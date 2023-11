Em confronto entre Nikola Jokic e Victor Wembanyama, Nuggets vence Spurs

Victor Wembanyama bem que tentou, mas o Denver Nuggets ficou com a vitória diante do San Antonio Spurs. Primeira escolha do Draft, o jogador produziu 22 pontos, 11 rebotes, seis roubos de bola e quatro roubos de bola. Por outro lado, Nikola Jokic brilhou como sempre. Apesar de o Nuggets não contar com Aaron Gordon e, principalmente, Jamal Murray, o time voltou a vencer na volta para Denver.

Após uma sequência de quatro derrotas e apenas uma vitória jogando longe de seus domínios, o Nuggets explorou o efeito casa para superar o Spurs.

No primeiro tempo, o Nuggets tinha sempre a vantagem, mas Victor Wembanyama fazia o Spurs ainda seguir no jogo. Então, o francês produziu 17 pontos por San Antonio. Só que Nikola Jokic liderava Denver com 21. Embora a diferença estivesse em dois dígitos, os visitantes seguiam tentando.

Defensivamente, Victor Wembanyama brilhou pelo Spurs, enquanto o Nuggets tentava abrir vantagem. No entanto, o time texano teve muitos problemas do outro lado da quadra. Assim, a situação para o Spurs seguia ruim, exceto quando arremessava de longa distância. Mas mesmo com desfalques, Denver contou com o talento de Nikola Jokic para ampliar a diferença no terceiro quarto.

Sempre que o San Antonio tentava cortar a diferença, Jokic dava um jeito de ampliar. Victor Wembanyama acertou dois lances livres, mas o Nuggets liderava por 107 a 84 diante do Spurs. Então, no último período, a equipe texana começou a diminuir a diferença. Embora com a maioria de reservas em quadra, os visitantes anotaram nove pontos sem resposta do oponente. Restavam cerca de cinco minutos para o fim, mas a vantagem ainda era grande.

San Antonio seguiu com reservas, enquanto Denver ainda tinha seus titulares. Então, a diferença seguiu por volta de 15 pontos e o Nuggets passou pelo Spurs com alguma tranquilidade, apesar de todos os esforços de Victor Wembanyama.

Agora, o Nuggets possui 11 vitórias em 17 jogos, enquanto o Spurs acumula três triunfos e 14 derrotas.

(3-14) San Antonio Spurs 120 x 132 Denver Nuggets (11-6)

San Antonio

Victor Wembanyama: 22 pontos, 11 rebotes, seis roubos de bola, quatro bloqueios

Devin Vassell: 19 pontos

Malaki Branham: 15 pontos

Julian Champagnie: 13 pontos

Tre Jones: dez pontos, seis assistências, quatro rebotes

Keldon Johnson: dez pontos

Denver

Nikola Jokic: 39 pontos, 11 rebotes, nove assistências, cinco erros de ataque

Michael Porter: 25 pontos, sete rebotes

Reggie Jackson: 20 pontos, sete rebotes, seis assistências

Kentavious Caldwell-Pope: 15 pontos, seis assistências

Julian Strawther: dez pontos, quatro assist~encias, três roubos de bola

(4-12) Portland Trail Blazers 102 x 108 Milwaukee Bucks (12-5)

Damian Lillard anotou 11 pontos no último quarto para virar o jogo em favor do Milwaukee Bucks contra o Portland Trail Blazers. Apesar de jogar fora de casa, o Blazers chegou a estar vencendo por 26 pontos. No entanto, o Bucks arrancou para a vitória após estar perdendo por 13 quando restavam oito minutos para o fim. Então, Lillard fez 11 dos últimos 16 pontos do Bucks para conquistar o 12° triunfo da equipe em 17 jogos na temporada. Por outro lado, o Blazers possui apenas quatro vitórias em 16 partidas.

