últimos dias. Então, ainda existe a chance de Howard não conseguir a vaga. O Warriors tem feito testes com nomes de relativo sucesso na liga, como Derrick Favors, por exemplo. No momento, a equipe conta com 13 jogadores sob contrato regular e dois two-way. Ou seja, ainda pode contratar dois atletas sob o mínimo para veteranos e outro com tempo limitado na NBA.

Hoje, o Warriors tem Kevon Looney e Dario Saric para a posição de pivô, mas existe a chance de Draymond Green ocupar o lugar em boa parte do tempo. Após a contratação de Chris Paul, o técnico Steve Kerr pode utilizar uma formação mais baixa.

Na última quarta-feira, o ala-armador Moses Moody publicou uma imagem do vestiário da equipe. Então, muitos acreditaram que Kent Bazemore e Juan Toscano-Anderson estariam de volta. No entanto, eles fazem parte daqueles atletas que estão fazendo treinamentos.

Por outro lado, com a contratação de Garuba como jogador two-way, a situação de Dwight Howard no Warriors pode ficar mais difícil. Isso porque o time poderia utilizar as outras duas vagas para atletas mais jovens. Enquanto isso, o espanhol cobriria espaços em eventuais contusões de Green, Looney ou Saric. Portanto, tudo pode depender dos próximos treinamentos da equipe e do próprio veterano.

Aos 37 anos, Howard acumula oito participações em times ideais da NBA, cinco para as equipes de defesa, cinco vezes líder em rebotes e outras duas em bloqueios. Na carreira, ele possui médias de 15.7 pontos, 11.8 rebotes e 1.8 bloqueio em 1242 jogos.

Usman Garuba

Após dois anos no banco do Houston Rockets, Usman Garuba foi para o Oklahoma City Thunder em troca. No entanto, ele foi dispensado antes da Copa do Mundo de Basquete. Então, depois de representar a Espanha no torneio, ele consegue se manter na NBA.

Garuba chegou a aparecer em rumores como reforço no Los Angeles Lakers, mas o time fechou com Christian Wood. Agora, mesmo sendo two-way, ele terá chances de ganhar minutos importantes.

