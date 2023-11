Em disputa com LeBron James, Shaquille O’Neal “demarca território” em GP de Las Vegas

Shaquille O’Neal saiu na frente da disputa com LeBron James por uma nova franquia da NBA em Las Vegas. Afinal, o ex-pivô esteve no Grande Prêmio de Fórmula 1 na cidade norte-americana, no último fim de semana. Assim, aproveitou para movimentar os bastidores e reforçar seu desejo de ser o proprietário da futura equipe.

Recentemente, durante um evento de caridade organizado por ele, Shaq revelou seus planos. A ideia, aliás, é ser o proprietário único da franquia. Ou seja, sem espaço para compartilhar com LeBron.



“Vegas é meu lar. Eu moro aqui há mais de 20 anos. Portanto, é um local que eu amo e que quero ajudar a prosperar ainda mais. Eu sempre soube do potencial desta cidade e sobre o potencial de crescimento nos negócios. São cassinos, casas noturnas. Além disso, temos vários projetos imobiliários. Então, eu sempre entendi o nível de evolução que temos aqui”, explicou o ex-pivô de 51 anos.

Publicidade

“Eu tinha uma das boates mais badaladas da região. Resolvi vender e atualmente sou dono de dez restaurantes. Ou seja, estou indo muito bem aqui e quero continuar crescendo. Claro que isso aumenta o meu interesse em ser o dono de um time da liga que venha para cá no futuro”, ressaltou.

Shaq quer ser dono de uma nova franquia na NBA, mas quer ter controle total. Ele foi um dos proprietários minoritários do Sacramento Kings de 2013 até 2022, quando vendeu sua participação na franquia em nome de outros projetos.

“Eu não quero fazer parceria com ninguém desta vez. E, se fizer, quero ser o grande chefe, quero tudo para mim. Eu sei que a nossa cidade ainda não foi premiada com um time da NBA, mas se acontecer, eu quero fazer parte disso”, avisou O’Neal.

Publicidade

Leia mais sobre Shaquille O’Neal!

Diferente de Shaquille O’Neal, LeBron James está quieto sobre o assunto. Afinal, o último comentário aconteceu há mais de um mês. Na ocasião, o Los Angeles Lakers enfrentou o Brooklyn Nets na T-Mobile Arena, em Las Vegas. O camisa 23, então, aproveitou para falar sobre a expansão da NBA.

“Isso faz sentido”, afirmou. “Obviamente, você tem o Raiders [NFL] aqui, o Golden Knights [NHL] e o Aces [WNBA] aqui. A Fórmula 1 está chegando em breve. O All-Star Weekend já aconteceu algumas vezes. Acredito que adicionar uma franquia da NBA aqui só contribuiria para o impulso que está acontecendo nesta cidade”, seguiu.

Publicidade

Neste caso, James quer fazer parte do projeto. “Acredito que é apenas questão de tempo, e espero fazer parte desse momento”, disse.

Esta não é a primeira vez que LeBron comenta sobre o assunto. Em 2022, pressionou o comissário da NBA, Adam Silver, por uma expansão na cidade de Nevada. “Adoraria trazer uma equipe para cá em algum momento”, afirmou.

“Seria incrível. Sei que Adam está em Abu Dhabi agora, eu acredito. Mas ele provavelmente vê todas as entrevistas e transcrições que os jogadores da NBA fazem. Então, quero a equipe aqui, Adam. Obrigado”, completou.

Publicidade

Em julho, Silver respondeu sobre a expansão e não descartou uma franquia em Las Vegas. No entanto, ele informou que aguarda o novo acordo de direitos de mídia para dar início a movimentos do tipo.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA