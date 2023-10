Em busca de time na NBA, Bruno Caboclo vai bem contra Timberwolves

O Minnesota Timberwolves enfrentou e atropelou o Maccabi Ra’anana, de Israel, nesta terça-feira (17), por 138 a 111. A partida, no entanto, foi a oportunidade para Bruno Caboclo mostrar que merece uma vaga em um time da NBA. Afinal, terminou o duelo com dez pontos, nove rebotes e três tocos, em 24 minutos.

A partida, aliás, deu fim à turnê de Caboclo e sua equipe nos Estados Unidos. Em três confrontos diante de Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers, além do Timberwolves, o brasileiro terminou com médias de 8.6 pontos e nove rebotes. A expectativa, agora, é de que um acordo com alguma equipe possa pintar.

Bruno Caboclo deixou seu último time na NBA na temporada 2020/21. Na época, representou o Houston Rockets por apenas seis partidas. Ainda em sua carreira, passou por Toronto Raptors, Sacramento Kings e Memphis Grizzlies. Neste último, foi onde recebeu mais oportunidades, com 34 partidas, sendo 19 como titular, e médias de 8.3 pontos, 4.5 rebotes, 1.0 bloqueio.

Publicidade

Por fim, esteve próximo de retornar antes da última temporada. Ele assinou com o Boston Celtics para disputar a pré-temporada e, até então, a equipe precisava de alas-pivôs versáteis. A situação não avançou, mas o brasileiro não desistiu de retornar ao basquete norte-americano. Longe disso, aliás.

“Eu sempre vou ter isso (jogar na NBA) na minha cabeça. Mas também vou focar no meu momento presente. Quero estar nas melhores condições possíveis para que, se um dia aparecer uma chance mais uma vez, esteja pronto para aproveitá-la”, revelou o jogador. A declaração foi dada em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, em fevereiro deste ano.

Publicidade

Trajetória

No meio do caminho para retornar a jogar na NBA, Bruno Caboclo tomou a decisão questionável de voltar ao Brasil. Foi um retorno breve, mas muito impactante. Ele jogou a temporada 2021/22 pelo São Paulo e, assim, conseguiu rechear o currículo. Conquistou o título da Champions League das Américas sendo escolhido MVP da competição e, além disso, foi o jogador mais valioso do NBB.



“Não acho que foi um passo errado em minha carreira. Eu queria passar um tempo com a minha família após a pandemia. E, por isso, vi o São Paulo como a melhor opção. Um time competitivo em um campeonato internacional. Fui campeão e até eleito MVP. Melhorou o meu histórico e, por fim, aprendi muito com os jogadores mais experientes do elenco”, defendeu.

Publicidade

Leia mais sobre Bruno Caboclo!

O desejo, então, o levou a, depois de ser liberado pelo Celtics, atuar na G League. Ele realizou 16 partidas com o Mexico City Capitanes, mas notou que esse não seria um caminho prático para o seu maior objetivo. Por isso, pediu para sair e foi para o basquete alemão.

“Joguei no Capitanes apostando em uma possibilidade de conseguir voltar à NBA. Mas, após meia temporada, não vi muita chance de isso acontecer rápido. Então, preferi acabar a temporada na Europa. Eu posso ganhar mais experiência, o que não tenho muito”, explicou, também em fevereiro.

Publicidade

Mais recentemente, Caboclo vestiu as cores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Basquete. Na campanha, o Brasil terminou na 13ª colocação e o ala-pivô foi o grande destaque. Em cinco jogos, terminou com médias de 16.4 pontos e 9.2 rebotes.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA