Denver Nuggets: confira como está o elenco após a agência livre da NBA

O Denver Nuggets montou o elenco que defenderá o título de campeão da NBA em 2023/24, mas com algumas mudanças. Com o foco, sobretudo, na obtenção de calouros que possam contribuir de maneira imediata. Como Christian Braun em 2022/23. No entanto, Denver também perdeu alguns nomes importantes. O novo CBA não foi tão amigo do time do Colorado, que perdeu nomes como Bruce Brown e Jeff Green.

Chegaram

Julian Strawter (Draft), Jalen Pickett (Draft), Hunter Tyson (Draft), Justin Holiday (Mavericks), Jay Huff (Wizards) e Braxton Key (agente livre).

Saíram

Bruce Brown (Pacers), Jeff Green (Rockets), Thomas Bryant (Heat), Jack White (Thunder) e Ish Smith (agente livre).

Rumores

Atualmente, o Denver Nuggets é uma das poucas equipes da NBA com o elenco completamente fechado para 2023/24. Claro que uma troca sempre pode acontecer, mas até as composições de elenco estão definidas. Neste momento, a equipe tem todos os 15 jogadores em contratos garantidos, além de três two-ways. Lembrando que o novo acordo de trabalho abriu mais uma dessas vagas de “duas vias”, para cada equipe.

Uma das mudanças que ainda assim são possíveis, são justamente nos jogadores que ocupam estas três vagas. No momento, a franquia tem os nomes como Collin Gillespie, Jay Huff e Braxton Key. Entretanto, há mais dois jogadores em contratos de dez dias, que estão treinando com a equipe. Eles são: Armaan Franklin e Andrew Funk. Ambos, aliás, são jogadores não selecionados no último recrutamento.

Nesse meio tempo, a franquia é uma das duas em toda a NBA, que possuí três jogadores em contratos máximos vigentes. A baixa flexibilidade, acima de tudo, cobrou seu preço na nova janela de mercado. Afinal, a equipe não pôde oferecer um grande valor para seu melhor reserva, Bruce Brown.

A direção também estava se movimentando para obter escolhas de Draft, mesmo enquanto jogavam nas finais da NBA. Ou seja, a dificuldade já era prevista para a franquia.

O Denver Nuggets trocou sua escolha protegida de primeira rodada em 2029, e a 40° escolha deste ano, enquanto obteve, três jogadores Top 37 para adicionar ao elenco para a NBA em 2023/24. O poder de mercado e espaço salarial era baixo. Apenas um agente livre foi assinado de maneira garantida. O veterano Justin Holiday.

O técnico

Não há detalhes sobre o novo contrato, mas Michael Malone renovou seu vínculo com o Denver Nuggets. O acordo anterior acabava em 2022/23. As informações passadas, à primeira vista, indicavam apenas um acerto de múltiplos anos para se manter na franquia.

Por fim, não há motivo para troca. Com Malone, o Nuggets se consolidou, antes mesmo do título, como um dos times mais consistentes da NBA. Foi o próprio técnico que, por exemplo, promoveu Nikola Jokic como titular, ainda sendo calouro, na metade final de 2015/16.

Seu papel no título, é muito maior do que apenas ser o comandante de 2022/23. Desde 2018/19, Denver venceu, ao menos, 45 vezes em todas as temporadas, obtendo um aproveitamento sempre superior a 58%.

Armadores*

27. Jamal Murray (1.93m, 97kg, 26 anos)

5. Kentavious Caldwell-Pope (1.96m, 92kg, 30 anos)

0. Christian Braun (2.01m, 98kg, 22 anos)

7. Reggie Jackson (1.88m, 94kg, 33 anos)

x. Justin Holiday (1.98m, 81kg, 34 anos)

x. Jalen Pickett (1.93m, 94kg, 23 anos)

21. Collin Gillespie (1.90m, 88kg, 24 anos)

Alas*

1. Michael Porter Jr (2.08m, 98kg, 25 anos)

50. Aaron Gordon (2.03m, 106kg, 27 anos)

8. Peyton Watson (2.03m, 90kg, 20 anos)

31. Vlatko Cancar (2.03m, 107kg, 26 anos)

x. Julian Strawter (2.01m, 92kg, 21 anos)

x. Hunter Tyson (2.03m, 97kg, 23 anos)

x. Braxton Key (2.03m, 104kg, 26 anos)

22. Zeke Nnaji (2.06m, 108kg, 22 anos)

Pivôs

15. Nikola Jokic (2.11m, 128kg, 28 anos)

6. DeAndre Jordan (2.11m, 120kg, 35 anos)

x. Jay Huff (2.16m, 108kg, 24 anos)

*Armadores e alas-armadores

** Alas e alas-pivôs

Análise final

Como foi deixado claro acima, Denver teve um foco, sabendo das dificuldades que viriam com o novo CBA. Mas a equipe está com ainda menos profundidade para 2023/24. Além disso, esse já era um problema que alguns identificavam na campanha vitoriosa de 2022/23.

Entretanto, nos playoffs, Bruce Brown, Jeff Green, e o calouro Christian Braun, deram conta do recado. Assim, foram peças vitais no caminho do título.

Só Braun segue no time. Principalmente por conta do baixo espaço salarial da equipe. O acordo de Jokic, por exemplo, até a assinatura de Jaylen Brown com o Boston Celtics nesta terça feira (25), era o maior da história da NBA. O valor de US$47.6 milhões em 2023/24, chegará a US$62.8 milhões, na opção de jogador que o sérvio terá em 2027/28.

No entanto, ainda existem as extensões máximas de calouro, que contemplam Jamal Murray e Michael Porter Jr. O armador vai ganhar US$33.8 milhões em 2023/24, enquanto o ala recebe um pouco menos, US$33.3 milhões.

Nesse meio tempo, Bruce Brown só poderia receber um aumento de US$1 milhão em seu contrato de US$6.4 milhões que lhe foi pago, em 2022/23.

A expectativa, portanto, é que haja um aumento de produção de jovens no período, como Peyton Watson, Zeke Nnaji. Ou, aliás, de calouros como Hunter Tyson, um dos destaques da Summer League.

Por outro lado, veteranos como Reggie Jackson e DeAndre Jordan, renovaram contrato. Ambos, então, precisam ter um papel muito melhor do que em 2022/23.

Por fim, contra a concorrência crescente da Conferência Oeste, mesmo compreendendo as dificuldades, a defesa de título da NBA para o Denver Nuggets, fica mais difícil. Isso, se esse for o elenco até o fim de 2022/23. A agência livre, portanto, pode ter enfraquecido os campeões.

