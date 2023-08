Veja os elencos da Copa do Mundo de Basquete 2023

A Copa do Mundo de Basquete 2023 começa nesta sexta-feira e, assim, o Jumper Brasil informa todos os 32 elencos da disputa. O Mundial conta com diversos jogadores da NBA fora da seleção dos EUA, como Karl-Anthony Towns (República Dominicana), Jordan Clarkson (Filipinas) e Eric Gordon (Bahamas), por exemplo. Embora Gordon já tenha disputado a edição de 2010 pela Seleção dos Estados Unidos, ele pode representar o outro país.

Elencos Copa do Mundo de Basquete 2023 – Grupo A

Angola

C Jilson Bango 2.08 m Löwen Braunschweig PF Silvio De Sousa 2.06 m Chorale Roanne PG Gerson Domingos 1.78 m Petro de Luanda PG Childe Dundão 1.67 m Petro de Luanda C João Fernandes 2.00 m Sporting CP F/C Bruno Fernando 2.08 m Atlanta Hawks F Eduardo Francisco 1.98 m Benfica SG Gerson Gonçalves 1.93 m Petro de Luanda F/C Kevin Kokila 2.03 m JL Bourg Basket G Dimitri Maconda 1.88 m Sangalhos DC F/C Antonio Monteiro 2.06 m Sporting CP PF Leonel Paulo 1.98 m

Técnico: Josep Clarós

Filipinas

PG 4 Kiefer Ravena 1.83 m Shiga Lakes PG 8 Scottie Thompson 1.86 m Barangay Ginebra San Miguel G 17 CJ Perez 1.88 m San Miguel Beermen SG 6 Jordan Clarkson 1.96 m Utah Jazz SG 10 Rhenz Abando 1.88 m Anyang KGC SG 16 Roger Pogoy 1.88 m TNT Tropang Giga SG 24 Dwight Ramos 1.93 m Levanga Hokkaido SF 13 Jamie Malonzo 1.95 m Barangay Ginebra San Miguel PF 25 Japeth Aguilar 2.08 m Barangay Ginebra San Miguel PF 34 A. J. Edu 2.08 m Toyama Grouses C 11 Kai Sotto 2.22 m Hiroshima Dragonflies C 15 June Mar Fajardo 2.11 m San Miguel Beermen

Técnico: Chot Reyes

Itália

PG 0 Marco Spissu 1.84 m Reyer Venezia PG 54 Alessandro Pajola 1.94 m Virtus Bologna G 18 Matteo Spagnolo 1.93 m Alba Berlin SG 7 Stefano Tonut 1.94 m Olimpia Milano G/F 50 Gabriele Procida 2.01 m Alba Berlin SF 13 Simone Fontecchio 2.03 m Utah Jazz SF 70 Luigi Datome 2.02 m Olimpia Milano PF 17 Giampaolo Ricci 2.01 m Olimpia Milano PF 33 Achille Polonara 2.03 m Virtus Bologna PF 40 Luca Severini 2.04 m Derthona Basket F/C 9 Nicolò Melli 2.05 m Olimpia Milano F/C 35 Mouhamet Diouf 2.06 m Río Breogán

Técnico: Gianmarco Pozzecco

República Dominicana

PG 4 Gelvis Solano 1.83 m Reales de La Vega PG 3 Jean Montero 1.90 m Real Betis PG 10 Andrés Feliz 1.83 m Club Joventut Badalona SG 5 Victor Liz 1.90 m Capitanes de Arecibo SG 2 Rigoberto Mendoza 1.91 m Capitanes SG 25 Lester Quinones 1.93 m Golden State Warriors SF 20 Gerardo Suero 1.94 m Vaqueros de Bayamón SF 23 LJ Figueroa 1.98 m Ratiopharm Ulm PF 9 Antonio Peña 2.03 m Brillantes del Zulia PF 12 Ángel Delgado 2.05 m Beşiktaş C 11 Eloy Vargas 2.12 m Club Atlético Aguada C 32 Karl-Anthony Towns 2.13 m Minnesota Timberwolves

