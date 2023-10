Em reedição da última final, Franca Basquete bate São Paulo no Pedrocão

O NBB finalmente teve sua estreia oficial. Após partidas antecipadas, por conta do duelo entre Flamengo e Orlando Magic, oito equipes abriram a primeira rodada da competição nacional, neste sábado (21). O principal dos encontros terminou com a vitória do Sesi Franca Basquete diante do São Paulo, por 100 a a 98. O principal destaque foi o ala-pivô Lucas Dias, com 26 pontos. O jovem Márcio também brilhou, com 22 pontos e dez rebotes.

O encontro ainda marca uma reedição das finais do NBB na temporada 22/23. Na ocasião, em uma série bastante disputa, o Franca Basquete desbancou o São Paulo e saiu vencedor, por 3 a 2. Em casa, foi a vez então de repetir a dose.

A partida começou com o time da capital bem melhor. Tanto que venceu o primeiro quarto com boa vantagem. No entanto, nos períodos seguintes, o time francano aproveitou o bom dia de Lucas Dias e Márcio Henrique. Além disso, o São Paulo sofreu com faltas, principalmente no final, e não conseguiu a vitória.

O Franca Basquete ainda contou com os destaques de Nathan Mariano e do armador Santiago Scala. O jovem marcou 14 pontos e cinco rebotes, em 22 minutos. O argentino, por outro lado, foi essencial principalmente na reta final, e encerrou com 13 pontos e dez assistências.

O São Paulo, por sua vez, teve em Ricardo Fischer seu principal jogador. O experiente armador foi, aliás, o cestinha do jogo, com 27 pontos. Além disso, Ansaloni também passou da marca de 20 pontos, com 21, e nove rebotes. No geral, a equipe do Morumbi se destacou no perímetro, com 18 bolas de três.

Além do duelo entre Franca Basquete e São Paulo, a rodada de abertura teve outros três confrontos. Foram eles: Brasília e Corinthians; Botafogo e Minas; Cerrado e Pinheiros.

O jogo

O São Paulo começou o confronto bem melhor do que o time da casa. Ricardo Fischer foi o responsável por inaugurar o placar, com uma cesta de três. O perímetro tricolor, inclusive, castigou os francanos, com quatro cestas seguidas. O Franca, por sua vez, somente cometeu erros e viu o adversário abrir 13 a 0. Aos 7 minutos, então, Márcio Henrique marcou uma de três e deu início a reação dos mandantes. Ainda assim, graças a vantagem incial, o tricolor soube se manter a frente no placar. 27 a 18 São Paulo.

O segundo período, por outro lado, foi marcado por erros dos dois lados. Durante os primeiros quatro minutos, somente dois pontos para cada equipe. Após isso, o São Paulo conseguiu se recuperar e marcou cestas importantes. Seguidas faltas dos tricolores, contudo, levaram o Franca Basquete repetidas vezes ao lance-livre. E, assim, os donos da casa foram encostando. 43 a 42 São Paulo.

Mesmo com a pausa, o Franca Basquete conseguiu retornar atento. Lucas Dias, com duas bolas de três seguidas, foi o responsável por empatar e virar o confronto. As equipes seguiram trocando pontuações durante praticamente todo o quarto. A partir dos dois minutos, no entanto, Coelho e Fischer erraram arremessos importantes pelo São Paulo. Assim, pelo lado francano, Scala e Wesley cresceram e conseguiram abrir uma vantagem. 69 a 65 Franca Basquete.

Último quarto

Por fim, o quarto decisivo. No período, o São Paulo contou com, até então, sumido Lucas Siewert. O pivô marcou três cestas do perímetro em três tentativas. Enquanto isso, o Franca Basquete perdeu força. No entanto, seguidas faltas do visitante recolocaram o Franca em quadra. Assim, Márcio, Jhonatan e Scala partiram repetidas vezes para o lance-livre. Ricardo Fischer até tentou, com duas cestas de três, mas a vantagem francana era confortável. 100 a 92 Franca Basquete.

(1-0) Franca Basquete 100 x 92 São Paulo (0-1)

Destaques

Franca Basquete

Lucas Dias: 26 pontos, seis rebotes e 3-6 do perímetro

Márcio: 22 pontos, dez rebotes e 3-6 do perímetro

Nathan: 14 pontos e cinco rebotes

Santiago Scala: 13 pontos e dez assistências

Jhonatan Luz: 11 pontos e seis rebotes

São Paulo

Ricardo Fischer: 27 pontos, sendo 6-9 do perímetro

Ansaloni: 21 pontos, nove rebotes e 3-6 do perímetro

Betinho: 14 pontos, sendo 4-8 do perímetro

Bennett: 12 pontos

Outros jogos

(0-1) Brasília 72 x 84 Corinthians (1-0)

Destaques

Brasília

Cooper: 15 pontos e quatro assistências

Dalaqua: 15 pontos, sendo 3-6 do perímetro

Alaekwe: 14 pontos

Deryk: Dez pontos e quatro rebotes

Tom: Dez pontos e nove rebotes

Corinthians

Cauê Borges: 29 pontos, seis assistências, cinco rebotes e 3-6 do perímetro

Demétrio: 27 pontos e 11 rebotes

Gabriel Campos: Oito assistências e quatro rebotes

(0-1) Botafogo 76 x 96 Minas (2-0)

Destaques

Botafogo

Matheusinho: 19 pontos, sete assistências e 4-11 do perímetro

Lucas: 19 pontos, sendo 4-7 do perímetro

Lopes: 15 pontos, cinco rebotes e 4-12 do perímetro

Minas

Baralle: 14 pontos, sete assistências, cinco rebotes e 3-5 do perímetro

Paranhos: 11 pontos e 13 rebotes

Renan: 11 pontos, sendo 3-6 do perímetro

Vezaro: 11 pontos, sendo 3-6 do perímetro

Fuzaro: 11 pontos

(0-1) Cerrado 62 x 69 Pinheiros (1-0)

Destaques

Cerrado

Buiú: 11 pontos

Gui Santos: Dez pontos, sete rebotes e quatro assistências

Andrezão: Dez pontos e cinco rebotes

Pinheiros

Jimmy: 18 pontos, sete rebotes e 3-5 do perímetro

Ponti: 17 pontos, oito rebotes e seis assistências

Adyel: 11 pontos e cinco rebotes