Portland

Jerami Grant: 22 pontos, quatro roubos de bola

Malcolm Brogdon: 18 pontos, 12 assistências, oito rebotes

Shaedon Sharpe: 17 pontos, seis rebotes

Deandre Ayton: 14 pontos, 13 rebotes

Scoot Henderson: 13 pontos, quatro rebotes

Milwaukee

Giannis Antetokounmpo: 33 pontos, 16 rebotes, seis assistências, três bloqueios

Damian Lillard: 31 pontos, cinco rebotes, quatro assistências

Malik Beasley: 14 pontos, seis rebotes, três roubos de bola

Brook Lopez: dez pontos, seis rebotes, quatro bloqueios, três roubos de bola

Bobby Portis: 12 pontos, oito rebotes, três bloqueios

(8-8) Atlanta Hawks 103 x 113 Boston Celtics (13-4)

O Hawks não contou com o ala-pivô Jalen Johnson, que vai perder de quatro a seis semanas por lesão no pulso. Mas o Celtics também não jogou completo. Kristaps Porzingis (panturrilha) e Jrue Holiday (tornozelo) são problemas para a equipe de Massachusetts. Enquanto o pivô vai passar por uma nova avaliação na próxima semana, Holiday estaria mais próximo de retornar às quadras.

No entanto, as ausências do Celtics não foram exatamente um grande problema. O time venceu o seu 13° jogo em 17 realizados até aqui e lidera a Conferência Leste. Por outro lado, o Hawks possui oito vitórias e oito derrotas.

Atlanta

Trae Young: 33 pontos, sete assistências, cinco rebotes, 6-16 em três pontos, cinco erros de ataque

Bogdan Bogdanovic: 23 pontos, sete rebotes, 7-10 em três pontos

De’Andre Hunter: 24 pontos, quatro rebotes, 5-11 em três pontos

Boston

Jayson Tatum: 34 pontos, nove rebotes, quatro assistências, 5-13 em três pontos, seis erros de ataque

Jaylen Brown: 21 pontos, sete rebotes

Derrick White: 15 pontos, 11 assistências

Sam Hauser: 12 pontos, quatro rebotes

Al Horford: seis pontos, 15 rebotes

Neemias Queta: sete pontos, dez rebotes, 15 minutos

(11-6) Phoenix Suns 116 x 113 New York Knicks (9-7)

Apesar de não contar mais uma vez com Kevin Durant, o Phoenix Suns bateu o New York Knicks fora de casa. Devin Booker anotou 28 pontos, enquanto Eric Gordon colaborou com outros 25. Enquanto isso, o Knicks teve Jalen Brunson como o seu principal jogador. Brunson fez 33 pontos e distribuiu oito assistências. Ele até fez a cesta que fez a equipe de Nova York empatar em 113, restando 21 segundos para o fim, mas Booker respondeu da mesma forma, com 1.1 segundo. Assim, o Suns confirmou o seu 11° triunfo em 17 jogos na temporada. Por outro lado, o Knicks soma nove vitórias e sete derrotas.

Phoenix

Devin Booker: 28 pontos, 11 assistências, cinco rebotes

Eric Gordon: 25 pontos, 6-9 em três pontos

Jordan Goodwin: 14 pontos, sete rebotes, cinco assistências

Jusuf Nurkic: oito pontos, dez rebotes, quatro assistências, quatro bloqueios

Nassir Little: 11 pontos

New York

Jalen Brunson: 35 pontos, oito assistências, seis rebotes, três roubos de bola, 5-10 em três pontos

Julius Randler: 28 pontos, cinco rebotes

Immanuel Quicley: 18 pontos

(5-10) Charlotte Hornets 117 x 130 Orlando Magic (12-5)

O Charlotte Hornets tinha o seu time titular completo para a primeira vez na temporada, mas durou pouco. Apesar de Terry Rozier voltar após nove partidas, LaMelo Ball sofreu uma lesão no tornozelo durante o primeiro tempo. Então, o Orlando Magic, que já vem fazendo uma grande campanha em 2023/24, fez a parte dele e venceu o seu 12° jogo em 17 até o momento. Por outro lado, o Hornets tem um dos piores índices no quesito, com cinco triunfos e dez derrotas.

Charlotte

N°0: 23 pontos, dez rebotes

Terry Rozier: 22 pontos, nove assistências, cinco erros de ataque

Brandon Miller: 20 pontos, cinco rebotes

PJ Washington: 13 pontos, quatro rebotes, três bloqueios

Mark Williams: 12 pontos, seis rebotes

Gordon Hayward: dez pontos, cinco rebotes

Orlando

Cole Anthony: 30 pontos, sete rebotes, sete assistências, 11-12 em lances livres

Franz Wagner: 30 pontos, sete rebotes, 11-15 em arremessos

Paolo Banchero: 23 pontos, oito assistências, sete rebotes

Moritz Wagner: 13 pontos, sete rebotes

Jalen Suggs: 12 pontos, cinco rebotes

Goga Bitadze: 11 pontos, sete rebotes

(12-4) Minnesota Timberwolves 115 x 97 Memphis Grizzlies (3-13)

Embora esteja sem Jaden McDaniels, o Minnesota Timberwolves não teve problemas para superar o Memphis Grizzlies. Mesmo fora de casa, o Timberwolves limitou os donos da casa a apenas 38.6% de aproveitamento no arremesso de quadra e 27% no perímetro. Enquanto isso, Minnesota lidera a Conferência Oeste com 12 vitórias em 16 partidas. Eleito o melhor defensor da última temporada, Jaren Jackson Jr obteve três bloqueios, algo que não conseguia há dez jogos.

Minnesota

Anthony Edwards: 24 pontos, sete assistências, cinco rebotes

Mike Conley: 18 pontos, dez assistências, quatro rebotes

Karl-Anthony Towns: 18 pontos, oito rebotes

Rudy Gobert: 13 pontos, quatro rebotes

Naz Reid: 12 pontos, seis rebotes

Memphis

Jaren Jackson Jr: 18 pontos, quatro rebotes, três bloqueios

Santi Aldama: 14 pontos, sete rebotes

Desmond Bane: 13 pontos, quatro assistências, cinco erros de ataque

Derrick Rose: 12 pontos, quatro assistências

David Roddy: 11 pontos, quatro rebotes

Ziaire Williams: 11 pontos

Bismack Biyombo: dez pontos, cinco rebotes

(5-13) Chicago Bulls 109 x 118 Brooklyn Nets (8-8)

O Brooklyn Nets bateu o Chicago Bulls em casa e chegou a oito vitórias em 16 jogos. Por outro lado, o Bulls perdeu a sua sétima nas últimas oito partidas.

Chicago

DeMar DeRozan: 27 pontos, seis rebotes, seis assistências

Coby White: 23 pontos, cinco rebotes, quatro assistências

Zach LaVine: 20 pontos, seis rebotes, quatro assistências

Patrick Williams: 20 pontos

Brooklyn

Spencer Dinwiddie: 24 pontos, sete assistências, cinco rebotes

Royce O’Neale: 20 pontos, nove rebotes, quatro assistências

Lonnie Walker: 20 pontos, 6-10 em três pontos

Mikal Bridges: 15 pontos, seis assistências

(8-9) Toronto Raptors 102 x 105 Cleveland Cavaliers (9-8)

Em casa, o Cleveland Cavaliers superou o Toronto Raptors, apesar de noita apagada de Donovan Mitchell. Darius Garland e Max Strus comandaram pelo Cavs, enquanto Pascal Siakam e Jakob Poeltl foram os melhores do Raptors.

Toronto

Jakob Poeltl: 18 pontos, 13 rebotes

Pascal Siakam: 18 pontos, oito rebotes, seis assistências

Scottie Barnes: 15 pontos, oito rebotes

Dennis Schroder: 15 pontos, quatro assistências

OG Anunoby: 11 pontos, sete rebotes

Gary Trent Jr: 13 pontos

Cleveland

Darius Garland: 24 pontos, oito assistências, cinco erros de ataque

Max Strus: 20 pontos, 11 rebotes, cinco assistências

Jarrett Allen: 18 pontos, quatro rebotes

Evan Mobley: 12 pontos, 14 rebotes

Donovan Mitchell: dez pontos, cinco rebotes, quatro assistências, 4-17 em arremessos