Técnico: Néstor Garcia

Jogos

25/08 – Angola x Itália – 5h*

25/08 – República Dominicana x Filipinas – 9h

27/08 – Itália x República Dominicana – 5h

27/08 – Filipinas x Angola – 9h

29/08 – Angola x República Dominicana – 5h

29/08 – Filipinas x Itália – 9h

*Horários de Brasília

Elencos Copa do Mundo de Basquete 2023 – Grupo B

China

PG Hu Mingxuan 1.91 m Guangdong Southern Tigers G Zhao Jiwei 1.83 m Liaoning Flying Leopards G Zhu Junlong 2.01 m Zhejiang Guangsha Lions SG Zhao Rui 1.95 m Xinjiang Flying Tigers SF Cui Yongxi 1.99 m Guangzhou Loong Lions F Kyle Anderson 2.06 m Minnesota Timberwolves F Fu Hao 2.08 m Liaoning Flying Leopards F Zhang Zhenlin 2.05 m Liaoning Flying Leopards F Zhou Peng 2.06 m Shenzhen Leopards C Hu Jinqiu 2.11 m Zhejiang Guangsha Lions C Wang Zhelin 2.14 m Shanghai Sharks C Zhou Qi 2.16 m Guangdong Southern Tigers

Técnico: Aleksandar Đorđević

Porto Rico

PG Jordan Howard 1.80 m Obradoiro PG Tremont Waters 1.78 m Gigantes de Carolina G Stephen Thompson Jr. 1.94 m Bnei Herzliya SG Ethan Thompson 1.96 m Windy City Bulls SF Aleem Ford 2.03 m Leones de Ponce SF John Holland 1.96 m Hapoel Tel Aviv SF Justin Reyes 1.93 m Pallacanestro Varese F Chris Ortiz 2.03 m Osos de Manati F Isaiah Pineiro 2.01 m Piratas de Quebradillas F/C George Conditt IV 2.08 m Gigantes de Carolina F/C Ismael Romero 2.06 m Vaqueros de Bayamón F/C Arnaldo Toro Barea 2.02 m Landstede Hammers

Técnico: Nelson Colón

Sérvia

PG Stefan Jović 1.98 m Basket Zaragoza G Aleksa Avramović 1.92 m Partizan Mozzart Bet SG Bogdan Bogdanović 1.96 m Atlanta Hawks SG Vanja Marinković 1.98 m Saski Baskonia G/F Ognjen Dobrić 2.00 m Virtus Bologna G/F Marko Gudurić 1.98 m Fenerbahçe Beko F Dejan Davidovac 2.03 m Crvena zvezda PF Nikola Jović 2.08 m Miami Heat PF Boriša Simanić 2.11 m Basket Zaragoza F/C Filip Petrušev 2.11 m Philadelphia 76ers C Nikola Milutinov 2.13 m Olympiacos C Dušan Ristić 2.13 m Lenovo Tenerife

Técnico: Svetislav Pešić

Sudão do Sul

PG Carlik Jones 1.83 m Chicago Bulls G Sunday Dech 1.95 m Adelaide 36ers G/F Emmanuel Akot 2.03 m Ottawa BlackJacks G/F Peter Jok 1.98 m G/F Marial Shayok 1.98 m Maine Celtics SF Kuany Kuany 2.01 m Kauhajoen Karhu F Nuni Omot 2.06 m Taichung Suns PF Majok Deng 2.05 m Logan Thunder F/C Wenyen Gabriel 2.06 m Los Angeles Lakers F/C Mangok Mathiang 2.08 m New Zealand Breakers C Deng Acuoth 2.08 m Knox Raiders C Khaman Maluach 2.16 m NBA Academy Africa

Técnico: Royal Ivey

Jogos

26/08 – Sudão do Sul x Porto Rico – 5h*

26/08 – Sérvia x China – 9h

28/08 – China x Sudão do Sul – 5h

28/08 – Porto Rico x Sérvia – 9h

30/08 – Sudão do Sul x Sérvia – 5h

30/08 – China x Porto Rico – 9h

*Horários de Brasília

Elencos Copa do Mundo de Basquete 2023 – Grupo C

EUA

PG 11 Jalen Brunson 1.88 m New York Knicks G 4 Tyrese Haliburton 1.96 m Indiana Pacers SG 10 Anthony Edwards 1.93 m Minnesota Timberwolves SG 15 Austin Reaves 1.96 m Los Angeles Lakers G/F 5 Mikal Bridges 1.98 m Brooklyn Nets G/F 12 Josh Hart 1.93 m New York Knicks SF 7 Brandon Ingram 2.03 m New Orleans Pelicans F 6 Cameron Johnson 2.03 m Brooklyn Nets PF 8 Paolo Banchero 2.08 m Orlando Magic PF 9 Bobby Portis 2.11 m Milwaukee Bucks F/C 13 Jaren Jackson Jr. 2.08 m Memphis Grizzlies C 14 Walker Kessler 2.13 m Utah Jazz

Técnico: Steve Kerr

Grécia

PG 0 Thomas Walkup 1.93 m Olympiacos PG 3 Michalis Lountzis 1.96 m Olympiacos G 6 Dimitrios Moraitis 1.94 m Panathinaikos G 13 Lefteris Bochoridis 1.96 m Aris SG 5 Giannoulis Larentzakis 1.96 m Olympiacos G/F 1 Nikos Rogkavopoulos 2.03 m Baskonia SF 16 Kostas Papanikolaou 2.03 m Olympiacos SF 21 Ioannis Papapetrou 2.06 m Panathinaikos PF 43 Thanasis Antetokounmpo 2.01 m Milwaukee Bucks F/C 44 Dinos Mitoglou 2.10 m Panathinaikos C 14 Georgios Papagiannis 2.20 m Fenerbahçe C 76 Manos Chatzidakis 2.08 m AEK

Técnico: Dimitrios Itoudis

Jordânia

PG Malek Kanaan 1.85 m Al Riyadi PG Sami Bzai 1.91 m Al-Ahli PG Freddy Ibrahim 1.90 m Al-Ahli G Amin Abu Hawwas 1.93 m Orthodox BC SG Ahmad Hammouri 1.90 m Western HS (CA) SF Ahmad Alhamarsheh 1.96 m Orthodox BC SF Zaid Abbas 2.03 m SF Hashem Abbas 1.90 m Al Hilal SF Zane Alnajdawi 2.01 m Al-Ahli F Rondae Hollis-Jefferson 1.98 m Atléticos de San Germán C Mohammad Hussein 2.11 m Al-Ahli C Ahmad Al-Dwairi 2.13 m Bursaspor

Técnico: Wesam Al-Sous

Nova Zelândia

PG Flynn Cameron 1.96 m Melbourne United PG Izayah Le’afa 1.88 m Wellington Saints PG Shea Ili 1.84 m Melbourne United PG Taylor Britt 1.88 m Canterbury Rams G Walter Brown 1.90 m Canterbury Rams G/F Reuben Te Rangi 1.98 m Auckland Tuatara SF Dan Fotu 2.03 m Franklin Bulls SF Hyrum Harris 2.04 m Hawke’s Bay Hawks SF Jordan Ngatai 1.96 m Hawke’s Bay Hawks F Finn Delany 2.00 m Baskets Bonn PF Isaac Fotu 2.03 m Utsunomiya Brex PF Tohi Smith-Milner 2.05 m Wellington Saints F/C Sam Timmins 2.11 m Otago Nuggets F/C Yanni Wetzell 2.08 m Alba Berlin

Técnico: Pero Cameron

Jogos

26/08 – Jordânia x Grécia – 5h45*

26/08 – EUA x Nova Zelândia – 9h40

28/08 – Nova Zelândia x Jordânia – 5h45

28/08 – Grécia x EUA – 9h40

30/08 – EUA x Jordânia – 5h40

30/08 – Grécia x Nova Zelândia – 9h40

*Horários de Brasília

Elencos Copa do Mundo de Basquete 2023 – Grupo D

Egito

PG Karim Hatem Elgizawy 1.91 m Al Ahly PG Adam Moussa 1.84 m Coppell High School G Amr El Gendy 1.92 m Al Ahly G Ehab Amin 1.93 m Al Ahly SG 12 Youssef Aboushousha 1.93 m Al Ittihad SG 44 Omar Hesham 1.87 m Zamalek SG Amr Zahran 1.91 m Al Ahly C Anas Mahmoud 2.13 m Al Ittihad C 55 Omar Oraby 2.18 m Al Ahly C Waleed Abdelgawad 2.04 m Zamalek C Patrick Gardner 2.07 m Marist Red Foxes C Assem Marei 2.06 m Changwon

Técnico: Roy Rana

Lituânia

PG Vaidas Kariniauskas 1.98 m M Basket Mažeikiai PG Rokas Jokubaitis 1.94 m Barcelona G Tomas Dimša 1.96 m Žalgiris G Margiris Normantas 1.94 m Rytas Vilnius G/F Deividas Sirvydis 2.03 m Lietkabelis G/F Ignas Brazdeikis 2.01 m Žalgiris F Tadas Sedekerskis 2.06 m Baskonia F Mindaugas Kuzminskas 2.06 m AEK Athens PF Eimantas Bendžius 2.07 m Dinamo Sassari C Donatas Motiejūnas 2.13 m AS Monaco C Jonas Valančiūnas 2.11 m New Orleans Pelicans C Gabrielius Maldūnas 2.04 m Lietkabelis

Técnico: Kazys Maksvytis

México

PG Paul Stoll 1.80 m Libertadores de Querétaro PG Gabriel Girón 1.91 m Libertadores de Querétaro G Jorge Gutiérrez 1.91 m Libertadores de Querétaro G Orlando Méndez-Valdez 1.83 m Capitanes SG Francisco Cruz 1.91 m Manisa SF Gael Bonilla 2.04 m Capitanes F Fabián Jaimes 1.98 m Panteras de Aguascalientes F Daniel Amigo 2.08 m Libertadores de Querétaro PF Jorge Camacho 2.01 m Rayos de Hermosillo PF Irwin Ávalos 2.01 m Reyes de Durango C Israel Gutiérrez 2.06 m Dorados de Chihuahua C Joshua Ibarra 2.10 m Brampton Honey Badgers

Técnico: Omar Quintero

Montenegro

PG Kendrick Perry 1.85 m Unicaja PG Nikola Ivanović 1.90 m Crvena zvezda PG Igor Drobnjak 1.93 m Budućnost G Petar Popović 1.92 m Budućnost G Vladimir Mihailović 1.95 m Mornar Bar SG Andrija Slavković 2.02 m SC Derby F Dino Radončić 2.03 m Zaragoza F Nemanja Radović 2.08 m Murcia F/C Aleksa Ilić 2.04 m Budućnost F/C Bojan Dubljević 2.05 m Valencia F/C Marko Simonović 2.13 m Crvena zvezda C Nikola Vučević 2.08 m Chicago Bulls

Técnico: Boško Radović

Jogos

25/08 – México x Montenegro – 5h45*

25/08 – Egito x Lituânia – 9h30

27/08 – Montenegro x Egito – 5h45

27/08 – Lituânia x México – 9h30

29/08 – Egito x México – 5h45

29/08 – Montenegro x Lituânia – 9h30

*Horários de Brasília

Leia mais

Elencos Copa do Mundo de Basquete 2023 – Grupo E

Alemanha

PG Isaac Bonga 2.03 m Bayern Munich PG Justus Hollatz 1.91 m CB Breogán G Maodo Lô 1.91 m Olimpia Milano SG David Krämer 1.96 m Basketball Löwen Braunschweig SG Andreas Obst 1.91 m Bayern Munich SG Dennis Schröder 1.85 m Toronto Raptors G/F Niels Giffey 2.01 m Bayern Munich SF Franz Wagner 2.08 m Orlando Magic F/C Daniel Theis 2.03 m Indiana Pacers F/C Johannes Thiemann 2.05 m Alba Berlin F/C Johannes Voigtmann 2.11 m Olimpia Milano F/C Moritz Wagner 2.11 m Orlando Magic

Técnico: Gordon Herbert

Austrália

PG Dyson Daniels 2.03 m New Orleans Pelicans PG Josh Giddey 2.03 m Oklahoma City Thunder PG Patty Mills 1.85 m Atlanta Hawks SG Chris Goulding 1.93 m Melbourne United SG Josh Green 1.96 m Dallas Mavericks G/F Dante Exum 1.96 m Dallas Mavericks SF Joe Ingles 2.03 m Orlando Magic SF Matisse Thybulle 1.96 m Portland Trail Blazers SF Jack White 2.01 m Oklahoma City Thunder PF Xavier Cooks 2.03 m Washington Wizards PF Nick Kay 2.06 m Shimane Susanoo Magic C Duop Reath 2.11 m Al Riyadi

Técnico: Brian Goorjian

Finlândia

PG Miro Little 1.92 m Baylor PG Edon Maxhuni 1.88 m Merlins PG Ilari Seppälä 1.88 m Saint-Chamond G Sasu Salin 1.90 m Tenerife G/F Jacob Grandison 1.98 m G/F Henri Kantonen 1.98 m Kauhajoki G/F Elias Valtonen 2.01 m Rostock F Lauri Markkanen 2.13 m Utah Jazz F Alex Murphy 2.06 m Hokkaido PF Mikael Jantunen 2.03 m Paris PF Olivier Nkamhoua 2.03 m Tennessee C Alexander Madsen 2.08 m AEK Athens

Técnico: Lassi Tuovi

Japão

PG Yuki Togashi 1.68 m Chiba Jets Funabashi PG Yuki Kawamura 1.72 m Yokohama B-Corsairs SG Yudai Baba 1.96 m Texas Legends SG Makoto Hiejima 1.91 m Utsunomiya Brex SG Keisei Tominaga 1.88 m Nebraska Cornhuskers SG Yudai Nishida 1.90 m SeaHorses Mikawa G/F Shuta Hara 1.87 m Chiba Jets Funabashi SF Yuta Watanabe 2.03 m Phoenix Suns SF Hirotaka Yoshii 1.96 m Alvark Tokyo PF Soichiro Inoue 2.01 m Sun Rockers Shibuya PF Josh Hawkinson 2.08 m Shinshu Brave Warriors C Koya Kawamata 2.02 m Shiga Lakes

Técnico: Tom Hovasse

Jogos

25/08 – Finlândia x Austrália – 5h30*

25/08 – Alemanha x Japão – 9h10

27/08 – Austrália x Alemanha – 5h30

27/08 – Japão x Finlândia – 9h10

29/08 – Alemanha x Finlândia – 4h30

29/08 – Austrália x Japão – 8h10

*Horários de Brasília

Elencos Copa do Mundo de Basquete 2023 – Grupo F

Cabo Verde

PG Patrick Mendes 1.93 m CB Almería PG Fidel Mendonça 1.87 m Prédio Basketball PG Shane Da Rosa 1.83 m Providence SG Anim Delgado 1.90 m SG Anderson Correia 1.95 m Petro de Luanda SG Will Tavares 1.95 m BC Yambol G/F Ivan Almeida 1.98 m Benfica G/F Joel Almeida 1.94 m FAP SF Kevin Coronel 1.96 m JALT Le Mans SF João Gomes 2.01 m Benfica PF Kenneti Mendes 2.03 m Providence PF Amarilson Lopes 2.02 m Académica do Mindelo PF Patrick Spencer 2.03 m ZBK Madrid C Edy Tavares 2.21 m Real Madrid C Keven Gomes 2.11 m FC Porto

Técnico: Emanuel Trovoada

Eslovênia

PG Aleksej Nikolić 1.91 m Brescia PG Žiga Samar 1.97 m Alba Berlin G Luka Dončić 2.01 m Dallas Mavericks SG Gregor Glas 1.97 m Mornar Bar SG Klemen Prepelič 1.91 m Valencia G/F Zoran Dragić 1.96 m Cedevita Olimpija G/F Gregor Hrovat 1.96 m Dijon G/F Jaka Blažič 1.96 m Cedevita Olimpija F Jakob Čebašek 2.00 m Constanța PF Bine Prepelič 2.00 m Spirou C Žiga Dimec 2.11 m Nishinomiya Storks C Mike Tobey 2.13 m Crvena zvezda

Técnico: Aleksander Sekulić

Geórgia

PG Giorgi Tsintsadze 1.92 m TSU PG Luka Liklikadze 1.93 m Olimpi G Thad McFadden 1.88 m Murcia G Rati Andronikashvili 1.93 m Murcia SG Duda Sanadze 1.97 m ASE G/F Kakhaber Jintcharadze 1.95 m Kutaisi F Mikheil Berishvili 2.04 m TSU PF Tornike Shengelia 2.07 m Virtus Bologna PF Giorgi Turdziladze 2.08 m Olimpi F/C Sandro Mamukelashvili 2.08 m San Antonio Spurs C Giorgi Shermadini 2.17 m Tenerife C Goga Bitadze 2.11 m Orlando Magic

Técnico: Ilias Zouros

Venezuela

PG Pedro Chourio 1.86 m Panteras de Miranda PG David Cubillán 1.83 m Guaiqueríes de Margarita PG Heissler Guillent 1.86 m Guaros de Lara PG Gregory Vargas 1.80 m Gladiadores de Anzoátegui G Andrés Marrero 1.94 m La Salle Explorers SG Jhornan Zamora 1.96 m Trotamundos F José Materán 1.96 m Pato Basquete F Anthony Perez 2.06 m Gladiadores de Anzoátegui F Miguel Ruiz 2.02 m Panteras de Miranda PF Michael Carrera 1.96 m Estudiantes PF Néstor Colmenares 2.03 m Trotamundos F/C Windi Graterol 2.06 m Guaiqueríes de Margarita C Luis Carrillo 2.06 m Spartans Distrito Capital C Enrique Medina 2.18 m NBA Academy

Técnico: Fernando Duró

Jogos

26/08 – Cabo Verde x Geórgia – 5h*

26/08 – Eslovênia x Venezuela – 8h30

28/08 – Venezuela x Cabo Verde – 5h

28/08 – Geórgia x Eslovênia – 8h30

30/08 – Geórgia x Venezuela – 5h

30/08 – Eslovênia x Cabo Verde – 8h30

*Horários de Brasília

Elencos Copa do Mundo de Basquete 2023 – Grupo G

Brasil

PG Yago dos Santos 1.75 m Crvena Zvezda PG Raul Neto 1.88 m Fenerbahçe G Marcelo Huertas 1.91 m Iberostar Tenerife G George de Paula 1.98 m Franca SG Vítor Benite 1.94 m Gran Canaria SF Gui Santos 2.01 m Santa Cruz Warriors SF Leonardo Meindl 2.01 m Alvark Tokyo PF Lucas Dias 2.08 m Franca PF Bruno Caboclo 2.08 m Umana Reyer Venezia F/C Cristiano Felício 2.11 m Covirán Granada C Felipe dos Anjos 2.21 m Andorra C Tim Soares 2.11 m Nagoya Dolphins

Técnico: Gustavo de Conti

Costa do Marfim

G Solo Diabate 1.83 m Petro de Luanda SG Assemian Moulare 1.84 m Vichy-Clermont SG Bazoumana Kone 1.93 m Karlsruhe SG Nisre Zouzoua 1.88 m Aix Maurienne SG Maxence Dadiet 1.92 m Toulouse SF Charles Abouo 1.96 m Le Portel SF Jean-Philippe Dally 2.00 m Champagne Basket F Vafessa Fofana 2.01 m Gravelines-Dunkerque PF Mike Fofana 2.06 m ABC Fighters PF Amadou Sidibe 2.03 m Peñarol (MDP) PF Patrick Tapé 2.08 m Caledonia Gladiators C Cédric Bah 2.00 m Vichy-Clermont

Técnico: Dejan Prokic

Espanha

PG Alberto Díaz 1.91 m Unicaja PG Sergio Llull 1.91 m Real Madrid PG Juan Núñez 1.92 m Ratiopharm Ulm SG Darío Brizuela 1.88 m Barcelona G/F Álex Abrines 1.98 m Barcelona G/F Rudy Fernández 1.96 m Real Madrid PF Joel Parra 2.03 m Barcelona PF Víctor Claver 2.07 m Valencia Basket PF Usman Garuba 2.03 m Oklahoma City Thunder PF Juancho Hernangómez 2.06 m Panathinaikos C Santi Aldama 2.13 m Memphis Grizzlies C Willy Hernangómez 2.11 m Barcelona

Técnico: Sergio Scariolo

Irã

PG Sajjad Mashayekhi 1.80 m Zob Ahan Isfahan PG Mohammad Sina Vahedi 1.87 m Mahram Tehran G Behnam Yakhchali 1.91 m Shahrdari Gorgan SG Piter Girgoorian 1.99 m Mahram Tehran SG Navid Rezaeifar 2.02 m Palayesh Naft Abadan G/F Mohammad Amini 2.00 m Monaco F Matin Aghajanpour 2.02 m Kalleh PF Arsalan Kazemi 2.01 m Chemidor Qom F/C Jalal Aghamiri 2.02 m Kalleh C Hasan Aliakbari 2.10 m Parsa C Hamed Haddadi 2.18 m Sichuan Blue Whales C Meisam Mirzaei 2.04 m Kalleh

Técnico: Hakan Demir

Jogos

26/08 – Irã x Brasil – 6h45*

26/08 – Espanha x Costa do Marfim – 10h30

28/08 – Costa do Marfim x Irã – 6h45

28/08 – Brasil x Espanha – 10h30

30/08 – Costa do Marfim x Brasil – 6h45

30/08 – Irã x Espanha – 10h30

*Horários de Brasília

Elencos Copa do Mundo de Basquete 2023 – Grupo H

Canadá

PG 25 Trae Bell-Haynes 1.88 m Basket Zaragoza SG 1 Nickeil Alexander-Walker 1.96 m) Minnesota Timberwolves SG 9 RJ Barrett 1.98 m New York Knicks SG 2 Shai Gilgeous-Alexander 1.98 m Oklahoma City Thunder G/F 0 Luguentz Dort 1.93 m Oklahoma City Thunder G/F 5 Kenny Chery 1.80 m G/F 21 Philip Scrubb 1.96 m Niagara River Lions SF 24 Dillon Brooks 1.98 m Houston Rockets SF 3 Melvin Ejim 2.01 m Unicaja SF 23 Thomas Scrubb 1.98 m Ottawa BlackJacks PF 11 Kyle Alexander 2.08 m Hapoel Tel Aviv PF 13 Kelly Olynyk 2.11 m Utah Jazz C 7 Dwight Powell 2.08 m Dallas Mavericks

Técnico: Jordi Fernández

França

PG 00 Sylvain Francisco 1.85 m Bayern Munich G 0 Élie Okobo 1.91 m Monaco G 12 Nando de Colo 1.96 m ASVEL G/F 10 Evan Fournier 1.98 m New York Knicks G/F 24 Yakuba Ouattara 1.91 m Monaco G/F Isaïa Cordinier 1.96 m Virtus Bologna SF 22 Terry Tarpey 1.96 m Monaco F 5 Nicolas Batum 2.03 m Los Angeles Clippers PF 7 Guerschon Yabusele 2.01 m Real Madrid C 26 Mathias Lessort 2.06 m Panathinaikos C 27 Rudy Gobert 2.16 m Minnesota Timberwolves C 93 Moustapha Fall 2.18 m Olympiacos

Técnico: Vincent Collet

Letônia

PG 47 Artūrs Kurucs 1.93 m Promitheas Patras PG 55 Artūrs Žagars 1.90 m Nevėžis PG 66 Kristers Zoriks 1.91 m Petkim Spor G 21 Aigars Šķēle 1.92 m Stal Ostrów Wielkopolski SG 9 Dairis Bertāns 1.93 m Real Betis SF 12 Artūrs Strautiņš 1.98 m Reggiana F 00 Rodions Kurucs 2.08 m Strasbourg F 8 Dāvis Bertāns 2.08 m Oklahoma City Thunder PF 11 Rolands Šmits 2.07 m Žalgiris PF 24 Andrejs Gražulis 2.02 m Trento C 18 Klāvs Čavars 2.08 m Start Lublin C 32 Anžejs Pasečņiks 2.16 m Real Betis

Técnico: Luca Banchi

Líbano

PG Ali Mansour 1.85 m Al Riyadi PG Wael Arakji 1.92 m Al Riyadi PG Ali Mezher 1.80 m Sagesse G Sergio El Darwich 1.94 m Sagesse SG Amir Saoud 1.87 m Al Riyadi SG Karim Zeinoun 1.88 m Al Riyadi SF Youssef Khayat 2.03 m Michigan PF Ali Haidar 2.01 m Beirut Club PF Karim Ezzedine 2.06 m Sagesse PF Hayk Gyokchyan 2.03 m Al Riyadi PF Mark Khoury 1.96 m Dynamo Lebanon PF Omari Spellman 2.03 m Anyang KGC C Naim Rabay 2.06 m Beirut Club C Gerard Hadidian 2.02 m Beirut Club

Técnico: Jad El Hajj

Jogos

25/08 – Letônia x Líbano – 6h15*

25/08 – Canadá x França – 10h30

27/08 – Líbano x Canadá – 6h45

27/08 – França x Letônia – 10h30

29/08 – Líbano x França – 6h45

29/08 – Canadá x Letônia – 10h30

*Horários de Brasília

